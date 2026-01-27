Wtorek, 27 stycznia 2026 r. 
Ruszyła komunikacja zastępcza za tramwaje. Szkoły w Szczecinie pracują normalnie

Data publikacji: 27 stycznia 2026 r. 07:23
Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2026 r. 07:38
Wtorek 27 stycznia to kolejny dzień, w którym w Szczecinie nie jeżdżą tramwaje. W związku  od godz. 5:00 uruchomiona została komunikacja zastępcza. Wydłużono także trasy niektórych autobusów.
 
 - Sytuacja na mieście stabilna i dużo lepsza niż wczoraj - poinformował we wtorek rano prezydent miasta Piotr Krzystek. -  Tym samym placówki oświatowe i wychowawcze będą pracowały normalnie. Jeśli natomiast w jakimś miejscu, ze względu na swoją specyfikę, będą większe kłopoty z frekwencją, dyrektorzy mają prawo podejmować stosowne decyzje dot. ograniczenia nauki. Niestety noc nie przyniosła przełomu jeśli chodzi o kursowanie tramwajów. Nieobecności szkolne z tego tytułu będą usprawiedliwione.
 
komunikacja zastępcza na trasach:
 
Dworzec Niebuszewo – Niemierzyńska – Osiedle Zawadzkiego, autobusy kursują co 15 minut
Gumieńce – Plac Kościuszki, autobusy kursują co 10 minut
Stocznia Szczecińska - Piłsudskiego – Plac Kościuszki, autobusy kursują co 15 minut
Turkusowa – Basen Górniczy, autobusy kursują co 20 minut
Osiedle Zawadzkiego – Mickiewicza - Plac Kościuszki, autobusy kursują co 30 minut
Gocław – Pomorzany, autobusy kursują co 20 minut
wydłużone trasy autobusów:
 
- 57kursuje na trasie Warszewo – Niewmcewicza - Al. Wyzwolenia - Pl. Rodła 
 
- 61 kursuje na trasie Podjuchy - Potulicka 
 
- 87 kursuje na trasie Podbórz - Potulicka 
 
- 99 kursuje na trasie Gocław – Kołłątaja 
 
- 103 kursuje na trasie Police Rynek –Głębokie - Os. Zawadzkiego. 
