Ruszyła kampania Biała Wstążka. Za mało doskonali

Jak co roku na przełomie listopada i grudnia szczeciński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi Kampanię Białej Wstążki, której głównym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. W tym roku te działania skupiają się na mniej oczywistych aspektach, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z przemocą. Dyskusja dotyczy tematu trudnych relacji dzieci z rodzicami.

Kampanię zainaugurowała w piątek 25 listopada debata ekspercka "Za mało doskonali". Podczas spotkania dyskutowano o rosnących wymaganiach i oczekiwaniach, które powodują ogromny stres wśród młodzieży, często prowadzący do depresji czy destrukcyjnych zachowań takich jak przemoc czy uzależnienia. Zastanawiano się także czy przekładanie ambicji opiekunów oraz organizowanie zbyt dużej ilości zajęć pozalekcyjnych może mieć destrukcyjny wpływ na dzieci i młodzież. W debacie, oprócz przedstawicieli MOPR oraz TPD udział wzięli psychiatrzy oraz przedstawiciele policji.

Problemy dorosłych, a świat dziecka

- Kolejnym elementem tegorocznych działań będą dwa spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla rodziców przygotowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej. - Pierwsze odbędzie się 28 listopada pod hasłem "Problemy dorosłych, a świat dziecka". Małgorzata Gola-Chmielewska psycholog, psychoterapeuta poruszy tematy przemocy, depresji, samouszkodzenia. Zastanowimy się jak w obliczu tych trudnych doświadczeń wspierać nasze dziecko. Magdalena Wilk, społeczna rzecznik praw dziecka TPD, pedagog rodzinny poruszy tematy dziecka podczas rozwodu oraz jak należy postępować jako rodzic, aby jak najmniej ucierpiała jego psychika.

Drugie spotkanie odbędzie się 29 listopada pod hasłem "Rodzic z charakterem". Tamara Olszewska-Watracz psychopedagog, psycholog sportu, trener umiejętności społecznych, pedagog rodzinny oraz Joanna Rysz coach, trener umiejętności społecznych poprowadzą spotkanie, którego głównym celem będzie wspieranie rodziców/opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Symulacje rozpraw sądowych

- Na koniec tegorocznych działań uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego przygotują symulację dwóch rozpraw sądowych przygotowanych pod czujnym okiem Sędziów oraz Kuratorów z Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie - informuje M. Homis. - Uczniowie podczas symulacji wcielają się w rolę oskarżonych, prokuratorów, obrońców oraz świadków. Rozprawa prowadzona będzie przez prawdziwego sędziego.

W czasie Kampanii Biała Wstążka jak co roku prowadzone są dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie. Z porad psychologa, terapeuty czy prawnika można skorzystać od 28 listopada do 6 grudnia w godzinach 16-19. Do punktu można zgłaszać się osobiście, ale jest też możliwość przeprowadzenia porad telefonicznie pod numerem 91 48 30 660.

Kampania odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Jej partnerami są: Pałac Młodzieży w Szczecinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny Szczecin, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, Komenda Miejska Policji. Kurier Szczeciński objął wydarzenie patronatem medialnym. (K)