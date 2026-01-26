Oblodzenie spowolniło kolej. Długie czekanie na pociągi

Fot. Dariusz Gorajski

W poniedziałek od rana w związku z gołoledzią bardzo trudne warunki panują na zachodniopomorskiej kolei. Opóźnienia części pociągów przekraczają dwie godziny, a niektóre z nich w ogóle wypadają z rozkładu.

REKLAMA

- Ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych podejmują wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej przywrócić rozkładową organizację ruchu pociągów na liniach kolejowych w województwie zachodniopomorskim. Dysponowano pociągi sieciowe oraz lokomotywy osłonowe - w poniedziałek po południu poinformował Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK

Przed godz. 15 wznowiony został ruch pociągów trakcją elektryczną po jednym torze między Krzyżem a Choszcznem oraz między Gryfinem a Szczecinem. Od Choszczna oraz od Runowa Pomorskiego do Szczecina Głównego pociągi przeciągane są przy pomocy lokomotyw spalinowych. Na pozostałych liniach, na których występuje oblodzenie sieci trakcyjnej, jeżdżą również pociągi regionalne o napędzie spalinowym.

Jak informuje PKP PLK opóźnienia pociągów są spowodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej oraz rozjazdów (elementów infrastruktury pozwalających pociągom na zmianę toru). Nadal wstrzymany jest ruch pociągów trakcją elektryczną na linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin na odcinku Kostrzyn – Gryfino, LK 351 Poznań – Szczecin, na odcinku Choszczno – Szczecin Dąbie, na LK 401 Świnoujście – Szczecin, na odcinku Świnoujście - Szczecin Dąbie, na LK 404 Szczecinek – Białogard, na odcinku Białogard – Kołobrzeg, na LK 202 Gdańsk – Stargard, na odcinku Runowo Pomorskie – Stargard.

Bieżące informacje przekazywane są podróżnym na peronach oraz na portalu pasażera (www.portalpasazera.pl).

(k)

REKLAMA