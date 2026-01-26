IMGW: marznące opady, mgła, oblodzenie. RCB: gołoledź w 9 województwach, także w Zachodniopomorskiem

Fot. Agata Jankowska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył w poniedziałek ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami dla czterech województw. W dziesięciu województwach ogłoszono alerty I st. w związku z gęstą mgłą, a w czterech - z powodu oblodzenia powierzchni. Przed gołoledzią ostrzega też RCB.

Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwo podlaskie, wschód woj. warmińsko-mazurskiego oraz powiaty na północy woj. mazowieckiego. Alerty I stopnia ogłoszono dla woj. lubelskiego oraz wschodniej części woj. mazowieckiego.

W tych regionach IMGW prognozuje słabe, a przejściowo umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 12 we wtorek.

W poniedziałek w godzinach wieczornych na znacznym obszarze w centrum kraju zaczęły także obowiązywać ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Może ona ograniczać widzialność poniżej 200 m i lokalnie osadzać szadź.

Alerty obejmują: województwo kujawsko-pomorskie, większość obszaru woj. pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, wschodnią połowę woj. warmińsko-mazurskiego, północ woj. łódzkiego i podkarpackiego oraz powiaty na wschodzie woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Alerty pozostaną w mocy do godz. 9 we wtorek.

Na zachodzie Polski (większość obszaru woj. lubuskiego i dolnośląskiego oraz zachód woj. wielkopolskiego), a także na większości obszaru woj. podkarpackiego IMGW prognozuje ponadto oblodzenia, w związku z którymi wydane zostały ostrzeżenia I stopnia. Na tym obszarze może dojść do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz w trakcie opadów mokrego śniegu. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 9 we wtorek.

Z kolei w woj. podkarpackim do godz. 17 we wtorek obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 7 st. C.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

W związku z sytuacją pogodową także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw. Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński), wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński), mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński) oraz podkarpackiego.

RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.

