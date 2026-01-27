Ruszyła komunikacja zastępcza za tramwaje. Szkoły w Szczecinie pracują normalnie

Fot. Anna Gniazdowska

Wtorek 27 stycznia to kolejny dzień, w którym w Szczecinie nie jeżdżą tramwaje. W związku od godz. 5:00 uruchomiona została komunikacja zastępcza. Wydłużono także trasy niektórych autobusów.



- Sytuacja na mieście stabilna i dużo lepsza niż wczoraj - poinformował we wtorek rano prezydent miasta Piotr Krzystek. - Tym samym placówki oświatowe i wychowawcze będą pracowały normalnie. Jeśli natomiast w jakimś miejscu, ze względu na swoją specyfikę, będą większe kłopoty z frekwencją, dyrektorzy mają prawo podejmować stosowne decyzje dot. ograniczenia nauki. Niestety noc nie przyniosła przełomu jeśli chodzi o kursowanie tramwajów. Nieobecności szkolne z tego tytułu będą usprawiedliwione.



komunikacja zastępcza na trasach:



Dworzec Niebuszewo – Niemierzyńska – Osiedle Zawadzkiego, autobusy kursują co 15 minut

Gumieńce – Plac Kościuszki, autobusy kursują co 10 minut

Stocznia Szczecińska - Piłsudskiego – Plac Kościuszki, autobusy kursują co 15 minut

Turkusowa – Basen Górniczy, autobusy kursują co 20 minut

Osiedle Zawadzkiego – Mickiewicza - Plac Kościuszki, autobusy kursują co 30 minut

Gocław – Pomorzany, autobusy kursują co 20 minut

wydłużone trasy autobusów:



- 57kursuje na trasie Warszewo – Niewmcewicza - Al. Wyzwolenia - Pl. Rodła



- 61 kursuje na trasie Podjuchy - Potulicka



- 87 kursuje na trasie Podbórz - Potulicka



- 99 kursuje na trasie Gocław – Kołłątaja



- 103 kursuje na trasie Police Rynek –Głębokie - Os. Zawadzkiego.

(K)



REKLAMA

REKLAMA