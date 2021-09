Koronawirus zaatakował szkoły. Hybrydowa nauka w kilku placówkach w Szczecinie i regionie

Ledwo uczniowie wrócili do szkół, a już niektóre z nich musiały przejść na hybrydowy tryb nauczania z powodu zakażenia koronawirusem uczniów i nauczycieli. Zdalne lekcje mają placówki w Szczecinie oraz w powiatach gryfińskim, wałeckim i myśliborskim.



- W pojedynczych klasach w czterech szczecińskich szkołach trzeba było przejść na zdalny tryb nauki z powodu zakażenia COVID-19, po wydaniu stosownej opinii przez sanepid - informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Urzędu Miasta w Szczecinie - Niestety, nie możemy podać jakie to placówki, bo to dane wrażliwe. Łącznie nauką zdalną objęto kilkudziesięciu uczniów.

- Do tej pory do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie wpłynęło siedem opinii dotyczących nauczania zdalnego ze względu na wystąpienie zakażeń COVID-19 - stwierdza Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa instytucji.

W Szczecinie w jednej z podstawówek zakażony jest uczeń - jedna klasa przeszła na zdalne nauczanie do 13 września. W jednym zespole szkół chory jest nauczyciel - tu naukę zdalną młodzież ma do 10 września, natomiast w drugim zespole szkół zakażony jest uczeń - tu również jedna klasa będzie uczyła się w domu do 10 wrzenia.



W powiecie gryfińskim COVID-10 występuje w dwóch placówkach, hybrydowa nauka, bo zakazili się uczniowie, obowiązuje do 10 września. Choroba jednego ucznia zdecydowała o nauce via komputer w jednej z podstawówek w powiecie myśliborskim - dzieci będą przebywać w domach do 13 września. Zakażenie koronawirusem ucznia wystąpiło również w szkole podstawowej w powiecie wałeckim, tu również jedna z klas uczy się hybrydowo do 13 września.

(kel)