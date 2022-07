Ruszyła zbiórka podpisów. Nie każdy się może uśmiechać...

Sto tysięcy podpisów trzeba zebrać pod obywatelskim projektem ustawy, by trafił on pod obrady sejmu. W piątek (15 lipca) w Szczecinie zbiórkę rozpoczęły Magdalena Filiks i Iwona Hartwich, posłanki Koalicji Obywatelskiej. Projekt dotyczy zrównania renty socjalnej z wysokością minimalnego wynagrodzenia.

Przywrócić godne życie

- W czasie dwucyfrowej inflacji, galopującej podwyżki cen żywności, energii, leków osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie nie mogą zostać pozostawieni sami sobie. Dlatego w całej Polsce rusza akcja zbiórki podpisów, dzięki której wspólnie przywrócimy godne życie dla wszystkich osób niepełnosprawnych - tłumaczy Magdalena Filiks.

- My nie walczymy o przywileje, to nie chodzi nawet o godne życie, chcemy zapewnienia minimum socjalnego - podkreśla Iwona Harwtich, matka niepełnosprawnego syna. - Dziś renta socjalna wynosi 1217 zł. Chciałabym, aby panowie Kaczyński czy Morawiecki spróbowali chociaż przez miesiąc wyżyć za taką kwotę.

Posłanki podkreślają też, że mimo wielu obietnic PiS zabrał osobom niepełnosprawnym dodatki i ulgi, z budżetu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych od 2019 r. zniknęła kwota 32 mld zł.

- Nie starcza na leki, na pieluchy, na leczenie - wylicza Iwona Hartwich. - Zgłaszają się do mnie rodzice z całej Polski i proszą o pomoc w zakupie butów ortopedycznych, bo na państwo nie mogą liczyć. Robię, co mogę, ale nie jestem w stanie pomóc każdemu. Rodzice dzieci niepełnosprawnych pozostawieni są sami sobie.

Leki, rehabilitacja, opieka

Na spotkaniu obecna była też babcia niepełnosprawnego Przemka, która jako jedna z pierwszych podpisała się pod projektem inicjatywy obywatelskiej.

- Chętnie temu panu z Żoliborza dam wnuka na tydzień, by zobaczył, jak ciężka jest opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym - mówiła w emocjach. - Cudem uniknął śmierci, wyszedł z białaczki. Ale ma cukrzycę typu 1, nie ma zębów. On sobie nie weźmie kromki chleba, nie ugryzie parówki. Przy jego chorobach można podawać tylko droższe, delikatne mięso, ale każdy produkt musi być przemielony.

A takie urządzenie kosztuje 700-800 zł i przy codziennej eksploatacji trzeba je wymieniać przynajmniej raz w roku na nowe. Do tego dochodzą leki, rehabilitacja, pieluchy, opieka.

- Za 1217 zł nie jest to możliwe - powtarza babcia chłopca.

- Wiem, że w sezonie urlopowym zebranie 100 tys. podpisów może się okazać niezwykle trudne, ale zrobimy wszystko, by się to udało - zapewnia Iwona Hartwich. - W Polsce są ludzie, którzy mogą się na co dzień uśmiechać, którym nie brakuje od pierwszego do pierwszego, którym nie brakuje na spłatę kredytów. To tłuste koty z rządu. Idę o zakład, że w niejednej szafce na polu golfowym sprzęt kosztuje więcej, niż rodzice dzieci niepełnosprawnych mają na ich miesięczne utrzymanie. Dlatego ruszyłyśmy ze zbiórką podpisów. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI