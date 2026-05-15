Mnóstwo atrakcji podczas Nocy Muzeów w Szczecinie [PROGRAM]

ANTYKWARIAT MAREK WYŁUPEK
Godziny: 18.00–23.00
Miejsce: ul. Koński Kierat 12
Wystawa malarstwa polskich i niemieckich przedwojennych malarzy szczecińskich, a także ekspozycja mebli – barok, klasycyzm, biedermeier.
CENTRUM SOLIDARNOŚCI „STOCZNIA” W SZCZECINIE
Godziny: 18.00–24.00
Adres: ul. Ofiar Grudnia 1970 r. 19; wejście przy głównej bramie Stoczni Szczecińskiej (niedaleko przystanku tramwajowego przy ul. Antosiewicza).
Organizatorzy zapraszają to odwiedzenia „świetlicy wolności”. To wspaniała okazja, aby poznać prawdziwą kolebkę „Solidarności”. Historyczna świetlica dawnej Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego to wyjątkowe miejsce na mapie Szczecina: to tu zawiązywały się komitety strajkowe w grudniu 1970 i 1971 roku, a Edward Gierek odbył kilkugodzinne spotkanie z robotnikami. Właśnie w tej świetlicy udało się podpisać porozumienia sierpniowe otwierające drogę do powstania NSZZ „Solidarność”. Przyjdźcie i zobaczcie wyjątkową wystawę o przemyśle stoczniowym w Szczecinie oraz poznajcie historię „teczki Milczanowskiego”, odnalezionej pod podłogą świetlicy!
DOM KULTURY „13 MUZ” I GALERIA TWORZĘ SIĘ
Godziny: 18.00–22.00
Adres: Pl. Żołnierza Polskiego 2, Galeria Tworzę Się – wejście od ul. Tkackiej
W Domu Kultury „13 Muz” będzie można zwiedzić bezpłatnie Galerię Foyer, Galerię Enter oraz galerię dla najmłodszych – Galerię Tworzę Się.
GALERIA FOYER
Wystawa „Miejska utopia” Izabeli Herbich jest poświęcona serii grafik ukazujących architekturę, głównie Szczecina, ale też innych miast Polski. Prace prezentują szare ulice, które widujemy na co dzień i nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. Artystka stara się jednak przedstawiać wyjątkowość i piękno, jakie w sobie skrywają. Izabela Herbich jest uczennicą 4. klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie. Uczęszcza na kierunek Techniki Druku Artystycznego. Wystawa współorganizowana jest z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie.
GALERIA ENTER
Organizatorzy prezentują wystawę „Inspiracje i przełomy. Warsztat artysty plastyka”, czyli dokonania artystyczne Grupy Plastycznej „13 Muz” w sezonie 2025/2026. Uczestnicy doskonalili malarstwo, grafikę i rysunek. Można obejrzeć obrazy, szkice i eksponaty. Tematyka poruszana przez grupę w bieżącym sezonie była niezwykle różnorodna: obejmowała m.in. porcelanę (serwisy, kubki), modę (stroje, kroje), studium dynamiki ruchu tanecznego (klipy muzyczne), kadry filmowe, plakat filmowy, obwoluty płyt, reklamę, dzikie zwierzęta, zdrowy tryb życia, sport, relaks, przyrodę, architekturę. Komisarzami wystawy są Urszula Rychlińska i Edward Domański, instruktorzy i twórcy programu dokonań artystycznych.
GALERIA TWORZĘ SIĘ
Wystawa „Rezerwat Totalny – ukryta wyspa Robiena”
Godziny : 18.00–21.00
Wystawa to instalacja totalna, mająca zachęcić do doświadczeń rezerwatu totalnego, odizolowanego miejsca, w którym wszystko funkcjonuje zgodnie z prawami natury, w aurze tajemnicy, nietykalności i życia poza cywilizacją. To wyspa Robiena, badacza-wizjonera, który prowadził świat ku zielonej rewolucji. Być może, aby ocalić to, co na wyspie najcenniejsze – przyrodę oraz ukochane ptaki, ukryłby wyspę przed światem…
Oprowadzania po wystawie będą się odbywały co 45 minut: 18.00, 18.45, 19.30 oraz 20.15. Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 27 osób w każdej grupie).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowane ze środków Miasta Szczecin. Szczegółowe opisy wystaw: www.13muz.eu
FABRYKA WODY – CENTRUM NAUKI O WODZIE EDUKATORIUM
Godziny: 18.00–22.00
Adres: ul. 1 Maja 41, budynek B
WODA TO WSZECHŚWIAT – NOC MUZEÓW W FABRYCE WODY
Edukatorium – Centrum Nauki o Wodzie zaprasza chętnych na podróż przez tajemnicę wody. Edukatorium poświęcone najważniejszej na Ziemi i w kosmosie (z punktu widzenia mieszkańców naszej planety) substancji, to miejsce, gdzie zarówno dorosły, jak i dziecko, przez zabawę i doświadczenie poznaje znaczenie H2O dla naszego uniwersum. Multimedialna, interaktywna wystawa w ciekawy sposób tłumaczy znaczenie wody dla ludzkiego ciała i dla ludzkiej cywilizacji, nauki i kultury, świata mikro i makro naszej planety. Z pomocą matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz historii i nauk humanistycznych przygotowaliśmy dla Was kroplę wiedzy. Zadziwiający głębią Wszechświat czeka.
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!
Limit osób wynika z zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu. Wejście wyłącznie dla osób z pobranym bezpłatnym biletem zero, po który należy zgłaszać się do kasy Edukatorium od 11 do 15 maja 2026 r. w godz. 10.00–18.00. Za każdy bilet zero zostanie wydana opaska wejściowa w dniu wydarzenia.
Wejście chętnych do Edukatorium nastąpi w podziale na dwie tury.
- tura I: 18.00–19.30 – wydawanie opasek od godz. 17.30 dla 250 osób
- tura II: 20.00–21.30 – wydawanie opasek od godz. 19.30 dla 250 osób
Prosimy o punktualne przybycie na godzinę wyznaczoną do pobrania opaski wejściowej.
Wskazówki dojazdu: Do obiektu możesz wejść od strony parkingu, a także „Aleją lipową” (czyli od ul. 1 Maja) oraz z ul. Bożeny – ścieżką biegnącą przy wodnej kaskadzie. Parking przy ul. Bożeny jest bezpłatny całodobowo. Przystanki ZDiTM: Szczanieckiej, Wilcza wiadukt, Fabryka Wody (1 maja)
FILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE i AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
Godziny: 21.00–24.00 (ostatnie wejście o 23.30)
Adres: ul. Małopolska 48 – Galeria Poziom 4. i Art.Room
WYSTAWA „HAUNTING OF PAINTING” – POKAZ PRZEDPREMIEROWY
Jedna noc, dwa światy – sztuki fotograficznej i miłości do miasta. Filharmonia zaprasza na przedpremierowy pokaz wystawy w ramach festiwalu Hunting for Painting. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających na kilkanaście dni przed oficjalnym otwarciem. Instytucja zaprasza od 21.00 do północy (ostatnie wejście 23.30).
„Haunting of Painting” to wystawa przygotowana w ramach festiwalu Hunting for Painting 2026. Proponuje spojrzenie na malarstwo jako medium nieustannie powracające – obecne nie tylko w klasycznej formie obrazu, ale także w strukturze, materii i działaniach wykraczających poza ramę.
Podczas tej jednej, wyjątkowej nocy publiczność będzie mogła zobaczyć prace artystek i artystów związanych z Akademią Sztuki w Szczecinie jeszcze przed ich oficjalną prezentacją. Będzie to wielogłosowa narracja o ciągłości i transformacji malarskiego języka, podkreślająca jego trwałą pozycję w polu sztuk wizualnych i zdolność do obrazowania nieoczywistych, „nawiedzających” wątków współczesności.
GALERIA 111
Godziny otwarcia: 18.00–24.00
Adres: Pl. Żołnierza Polskiego 11/1
CHIMERY WRACAJĄ – STARY DORY ŻEGALSKI
Świat Chimer niezmiennie fascynuje Leszka Żegalskiego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskim rynku sztuki zaprezentuje swoje najnowsze prace w Galerii 111 – wernisaż dzień przed Nocą Muzeów – 15 maja o godz. 18.00. Podczas Nocy Muzeów Galeria 111 zaprasza na wystawę oraz spotkanie z autorem.
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Godziny: 18.00–24.00
Adres: Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, Pl. Brama Portowa 1, Budynek Posejdon
PODZIEMNA OFICYNA WYDAWNICZA
Tematem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów będzie drugi i trzeci obieg wydawniczy w PRL. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, czym były samizdat, bibuła i fanzin, a także do czego służyła ramka wrocławska, jak w domu przygotować farbę drukarską, „sito” i matryce. Wydarzenie ma charakter interaktywny, każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił w roli „podziemnego drukarza”.
Kolejnym elementem przygotowanego wydarzenia będzie prezentacja bogatych zbiorów szczecińskiego archiwum IPN dotyczących nielegalnych wydawnictw w okresie PRL. Będzie można zobaczyć m.in. prasę i literaturę bezdebitową, znaczki pocztowe, plakaty, ulotki i matryce. Sympatycy gier planszowych z pewnością chętnie skorzystają z okazji zagrania w najnowszą grę planszową IPN pt. „Konspiracja”.
MINIFOT WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIE.SZCZECIN – CENTRUM.SZCZECIN
Godziny: zwiedzanie wnętrza – do godz. 16.00, ekspozycja w witrynie – całą dobę
Adres: Al. Wojska Polskiego 12
Ekspozycja w witrynie ukazująca fragment historii sławetnego Zakładu Fotograficznego i Portretowego Minifot – prowadzonego przez trzecie pokolenie (Olga Iwanow). Prezentujemy unikatowe fotografie dawnego Szczecina autorstwa założyciela K.S. Salomona.
MORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHA W SZCZECINIE
Godziny: 18.00–22.00
Adres: ul. Nad Duńczycą 1
Tej wyjątkowej nocy otwiera dla zwiedzających przestrzeń pełną odkryć, eksperymentów i dobrej zabawy. To doskonała okazja, by spojrzeć na naukę z zupełnie innej perspektywy – interaktywnej, angażującej i dostępnej dla każdego, niezależnie od wieku. W promocyjnej cenie 10 zł MCN zaprasza do zwiedzania aż trzech pięter ekspozycji, gdzie czekają na Was fascynujące stanowiska związane z wodą, żeglugą, techniką i nauką. Sprawdzicie, jak działa statek, poznacie tajemnice fal i prądów morskich, a także przekonacie się, jak człowiek od wieków próbuje ujarzmić żywioł wody. Nie zabraknie też stanowisk, które pozwolą Wam samodzielnie przeprowadzać eksperymenty i odkrywać prawa fizyki w praktyce. To noc, w której nauka wychodzi poza schemat – można dotykać, sprawdzać, testować i zadawać pytania. Zabierzcie rodzinę, znajomych i przekonajcie się, że nauka naprawdę potrafi wciągnąć!
MUZEUM GEOLOGICZNE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO,
INSTYTUT NAUK O MORZU I ŚRODOWISKU US
Godziny: 18.00–22.00
Adres: Geocentrum Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16a
Jedna noc – miliony lat geologicznej historii Ziemi. Muzeum zaprasza do zwiedzania swoich wystaw. "To będzie niezwykła podróż w czasie i przestrzeni do świata minerałów, skał oraz prehistorycznych organizmów „zaklętych w kamieniu” – skamieniałości. Geologią można się zachwycić – my pomożemy Wam zrozumieć procesy kształtujące oblicze naszej planety.
Geologia tej nocy będzie na wyciągnięcie ręki – jest bliżej niż myślisz, np. kule szczecińskie – duma lokalnej geologii. A jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać na wakacje, odpowiedź może przynieść zwiedzanie wystawy „Życie mórz i oceanów”. Kto wie – być może różnorodne kształty i intensywne barwy muszli tropikalnych ślimaków i małży podpowiedzą Wam, gdzie znajduje się najpiękniejsza plaża?" - piszą organizatorzy.
O 19.00 muzeum zaprasza na wykład popularnonaukowy pt. „Ciekawostki geologiczne i paleontologiczne Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej”. Wykład potrwa około godziny i przeznaczony jest dla dorosłych, młodzieży oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych (klasy 7–8). Liczba miejsc jest ograniczona do 38 osób (w przypadku większego zainteresowania zostanie udostępniona większa sala), dlatego organizaorzy proszą o wcześniejsze zapisy pod adresem email: muzeum@usz.edu.pl.
MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE
Godziny: 18.00–24.00
Adres: ul. Niemierzyńska 18a
Zaprasza na wystawy:
- „Stoewer – jakość ze Szczecina. Lata 1858–1945”
- „Szczecińska motoryzacja w latach 1954–1967”
- „Historia szczecińskiej komunikacji”
- „Motocykle II Rzeczpospolitej”
- „Jednoślady z PRL-u”
- „Samochody państw socjalistycznych”
- „Mikrosamochody”
- „Szczecińska motoryzacja w latach 1919–1944”
- „Polska motoryzacja – pojazdy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”
- „Polskie prototypy”
PROGRAM DODATKOWYCH ATRAKCJI
16.00 – zbiórka uczestników parady zabytkowych samochodów na dziedzińcu Muzeum, którym Towarzyszyć będą pasjonaci dawnych strojów z grupy Retro Vibes Olgi Dąbkiewicz i uczestnicy „Zlotu miłośników kultury i pasjonatów mody Starodawnej”
17.00 – parada zabytkowych pojazdów
Muzeum Techniki i Komunikacji zaprasza na paradę właścicieli zabytkowych aut i motocykli (wyprodukowanych nie później, niż w 1991 roku, a polskie pojazdy – bez limitu).
Trasa: ul. Niemierzyńska 18a – ul. Zygmunta Krasińskiego – Al. Wyzwolenia – rondo Giedroycia – ul. Piotra Skargi – Al. Wojska Polskiego – Pl. Szarych Szeregów – Al. Piastów – Pl. Kościuszki – ul. Bolesława Krzywoustego – Pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – Al. Niepodległości – Al. Wyzwolenia – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Niemierzyńska 18a.
Hol Muzeum:
Pokaz imponującej makiety kolejowej „Krystianowo”, którą stworzył Krystian Kuzon.
Jest to fikcyjna stacja towarowa o długości modułów 4,5 m i szerokości 0,55 m. Przedstawia cegielnię z rampą, kolejowe budynki mieszkalne, parowozownię wraz z nawęglaniem i wodowaniem (oba urządzenia ruchome), dwa magazyny kolejowej spedycji, przejazd kolejowy, kilka pojazdów drogowych, dwie wieże ciśnień, nastawnię piętrową z wnętrzem. Makiecie towarzyszyć będą rekonstruktorzy w mundurach żołnierskich i milicyjnych z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Będzie również tajniak z lat 80. XX wieku.
POKAZY FILMÓW HELENY KWIATKOWSKIEJ
Sala konferencyjna, 2. piętro
19.00 – „Był sobie wieżowiec”
20.00 – „Johannes Quistorp”
21.00 – „Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza”
OTWARTE PRACOWNIE.SZCZECIN
WE WSPÓŁPRACY Z: CENTRUM.SZCZECIN / JACOBINA ARTE CAPOEIRA / SPOŁECZNA RADA DZIELNICY / TKKF ORKAN
Godziny: 15.00–22.00
Adres: okolice Ściany Płaczu, Al. Wojska Polskiego
DANSING Z MUZYKĄ NA ŻYWO
- Fat ANGELS i Przyjaciele
- Potańcówka prowadzona przez Doktora Szperę aka Śf.Ramzesa,
KIOSK Z HIGH VIBAMI
Gadżety Hollyulci, Turnieje łączące sport i sztukę oraz inne eksperymenty audiowizualnie
PERFORMANCE CAPOEIRA – POKAZY SZTUK WALKI – JACOBINA ARTE CAPOEIRA
- samoobrona dla każdego
- performance – ćwiczenia dla wszystkich chętnych
- Ju-Jutsu Wiktor Orkan Głowacki
TKKF ORKAN – WIKTOR GŁOWACKI I BARTOSZ KUSTOSIK
- strzelnica – strzelanie z Broni ASG – dla każdego
- prezentacja broni
SPOŁECZNA RADA DZIELNICY
- potrawy regionalne – wspólne gotowanie dla każdego z lokalnych produktów
- zabawy ogrodnicze
TARG SZTUKI i Rękodzieła / Targ Dóbr – każdy może się wystawić BEZPŁATNIE
Godziny: 15.00–22.00
Adres: OBIEKT JADWIGA – Tu Centrum.Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 2
PIASTOWSKI SZCZECIN GOŚCI WYCIECZKĘ ŁÓDZKICH CHŁOPÓW
Wystawa rewitalizuje „kulturową autostradę” między Szczecinem a Łodzią, powstała w wyniku kolaboracji kolektywu artystycznego Łudziki (Studentów Akademii Sztuki w Łodzi ) z Fat Angels – młodymi twórcami ze Szczecina – Studentami Akademii Sztuki w Szczecinie. Całość ma przenieść nas do unikalnego i specyficznego mikroklimatu Łódzkiego, za sprawą obiektów, instalacji, kolaży oraz fotografii.
SALON DAWNYCH GIER KOMPUTEROWYCH Z LAT 80.–90.
Zapewnia Serwis Komputerowy Krzywoustego 53
ZWIEDZANIE OBIEKTU I KOLEKCJI SZTUKI JADWIGI
Między innymi: malarstwo Katarzyny TCHÓRZ, „Gwiazda” Marii Kuli i Fruit of the Lump, Kacpra Zielinskiego, Konik Studio i wielu innych twórców.
Poza tym kawa, napoje i ciasto dla każdego oraz prezentacja albumu Janusza Szałańskiego „Szczecin 1960–2016” i spotkanie z twórcą.
PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CONSTANTINA BRANCUSIEGO W SZCZECINIE
WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM „KAMIENICA LOITZÓW”
Godziny: 18.00–23.00
Adres: ul. Kurkowa 10
Proponuje zwiedzanie zakamarków zabytkowej kamienicy Loitzów. To możliwość poznania historii gotyckiego zabytku oraz wzlotów i upadków bankierskiej rodziny. W programie mamy zwiedzanie pracowni artystycznych (malarskiej, rzeźbiarskiej, reklamy wizualnej, grafiki warsztatowej, wzornictwa, podstaw projektowania i kompozycji) oraz podglądanie uczniów przy zajęciach malarskich. Będzie można spróbować własnych sił w rysunku węglem i kredą, a także obejrzeć pokaz technik renowacji, rzeźbiarskich, technik grafiki warsztatowej. Przygotowaliśmy również wystawę „Dyplom 2026 – prace absolwentów PLSP”. A o godz. 19.30 wykład historyka sztuki Rafała Szwedowicza pt. „Wędrówki po wiecznym mieście. Rzym i jego sztuka”.
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE – WYDZIAŁ MECHANICZNY, LABORATORIUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE
Godziny: 18.00–21.00
Adres: ul. Jarowita, na tyłach budynku głównego Politechniki Morskiej
WIELKIE SILNIKI Z DUSZĄ – SPACER PO LABORATORIUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH
Doskonała propozycja dla miłośników morza, pasjonatów statków, mechaniki oraz historii techniki. Podczas krótkich, 15–20-minutowych wycieczek pracownicy Laboratorium Siłowni Okrętowych zaprezentują trzy okrętowe silniki i opowiedzą o ich historii i działaniu. Każdy z nich waży kilkanaście ton, były używane na statkach i służą studentom Politechniki Morskiej do nauki podstaw mechaniki. Najstarszy to Buckau-Wolf R8DV136 z 1956 roku, typ silnika, który był stosowany w niemieckich łodziach podwodnych, a także jako napęd pierwszych po wojnie polskich okrętów ratowniczych, popularnych „ptaszków”, ponieważ nosiły nazwy gatunków ptaków, np. m/s Słowik, m/s Puchacz, m/s Pingwin. Ten ostatni został w 1962 roku przemianowany na m/s Nawigator – statek ówczesnej Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie (dzisiejszej Politechniki Morskiej). Inna jednostka z tej serii, m/s Cietrzew, została przebudowana na żaglowiec s/y Zawisza Czarny. Drugi z wielkich silników to Zgoda-Sulzer 5BAH22 – model montowany na statkach budowanych w Stoczni Szczecińskiej dla Polskich Linii Oceanicznych. Jednostki te były znane wśród załóg jako „jeziorowce”, ponieważ powstawały z myślą o żegludze po Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Nazywano je również „zetkami”, gdyż nazwy wszystkich sześciu statków zaczynały się od litery „Z”, m.in. m/s Zakopane czy m/s Zamość. Najmłodszy silnik to Cegielski Sulzer z lat 80. Najczęściej wykorzystywano go jako napęd agregatów prądotwórczych na statkach rybackich i holownikach, a do dziś można go spotkać na starszych jednostkach Marynarki Wojennej. Ten typ silnika był także zainstalowany na promach Mikołaj Kopernik i Jan Heweliusz, czy na popularnych Karsiborach w Świnoujściu. Zdarzało się również, że silniki pozyskiwane ze złomowanych statków trafiały na ląd, gdzie pracowały jako mini-elektrownie w zakładach przemysłowych.
PM zaprasza dorosłych i dzieci, będzie okazja do robienia zdjęć i zadawania pytań starszym mechanikom okrętowym. Co 15–20 minut wpuszczane będą 15-osobowe grupy pod opieką pracownika LSO. Przemieszczanie się osób będzie odbywać się po ściśle określonych trasach, wyznaczonych biało-czerwoną taśmą.
PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PERON 7. oraz TOMASZ SEIDLER-KUMOR i FUNDACJA FOTON
Godziny: 18.00–22.00 (do ostatniego zwiedzającego)
Adres: Al. Wyzwolenia 7/U13 (schodami na samą górę)
NOC MUZEÓW NA PERONIE 7.
Pracownia artystyczna peron 7. działa na terenie Szczecina już od kilku lat. Po miesiącach remontu i przystosowywania do nowych zadań otwiera swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych działaniami artystycznymi, głównie na polu fotografii. Szczególnie ważna jest dla niej fotografia tradycyjna, zwana również analogową.
Podczas Nocy Muzeów Tomasz Seidler-Kumor, fotograf i trener fotografii, opowie o technice powstawania zdjęć srebrowych oraz zaprezentuje podstawy pracy z powiększalnikiem. Zaprezentujemy też różne aparaty fotograficzne, w tym historyczne, oraz dawny sprzęt ciemniowy. Będzie można wziąć do ręki eksponaty, przymierzyć je do oka, a także usiąść do powiększalnika.
STUDIO RZECZY PIĘKNYCH – GALERIA Z CERAMIKĄ I SZKŁEM ORAZ STETTINER WARE
Godziny: 18.00–23.00
Adres: ul. Dworcowa 19 u5 (wejście od strony ul. Korzeniowskiego)
Podczas Nocy Muzeów galeria zamienia się w wyjątkową przestrzeń spotkania ze sztuką użytkową. To doskonała okazja, by podziwiać unikatową ceramikę artystyczną: czarki, kubki, talerzyki, bibeloty, pamiątki, miniaturki, magnesy, lampy. Każdy z tych przedmiotów powstaje w kameralnych pracowniach garncarskich i ceramicznych, tworzony z pasją przez prawdziwych artystów oraz w niebanalnych, autorskich manufakturach. Szczególne miejsce w naszej ofercie od niedawna zajmują szczecińskie towary, czyli Stettiner Ware – przywrócona do życia XVIII-wieczna tradycja ceramiczna.
SZCZECIŃSKA IZBA ADWOKACKA
Godziny: 18.00–22.00
Adres: Pl. Batorego 3, 1. Piętro
Zaprasza zwiedzających na spotkanie z historią szczecińskiej adwokatury. Będzie można poznać specyfikę zawodu adwokata, dowiedzieć się, czy łatwo jest uszyć togę adwokacką, oraz zwiedzić wystawę w Galerii pod Żabotem. Dostępne będą również archiwalia (np. dokumenty i zdjęcia) gromadzone od lat 50. W przypadku dużego zainteresowania zwiedzanie będzie odbywało się w turach co 30 minut.
TRAFO – TRAFOSTACJA SZTUKI W SZCZECINIE
Godziny: 11.00–24.00
Adres: ul. Św. Ducha 4
SNY KOBIET / FRAUENTRÄUME
To wyobrażone spotkanie artystek działających w latach 80. w NRD i PRL, które z powodów politycznych nie mogło się wówczas wydarzyć. Wystawa prezentuje prace polskich twórczyń zestawione z dziełami niemieckich artystek. Dzieła łączy postawa buntu wobec narzucanych norm społecznych i politycznych oraz chęć odzyskania kontroli nad własnym wizerunkiem. Artystki krytykowały obraz kobiet obecny w socjalistycznych mediach, sprzeciwiały się tradycyjnie przypisywanym im rolom oraz dyskryminacji i ze śmiałością opowiadały o swoich pragnieniach.
PAULINA SEMKOWICZ – SZKLIWO
Paulina Semkowicz używa medium monumentalnego malarstwa do tworzenia przechodnich, narracyjnych , choć abstrakcyjnych przestrzeni, w których nieobecność bądź obecność stają się kluczowe w doświadczeniu widza. Tytułowe szkliwo, będące freskiem site-specific , przygotowanym dla podziemnej przestrzeni wystawienniczej instytucji, nawiązuje do liminalnych przestrzeni przebieralni basenów czy łaźni. Dalekie jest jednak od figuratywnej dosłowności. Artystka bawi się malarską materią i światłem, przywołując nastrój miejsca konotującego przemianę, niepewność, zagubienie czy dystopijność.
MIGOTLIWOŚĆ SYNAPS
To wystawa afirmująca neuroróżnorodność – różnorodne sposoby odczuwania, myślenia i działania, które współtworzą ludzkie doświadczenie. To także zaproszenie do spojrzenia poza normatywne schematy, które medykalizują i stygmatyzują odmienność. Poprzez pokaz prac neuroodmiennych osób artystycznych chcemy pokazać, że sztuka może być przestrzenią schronienia i siły, otwierającą nowe drogi współistnienia, alternatywne kierunki ekspresji i relacji. „Migotliwość synaps” stawia w centrum bogactwo neuroodmiennych doświadczeń i refleksję nad życiem oraz twórczością poza modelami zaburzeń i deficytów.
URZĄD MIASTA SZCZECIN
Godziny otwarcia: 18.00–21.00
Adres: Pl. Armii Krajowej 1
Tej nocy zwiedzić będzie można m.in. gabinet Prezydenta Miasta – Piotra Krzystka, w którym przewodnikiem będzie osobiście Prezydent Szczecina. Ponadto dla zwiedzających dostępne będą: sala sesyjna Rady Miasta, sala biblioteczna, sala ślubów oraz podziemia Urzędu Miasta. Piotr Krzystek Prezydent Szczecina serdecznie zaprasza mieszkańców Szczecina oraz turystów do aktywnego wzięcia udziału w tegorocznym wydarzeniu.
WILLA LENTZA
Godziny otwarcia: 18.00–24.00
Adres: Al. Wojska Polskiego 84
Ogród i fasada budynku zostaną niepowtarzalnie podświetlone, a oprócz zwiedzania zabytkowej willi w towarzystwie profesjonalnych przewodników udostępnione zostaną wystawy.
WILLA LENTZA. HISTORIA(OD)NOWA
Stała ekspozycja ukazuje koleje losu budynku i jego mieszkańców, odsłaniając gospodarcze, społeczne i kulturowe podstawy jego powstania oraz funkcjonowania na przestrzeni czasu. Prezentuje również spektakularne efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych w willi w latach 2018–2019.
HANS HARTIG (1873–1936). MALARSTWO W ZBIORACH KOLEKCJONERÓW SZCZECIŃSKICH
Prezentowane na wystawie czasowej obrazy niemieckiego malarza Hansa Hartiga ukazują lokalne dziedzictwo kulturowe. Zdobią historyczne wnętrza pierwszego piętra zabytkowej rezydencji Augusta Lentza. Pochodzą one z prywatnych zbiorów polskich kolekcjonerów.
LEONIA CHMIELNIK. NA PODOBIEŃSTWO WYOBRAŹNI I MYŚLI
Czasowa ekspozycja stanowi szeroką panoramę dorobku artystki, obejmującą rzeźbę, ceramikę oraz rysunek. To zaproszenie do świata wyobraźni Leonii Chmielnik – świata, w którym materia spotyka się z myślą, a forma staje się zapisem emocji, refleksji i doświadczeń. Wystawa prezentuje zarówno monumentalne realizacje przestrzenne, jak i bardziej intymne prace studyjne.
Podczas Nocy Muzeów odbędą się:
- oprowadzanie po budynku Willi Lentza przez profesjonalnych przewodników (19.00–23.00)
- pokaz filmu „Szczecińska Willa Lentza – powrót do świetności” w reżyserii Małgorzaty Frymus (co godzinę w przedziale czasowym od 18.00 do 23.00)
- recital fortepianowy Krzysztofa Baranowskiego pt. „Kobieta i mężczyzna – francuska muzyka filmowa” (18.00–19.00)
- muzyka klasyczna w ogrodzie Willi Lentza (18.00–24.00)
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE
Godziny: 18.00–23.00
Adres: ul. Korsarzy 34
NOC NA DWORZE KSIĄŻĄT POMORSKICH
Widzowie mogą przenieść się w świat obyczajów dawnego Pomorza i czasy książąt pomorskich – w epokę pełną barwnych tradycji, wystawnych uczt i radosnych spotkań. Od godziny 18.00 do 23.00 na zwiedzających będą czekać wystawy w Skrzydle Północnym (wejście D), Wschodnim (wejście F lub od ul. Kuśnierskiej) oraz Zamkowe Lochy (wejście od ul. Kuśnierskiej). Od godziny 18.00 do 23.00 możliwe będzie wejście na Wieżę Dzwonów (wejście od Tarasu Północnego) – wieżę dawnego kościoła zamkowego oraz Taras Widokowy (wejście D). Zamek zaprasza też do inspirujących spotkań – wykładów poświęconych sztuce oraz obyczajom dworskim dawnego Pomorza (Skrzydło Północne, Sala Bogusława X, wejście D).
BEZPŁATNE ZWIEDZANIE WYSTAW
Godziny: 18.00–23.00 (ostatnie wejście: 22.30)
Wystawy stałe poświęcone książętom pomorskim oraz historii szczecińskiego zamku:
- Zbrojownia (wejście J z Dużego Dziedzińca)
- Komnata książęca (wejście D z Tarasu Północnego lub B z Dużego Dziedzińca)
- Gabinet Lubinusa (wejście D lub B)
- Krypta książęca (wejście D lub B)
Wystawy czasowe:
- „Warsztat geniuszu. Sztuka Lucasa Cranacha Starszego i Lucasa Cranacha Młodszego” (wejście D lub B)
- „Klątwa Sydonii von Borck? Historia i legenda” (wejście J z Dużego Dziedzińca)
- „Theatrum Sacrum. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum KUL” (wejście J z Dużego Dziedzińca)
- „Piąta fala” (wejście J z Dużego Dziedzińca)
bezpłatne zwiedzanie Wieży Dzwonów
Godziny: 18.00–23.00 (ostatnie wejście: 22.30)
Organizator zaprasza na wieżę dawnego kościoła zamkowego oraz taras widokowy.
WYKŁADY
Godziny: 18.30, 19.30 i 20.30
Zamek zaprasza na wykłady poświęcone sztuce oraz obyczajom dworskim dawnego Pomorza (Skrzydło Północne, Sala Bogusława X, wejście D). Liczba miejsc ograniczona.
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
Godziny: 18.00–24.00
Adres: ul. Wały Chrobrego 4
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – gmach pełen historycznych tajemnic i nie tylko! Podczas spaceru z przewodnikami zobaczyć będzie można majestatyczną Salę Rycerską, imponującą paradną klatkę schodową, odrestaurowane hole czy kryjące wieloletnie tajemnice filary. Skąd w budynku administracji takie perełki architektury? Tę i wiele innych tajemnic uczestnicy rozwiążą tuż przed wejściem na wieżę, z której podziwiać można najpiękniejszy widok w mieście. W tym roku na odwiedzających czeka mnóstwo niespodzianek.
ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG SZCZECIŃSKI – GALERIA ZPAP KIERAT, GALERIA MAŁY KIERAT
Godziny: 18.00–22.00
Adres: ul. Koński Kierat 14 i ul. Koński Kierat 10
MAŁY KIERAT
Wystawa zdjęć i plakatów Franka R. Hoffmann Berlin
GALERIA ZPAP KIERAT
Wystawa połączona z happeningiem „Akt Tworzenia IV – Krajobrazy Ciała” Joanny Mieszko-Nity
Joanna Mieszko-Nita zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, malarstwem i fotografią, jest również organizatorką wielu wystaw, plenerów i akcji artystycznych. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie i Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz). Studiowała rzeźbę w pracowniach prof. Józefa Petruka, prof. Macieja Szańkowskiego, prof. Józefa Kopczyńskiego, rysunek w pracowniach prof. Józefa Drążkiewicza i prof. Bogdana Wegner, film animowany w pracowni prof. Kazimierza Urbańskiego i prof. Jacka Adamczaka, plenery w Skokach u prof. Jana Berdyszaka i prof. Leszka Mądzika. W 1996 roku obroniła dyplom w pracowni rzeźbiarskiej prof. Józefa Petruka – zespół rzeźb organicznych w piaskowcu zatytułowany ,,Zmagania''. Od 2014 roku współpracowała z Edwardem Dwurnikiem, aż do jego śmierci w 2018 r. Była kuratorką trzech wystaw jego dzieł w Szczecinie – dwóch w 2014 i jednej w 2018 roku.