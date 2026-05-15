Mnóstwo atrakcji podczas Nocy Muzeów w Szczecinie [PROGRAM]

Zapowiada się sobota pełna atrakcji. Podczas kolejnej edycji Europejskiej Nocy Muzeów Muzeum Narodowe i ponad 20 innych szczecińskich instytucji odsłoni przed zwiedzającymi swoje tajemnice.

Wszystkie oddziały Muzeum Narodowego w Szczecinie (MN ul. Wały Chrobrego 3, Muzeum Tradycji Regionalnych ul. Staromłyńska 27, Muzeum Sztuki Współczesnej ul. Staromłyńska 1, Muzeum Historii Szczecina ul. Księcia Mściwoja II 8 i Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1) w sobotę są czynne w godz. od 18 do 24.

W godz. 18-21 drzwi otworzy szczeciński magistrat. Uczestnicy wydarzenia odwiedzą najważniejsze i najbardziej interesujące przestrzenie „szpinakowego pałacu”, w tym salę sesyjną Rady Miasta, salę biblioteczną, salę ślubów oraz podziemia urzędu, w których znajduje się schron. Szczególnym punktem programu będzie możliwość zwiedzania gabinetu prezydenta, gdzie chętni będą mogli zobaczyć m.in. oryginalne elementy wystroju najważniejszego gabinetu w mieście oraz przekonać się, jak to jest zasiadać w fotelu prezydenckim. Piotr Krzystek osobiście opowie o historii wnętrza i pracy w jednym z najważniejszych miejsc magistratu.

Na odkrywanie historycznych tajemnic – w godz. 18-24 – zaprasza także Urząd Wojewódzki. Będzie można zwiedzić m.in. archiwum urzędu, gabinet wojewody i taras widokowy na wieży. W odrestaurowanej Sali Rycerskiej wystawiony zostanie rękopis prezydenta Szczecina Piotra Zaremby, z meldunkiem wciągnięcia polskiej flagi na gmach urzędu 30 kwietnia 1945 r. Ciekawostki dotyczące gmachu przekazywać będą nie tylko urzędowi przewodnicy, ale także wojewoda Adam Rudawski i wicewojewoda Dawid Krystek.

Powrót do przeszłości przygotował Instytut Pamięci Narodowej - w godz. 18-23.30 w Przystanku Historia w biurowcu "Posejdon" przy Bramie Portowej. Na zwiedzających czekać będą wydawnictwa drugiego i trzeciego obiegu, czyli prasa i wydawnictwa opozycyjne z lat. 70 i 80., takie jak książki, czasopisma, plakaty czy ulotki oraz pozostające poza jakimkolwiek nurtem i dlatego nazywane „trzecim obiegiem” fanziny, czyli niezależna poligrafia produkowana i dystrybuowana przez młodzieżowe subkultury. To wszystko będzie można poznać w praktyce. Każdy, kto przyjdzie, będzie mógł poznać własnoręcznie, jak działa sitodruk, napisać na maszynie do pisania.

Noc Muzeów na Zamku Książąt Pomorskich (godz. 18-23) przeniesie widzów w świat obyczajów dawnego Pomorza i czasy książąt pomorskich – w epokę pełną barwnych tradycji, wystawnych uczt i radosnych spotkań. Na zwiedzających będą czekać wystawy stałe i czasowe, a także Zamkowe Lochy. Możliwe będzie wejście na Wieżę Dzwonów – wieżę dawnego kościoła zamkowego oraz Taras Książęcy. Zamek zaprasza także do wysłuchania wykładów poświęconych sztuce i obyczajom dworskim dawnego Pomorza.

Filharmonia im. Mieczysław Karłowicza i Akademia Sztuki w godz. 21-24 zapraszają do galerii przy ul. Małopolskiej 48 na wystawę "Haunting of painting". To ekspozycja przygotowana w ramach festiwalu Hunting for Painting 2026. Proponuje spojrzenie na malarstwo jako medium nieustannie powracające – obecne nie tylko w klasycznej formie obrazu, ale także w strukturze, materii i działaniach wykraczających poza ramę.

Z dziedzińca Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej o godz. 17 wyruszy przez miasto parada zabytkowych samochodów. Towarzyszyć jej będą pasjonaci dawnych strojów z grupy Retro Vibes Olgi Dąbkiewicz i uczestnicy „Zlotu miłośników kultury i pasjonatów mody Starodawnej”. Wystawy MTiK można zwiedzać w godz. 18-24. W holu muzeum zobaczymy imponującą makietę kolejową „Krystianowo”, którą stworzył Krystian Kuzon. Jest to fikcyjna stacja towarowa o długości modułów 4,5 m i szerokości 0,55 m. Będą też pokazy filmów Heleny Kwiatkowej w sali konferencyjnej na drugim piętrze. O g. 19 – „Był sobie wieżowiec”, o g. 20 - „Johannes Quistorp”, o g. 21 - „Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza”.

Ciekawe wydarzenia przygotowały również takie miejsca jak m.in. Willa Lentza przy al. Wojska Polskiego, Trafo Trafostacja Sztuki przy ul. św. Ducha, Fabryka Wody przy ul. 1 Maja, Centrum Solidarności „Stocznia” przy ul. Ofiar Grudnia 1970, Obiekt Jadwiga na ul. Bł. Królowej Jadwigi 2, Studio Rzeczy Pięknych – Galeria z ceramiką i szkłem oraz Stettiner Ware przy ul. Dworcowej 19 u5.

Poniżej publikujemy program wydarzenia przygotowany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie

Alan SASINOWSKI

PROGRAM EUROPEJSKIEJ NOCY MUZEÓW 2026 W SZCZECINIE

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE

Wszystkie oddziały są czynne od 18.00 do 24.00

Muzeum Narodowe w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych ul. Staromłyńska 27

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej ul. Staromłyńska 1

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina ul. Księcia Mściwoja II 8

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy Pl. Solidarności 1

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE

UL. WAŁY CHROBREGO 3

Wystawy:

„Oręż w państwie Gryfitów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie”

„Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”

„Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”

„Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów”

„W afrykańskiej wiosce. Zagrody ludów Lobi i Somba”

„Sztuka Afryki – między maską a fetyszem”

„Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki”

„Japonia w miniaturze. Kościane netsuke i okimono. Kolekcja Danuty Pawłowskiej-Seydy i Marka Seydy w zbiorach MNS”

Na wystawach dyżur pełnić będą kuratorzy wystaw.

Taras widokowy na wieży będzie nieczynny.

GENEALOGIA 2026

Godziny: 18.00–24.00

Miejsce: parter, wystawa „Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”

W tegorocznej odsłonie muzeum prezentuje prace studentów Pracowni Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuki w Szczecinie, które inspirowane są hasłem: „Natura w strukturze dzieła sztuki”. Odnoszą się one do średniowiecznych zabytków prezentowanych na wystawie stałej „Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”.

Ekspozycja „Genealogia 2026” powstała w ramach cyklu realizowanego od 2014 roku, związanego z projektem „Genealogia. Artefakty dawnej sztuki jako inspiracja dla młodego twórcy”. Jest to odważna, lecz niepozbawiona dystansu i poczucia humoru ingerencja współczesnej sztuki w bezcenne świadectwa historii. To również próba odpowiedzi na pytanie: jaką inspiracją dla młodego, multimedialnego artysty mogą być pokazywane na wystawach historyczne eksponaty.

Prace prezentowane są podczas Nocy Muzeów w przestrzeniach ekspozycyjnych Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przedsięwzięcie zaowocowało monografią z esejami i dokumentacją czterech edycji, wydaną wspólnie przez Akademię Sztuki w Szczecinie i Muzeum Narodowe w Szczecinie.

W tegorocznym projekcie udział biorą: Marta Baraniecka, Monika Cieszyńska, Pola Gorzała, Magdalena Górecka, Daiana Kremlivska, Vladyslav Myronov, Katarzyna Nowak, Eryk Olszak, Sofiia Perekhodiuk, Jagoda Rolbiecka, Zosia Rucka, Adam Rutkowski, Zuzanna Sura, Dominika Szymonek, Hanna Świeboda, Mai Witczak, Oskar Zaranek

Koncepcja wystawy i prowadzenie projektu: prof. dr hab. Waldemar Wojciechowski

Kuratorzy wystawy: prof. dr hab. Waldemar Wojciechowski, Patrycja Makarewicz-Leszczyńska, Kinga Krasnodębska

CZAS I PRESTIŻ – ZEGAR SZCZECIŃSKIEGO MISTRZA

Godziny: 18.00–24.00

Miejsce: parter, wystawa „Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”

Z okazji Nocy Muzeów zaprezentowany zostanie wyjątkowy eksponat – pochodzący z kolekcji prywatnej zegar kaflowy, wykonany około 1640 roku przez szczecińskiego mistrza Christiana Waegenera. Jest to przykład zegara stołowego o czworobocznej obudowie z poziomo umieszczoną tarczą. W epoce nowożytnej tego typu przedmioty pełniły nie tylko funkcję użytkową – bogato zdobione, stanowiły także symbol prestiżu i wysokiej pozycji społecznej właściciela.

Prezentowany zegar wyróżnia się kunsztownym opracowaniem: zarówno obudowa, jak i elementy mechanizmu są grawerowane i złocone. Tarczę zdobi pejzaż z wędrowcem odpoczywającym pod drzewem. Pierścień cyfrowy zawiera rzymską skalę godzin (I–XII) oraz oznaczenia półgodzin, a w polu wewnętrznym zaznaczono również dni miesiąca. Przeszklone ścianki pozwalają zajrzeć do wnętrza i zobaczyć mechanizm z napędem sprężynowym oraz bębnem wyrównawczym. Na dolnej płycie znajduje się sygnatura zegarmistrza: „Christian Wägner / fecit / Stettinn”, umieszczona obok dekoracyjnej, ażurowej osłony balansu (tzw. koka) z ornamentem kwiatowym.





KONSERWATORSKIE NIEBO – TAJEMNICE PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ

Godziny: 18.00–21.00

Miejsce: parter, wystawa „Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”

Podczas Nocy Muzeów organizator pokaże także to, czego na co dzień w muzeum nie widać – czyli co robią konserwatorzy zabytków.

Prezentacja prac konserwatorskich przy obrazie „Alegoria Prawa Łaski”. Obraz został zrekonstruowany w ok. 30%. Podstawą rekonstrukcji była grafika Petera Nagela „Personifikacja ludzkości” z 1567 roku. Analizę porównawczą wraz z pokazem slajdów przedstawi Przemysław Manna, Główny Konserwator Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, kierownik projektu „Konserwatorskie niebo”. Prezentacja techniki malarskiej na przykładzie obrazu „Złożenie do grobu” malarza pomorskiego według Federica Barocciego. Poszczególne etapy powstawania dzieła omówią Iwona Szramska oraz Aleksandra Adamczyk z Pracowni Konserwacji Malarstwa Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI

Godziny: 18.00–21.00

Miejsce: 1. piętro, sala edukacyjna

Muzeum Narodowe zaprasza najmłodszych uczestników Nocy Muzeów na wyprawę do czasów średniowiecza! Na piętrze budynku, w sali 112, w nawiązaniu do kolekcji prezentowanej na wystawie „Oręż w państwie Gryfitów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie” zaprezentuje zwiedzającym rekonstrukcje broni oraz uzbrojenia z okresu średniowiecza od XI do XV wieku, należące do Parku Historycznego Komandoria Szczecin–Płonia. Pokaże też, jak na przestrzeni wieków zmieniało się rycerskie wyposażenie bojowe, zmierzymy się z legendami o wadze miecza, sprawdzimy też, z ilu części składa się średniowieczna zbroja. Części merytorycznej towarzyszyć będą inspirowane turniejem rycerskim zabawy, podczas których będzie można (w bezpieczny sposób!) – sprawdzić swoją celność, zręczność i spryt.

Wydarzenie połączone z promocją wolontariatu.

Prowadzanie: Krystyna Milewska, Anna Roślewska

Warsztaty realizowane w ramach projektu: „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

SEKRETY HERBÓW

Godziny: 18.00–21.00

Miejsce: parter, sala edukacyjna na wystawie „Oręż z w państwie Gryfitów z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

W kąciku edukacyjnym towarzyszącym wystawie „Oręż z w państwie Gryfitów z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie” odwiedzający będą mieli okazję, by odkryć świat dawnych rodów pomorskich. Dzieci, młodzież i ich opiekunowie będą mogli zapoznać się z herbami i bogactwem symboliki heraldycznej, a także dowiedzieć się, z jakich elementów składa się tarcza herbowa. Nie zabraknie również części praktycznej – każdy będzie miał szansę zaprojektować i wykonać własną tarczę rodową, rozwijając w ten sposób kreatywność i wyobraźnię. Całość uzupełni prezentacja nowej karty pracy dla dzieci, przygotowanej specjalnie do tej wystawy.

Prowadzenie: Agnieszka Baron

Warsztaty realizowane w ramach projektu: „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie” nr FENX.07.01-IP04-0014/231

MANUFAKTURA EKOZABAWEK

Godziny: 18.00–21.00

Miejsce: 1. piętro, wystawy afrykańskie

W strefie edukacyjnej znajdującej się w przestrzeni wystaw afrykańskich uruchomi swoją działalność Manufaktura Ekozabawek. Najmłodsi będą mogli stworzyć nietuzinkowe modele „latających” bączków, krążków z motywami afrykańskich zwierząt, ośmiornice i pająki. Zabawki powstaną z materiałów nadających się do recyklingu.

Prowadzanie: Dorota Baumgarten-Szczyrska

Warsztaty realizowane w ramach projektu: „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

ROK 2026 ROKIEM JÓZEFA CZAPSKIEGO

Godziny: 18.00–24.00

Miejsce: 1. piętro, hol

Prezentacja obrazu „W kawiarni” Józefa Czapskiego (1896–1993) – polskiego malarza, pisarza, krytyka sztuki i oficera Wojska Polskiego. To jego jedyne dzieło w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. W tym roku przypada 130. rocznica urodzin artysty. Ze względu na jego dorobek – jako jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury XX wieku – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 Rokiem Józefa Czapskiego.

ETNO-ZAGADKA „DO CZEGO SŁUŻYŁ TEN PRZEDMIOT”?

Godziny: 18.00–22.00

Miejsce: parter, hol, skrzydło północne

Dział Etnografii Pomorza tradycyjnie proponuje zabawę, która będzie polegała na odgadnięciu przeznaczenia prezentowanego obiektu muzealnego. To już siódma edycja konkursu. W tym roku zagadka dotyczy rzeczy z około połowy XIX wieku, wykonanej z tektury, skrawków tkanin i koralików. Próba odpowiedzi na pytanie „Do czego służył ten przedmiot?” gwarantuje dobrą zabawę, a na dociekliwych i dowcipnych czekają drobne nagrody. Tajemniczy przedmiot wystawiony będzie w gmachu przy Wałach Chrobrego, na parterze, w holu skrzydła północnego.

Prowadzenie: Małgorzata Kłosińska-Grzechowiak, Agnieszka Słowińska

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – MUZEUM HISTORII SZCZECINA

UL. KSIĘCIA MŚCIWOJA II 8

Instytucja zaprasza na wystawy:

„Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918–1933”

„Najstarsze karty z dziejów Szczecina”

„Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich”

„Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku”

ZE STAREJ SZAFY

Godziny: 18.00–24.00

Miejsce: 1. piętro, wystawa „Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich”

Tutaj czekać będzie stanowisko z elementami ubioru i akcesoriami luźno stylizowanymi na różne epoki dziejowe, wypożyczonymi na tę okazję z pracowni kostiumów Opery na Zamku. Zwiedzający będą mogli je przymierzać i robić w nich zdjęcia, np. selfie, przy wybranych zabytkach oraz w przestrzeniach wystawowych. W przymierzaniu i wyborze elementów ubioru pomagać będą pracownicy merytoryczni Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina oraz opiekunki ekspozycji.

HANS STETTINER CHCE TAŃCZYĆ – OPROWADZANIE KURATORSKIE

Godzina: 18.30

Miejsce: 1. piętro, wystawa „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918–1933”

Oprowadzanie kuratorskie po części ekspozycji „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918–1933”. Oprowadza Małgorzata Peszko, kuratorka wystawy.

STRÓJ WIECZOROWY W SZCZECINIE W OKRESIE REPUBLIKI WEIMARSKIEJ – OPROWADZANIE KURATORSKIE

Godzina: 19.30

Miejsce: 1. piętro, wystawa „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918–1933”

Oprowadzanie kuratorskie po części ekspozycji „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918–1933”. Oprowadza Małgorzata Peszko, kuratorka wystawy.

WIECZÓR Z GRĄ DOM SZCZĘŚCIA

Godziny: 18.00–21.00

Miejsce: parter, wystawa „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”

Muzeum zaprasza małych i dużych miłośników planszówek do sprawdzenia swych sił w grze „Dom szczęścia”. To znana gra, która przez długie stulecia cieszyła się dużą popularnością na Pomorzu oraz w Szczecinie. Jej wynik zależny jest od związanego z rzutem kośćmi przypadku. To pretekst, by poznać dziedzictwo historyczne i przyrodnicze regionu, a także zwrócić uwagę na problem ochrony zasobów natury.

Organizatorzy zapewniają:

miejsce do prowadzenia krótkich, kilkuminutowych rozgrywek,

plansze i pionki do gry powstałe z przyjaznych środowisku materiałów,

miłą, ale niepozbawioną rywalizacji atmosferę.

Tego wieczoru kości zostaną wielokrotnie rzucone. Uczestnicy mają grać fair i eko.

Prowadzenie: Ewa Kimak

Warsztaty realizowane w ramach projektu: „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY

PL. SOLIDARNOŚCI 1

Zaprasza na wystawy:

„Miasto sprzeciwu, miasto protestu”

„Mają talent – wystawa prac konkursowych z lat 2013–2025”

OPROWADZANIE RODZINNE PO WYSTAWIE „MIASTO SPRZECIWU, MIASTO PROTESTU”

Godziny: 19.00, 20.00, 21.00

Miejsce: poziom -1, wystawa „Miasto sprzeciwu, miasto protestu”

OPROWADZANIA PO WYSTAWIE CZASOWEJ „MAJĄ TALENT”

Godziny: 18.30 i 19.30

Miejsce: poziom -1, sala konferencyjna / przestrzeń dialogu

WARSZTATY RODZINNE Z KOTEM GACKIEM

Godziny: 18.15, 19.15 i 20.15

Miejsce: poziom -1, sala konferencyjna / przestrzeń dialogu

NOC MUZEÓW POST SRCIPTUM – OPROWADZANIE Z DRESZCZYKIEM

Godzina: 23.00

Miejsce: poziom -1, wystawa „Miasto sprzeciwu, miasto protestu”

Oprowadzanie po wystawie stałej z Przemysławem Kowalewskim z wykorzystaniem wątków z jego książek. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odebrać w kasie MNS–CDP od 8 maja. Liczba uczestników jest ograniczona.

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH

UL. STAROMŁYŃSKA 27

Organizator zaprasza na wystawy:

„Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich”

„Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku”

„Gabinet pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci”

„Stare srebra”

„Lapidarium” na dziedzińcu

ZANIM POWSTANIE TEATR. ZA KULISAMI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Godziny: 18.00–24.00

Miejsce: parter, wystawa „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich”

W przestrzeni wystawy stałej „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich” muzeum otwiera czasową ekspozycję. Przybliża ona historię szczecińskiej Łasztowni. Zaprezentowane na niej zostaną zabytki odkryte podczas badań archeologicznych, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach na terenie przeznaczonym pod budowę nowej siedziby Teatru Współczesnego.

GRY I ZABAWY

Godziny: 18.00–23.00

Miejsce: parter, strefa edukacyjna na wystawie „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich”

Organizator zaprasza do skorzystania z gier wzorowanych na znaleziskach ze schyłku starożytności („Wieża” – gra w kości) i wczesnego średniowiecza („Królewski stół” – gra planszowa) oraz współczesnej gry memory. Akcesoria wraz z opisem reguł będą dostępne w przestrzeni edukacyjnej wystawy archeologicznej. Na uczestników czekają również zabawy i konkursy przygotowane przez naszych pracowników oraz członków Studenckiego Koła Archeologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego OLD SKULL.

BICIE PAMIĄTKOWYCH MONET

Godziny: 19.00–22.00

Miejsce: Lapidarium (dziedziniec)

Dział Numizmatyki zaprasza na dziedziniec Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych. Będą tu Państwo mogli wybić pamiątkową monetę pomorską. W tym roku to kopia szeląga szczecińskiego z XV w. W programie jest także stemplowanie stemplem okolicznościowym kopii pomorskich bonów zastępczych z lat 1922–1923.

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE – MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

UL. STAROMŁYŃSKA 1

Zaproszenie na wystawę „Ojbo. Bez skóry”

OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE „OJBO. BEZ SKÓRY”

Godziny: 18.00–21.00

Miejsce: parter, wystawa „Ojbo. Bez skóry”

Wystawa poświęcona jest spotkaniu z inną kulturą, z własnymi ograniczeniami i różnymi sposobami patrzenia na świat. Prace Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, Łukasza Niewisiewicza oraz Ablade’a Glovera opowiadają o Afryce jako przestrzeni relacji, codzienności i dialogu. Oprowadza kuratorka – Monika Dziuba.

STWÓRZ MIASTO PRZYSZŁOŚCI – TEKTURA / NATURA / KOLAŻ EKOLOGICZNY

Godziny: 18.00–21.00

Miejsce: 1. piętro, sala edukacyjna

Podczas zajęć uczestnicy wcielą się w projektantów ekologicznej przestrzeni miejskiej. Wykorzystując materiały z recyklingu, tekturę, rury kartonowe i drewniane formy, stworzą wielowymiarowy projekt miasta przyszłości. Kolaż ma unaocznić, jak nowoczesna architektura, zrównoważona urbanistyka i technologie proekologiczne – takie jak panele słoneczne, systemy recyklingu czy oczyszczalnie wody – mogą istnieć w harmonii z naturą. To będzie nie tylko twórcza zabawa, lecz także lekcja odpowiedzialnego projektowania i świadomego myślenia o środowisku. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak przez sztukę wyrażać idee związane ze zrównoważonym rozwojem i kreatywnie wykorzystywać materiały wtórne. Efektem będzie unikalna kompozycja – panorama miasta przyszłości, która stanie się symbolem harmonii technologii, urbanistyki i ekologii.

Warsztaty skierowane są do dzieci, młodzieży oraz wszystkich, którzy chcą użyć wyobraźni i w ten sposób zaangażować się w działania na rzecz planety. "Przyjdźcie, twórzcie, zainspirujcie się i podzielcie swoją wizją miasta jutra" - apelują organizatorzy.

Prowadzenie: Agata Kamińska

Warsztaty realizowane w ramach projektu: „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

***

Program Partnerów

ANTYKWARIAT MAREK WYŁUPEK Godziny: 18.00–23.00

Miejsce: ul. Koński Kierat 12

Wystawa malarstwa polskich i niemieckich przedwojennych malarzy szczecińskich, a także ekspozycja mebli – barok, klasycyzm, biedermeier. CENTRUM SOLIDARNOŚCI „STOCZNIA” W SZCZECINIE Godziny: 18.00–24.00

Adres: ul. Ofiar Grudnia 1970 r. 19; wejście przy głównej bramie Stoczni Szczecińskiej (niedaleko przystanku tramwajowego przy ul. Antosiewicza). Organizatorzy zapraszają to odwiedzenia „świetlicy wolności”. To wspaniała okazja, aby poznać prawdziwą kolebkę „Solidarności”. Historyczna świetlica dawnej Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego to wyjątkowe miejsce na mapie Szczecina: to tu zawiązywały się komitety strajkowe w grudniu 1970 i 1971 roku, a Edward Gierek odbył kilkugodzinne spotkanie z robotnikami. Właśnie w tej świetlicy udało się podpisać porozumienia sierpniowe otwierające drogę do powstania NSZZ „Solidarność”. Przyjdźcie i zobaczcie wyjątkową wystawę o przemyśle stoczniowym w Szczecinie oraz poznajcie historię „teczki Milczanowskiego”, odnalezionej pod podłogą świetlicy! DOM KULTURY „13 MUZ” I GALERIA TWORZĘ SIĘ Godziny: 18.00–22.00

Adres: Pl. Żołnierza Polskiego 2, Galeria Tworzę Się – wejście od ul. Tkackiej W Domu Kultury „13 Muz” będzie można zwiedzić bezpłatnie Galerię Foyer, Galerię Enter oraz galerię dla najmłodszych – Galerię Tworzę Się. GALERIA FOYER Wystawa „Miejska utopia” Izabeli Herbich jest poświęcona serii grafik ukazujących architekturę, głównie Szczecina, ale też innych miast Polski. Prace prezentują szare ulice, które widujemy na co dzień i nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. Artystka stara się jednak przedstawiać wyjątkowość i piękno, jakie w sobie skrywają. Izabela Herbich jest uczennicą 4. klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie. Uczęszcza na kierunek Techniki Druku Artystycznego. Wystawa współorganizowana jest z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie. GALERIA ENTER Organizatorzy prezentują wystawę „Inspiracje i przełomy. Warsztat artysty plastyka”, czyli dokonania artystyczne Grupy Plastycznej „13 Muz” w sezonie 2025/2026. Uczestnicy doskonalili malarstwo, grafikę i rysunek. Można obejrzeć obrazy, szkice i eksponaty. Tematyka poruszana przez grupę w bieżącym sezonie była niezwykle różnorodna: obejmowała m.in. porcelanę (serwisy, kubki), modę (stroje, kroje), studium dynamiki ruchu tanecznego (klipy muzyczne), kadry filmowe, plakat filmowy, obwoluty płyt, reklamę, dzikie zwierzęta, zdrowy tryb życia, sport, relaks, przyrodę, architekturę. Komisarzami wystawy są Urszula Rychlińska i Edward Domański, instruktorzy i twórcy programu dokonań artystycznych. GALERIA TWORZĘ SIĘ Wystawa „Rezerwat Totalny – ukryta wyspa Robiena”

Godziny : 18.00–21.00 Wystawa to instalacja totalna, mająca zachęcić do doświadczeń rezerwatu totalnego, odizolowanego miejsca, w którym wszystko funkcjonuje zgodnie z prawami natury, w aurze tajemnicy, nietykalności i życia poza cywilizacją. To wyspa Robiena, badacza-wizjonera, który prowadził świat ku zielonej rewolucji. Być może, aby ocalić to, co na wyspie najcenniejsze – przyrodę oraz ukochane ptaki, ukryłby wyspę przed światem…

Oprowadzania po wystawie będą się odbywały co 45 minut: 18.00, 18.45, 19.30 oraz 20.15. Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 27 osób w każdej grupie). Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowane ze środków Miasta Szczecin. Szczegółowe opisy wystaw: www.13muz.eu FABRYKA WODY – CENTRUM NAUKI O WODZIE EDUKATORIUM Godziny: 18.00–22.00

Adres: ul. 1 Maja 41, budynek B WODA TO WSZECHŚWIAT – NOC MUZEÓW W FABRYCE WODY Edukatorium – Centrum Nauki o Wodzie zaprasza chętnych na podróż przez tajemnicę wody. Edukatorium poświęcone najważniejszej na Ziemi i w kosmosie (z punktu widzenia mieszkańców naszej planety) substancji, to miejsce, gdzie zarówno dorosły, jak i dziecko, przez zabawę i doświadczenie poznaje znaczenie H2O dla naszego uniwersum. Multimedialna, interaktywna wystawa w ciekawy sposób tłumaczy znaczenie wody dla ludzkiego ciała i dla ludzkiej cywilizacji, nauki i kultury, świata mikro i makro naszej planety. Z pomocą matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz historii i nauk humanistycznych przygotowaliśmy dla Was kroplę wiedzy. Zadziwiający głębią Wszechświat czeka. Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona! Limit osób wynika z zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu. Wejście wyłącznie dla osób z pobranym bezpłatnym biletem zero, po który należy zgłaszać się do kasy Edukatorium od 11 do 15 maja 2026 r. w godz. 10.00–18.00. Za każdy bilet zero zostanie wydana opaska wejściowa w dniu wydarzenia. Wejście chętnych do Edukatorium nastąpi w podziale na dwie tury. tura I: 18.00–19.30 – wydawanie opasek od godz. 17.30 dla 250 osób

tura II: 20.00–21.30 – wydawanie opasek od godz. 19.30 dla 250 osób Prosimy o punktualne przybycie na godzinę wyznaczoną do pobrania opaski wejściowej. Wskazówki dojazdu: Do obiektu możesz wejść od strony parkingu, a także „Aleją lipową” (czyli od ul. 1 Maja) oraz z ul. Bożeny – ścieżką biegnącą przy wodnej kaskadzie. Parking przy ul. Bożeny jest bezpłatny całodobowo. Przystanki ZDiTM: Szczanieckiej, Wilcza wiadukt, Fabryka Wody (1 maja) FILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE i AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE Godziny: 21.00–24.00 (ostatnie wejście o 23.30)

Adres: ul. Małopolska 48 – Galeria Poziom 4. i Art.Room WYSTAWA „HAUNTING OF PAINTING” – POKAZ PRZEDPREMIEROWY Jedna noc, dwa światy – sztuki fotograficznej i miłości do miasta. Filharmonia zaprasza na przedpremierowy pokaz wystawy w ramach festiwalu Hunting for Painting. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających na kilkanaście dni przed oficjalnym otwarciem. Instytucja zaprasza od 21.00 do północy (ostatnie wejście 23.30). „Haunting of Painting” to wystawa przygotowana w ramach festiwalu Hunting for Painting 2026. Proponuje spojrzenie na malarstwo jako medium nieustannie powracające – obecne nie tylko w klasycznej formie obrazu, ale także w strukturze, materii i działaniach wykraczających poza ramę. Podczas tej jednej, wyjątkowej nocy publiczność będzie mogła zobaczyć prace artystek i artystów związanych z Akademią Sztuki w Szczecinie jeszcze przed ich oficjalną prezentacją. Będzie to wielogłosowa narracja o ciągłości i transformacji malarskiego języka, podkreślająca jego trwałą pozycję w polu sztuk wizualnych i zdolność do obrazowania nieoczywistych, „nawiedzających” wątków współczesności. GALERIA 111 Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Adres: Pl. Żołnierza Polskiego 11/1 CHIMERY WRACAJĄ – STARY DORY ŻEGALSKI Świat Chimer niezmiennie fascynuje Leszka Żegalskiego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskim rynku sztuki zaprezentuje swoje najnowsze prace w Galerii 111 – wernisaż dzień przed Nocą Muzeów – 15 maja o godz. 18.00. Podczas Nocy Muzeów Galeria 111 zaprasza na wystawę oraz spotkanie z autorem. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, ODDZIAŁ W SZCZECINIE Godziny: 18.00–24.00

Adres: Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, Pl. Brama Portowa 1, Budynek Posejdon PODZIEMNA OFICYNA WYDAWNICZA Tematem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów będzie drugi i trzeci obieg wydawniczy w PRL. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, czym były samizdat, bibuła i fanzin, a także do czego służyła ramka wrocławska, jak w domu przygotować farbę drukarską, „sito” i matryce. Wydarzenie ma charakter interaktywny, każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił w roli „podziemnego drukarza”. Kolejnym elementem przygotowanego wydarzenia będzie prezentacja bogatych zbiorów szczecińskiego archiwum IPN dotyczących nielegalnych wydawnictw w okresie PRL. Będzie można zobaczyć m.in. prasę i literaturę bezdebitową, znaczki pocztowe, plakaty, ulotki i matryce. Sympatycy gier planszowych z pewnością chętnie skorzystają z okazji zagrania w najnowszą grę planszową IPN pt. „Konspiracja”. MINIFOT WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIE.SZCZECIN – CENTRUM.SZCZECIN Godziny: zwiedzanie wnętrza – do godz. 16.00, ekspozycja w witrynie – całą dobę

Adres: Al. Wojska Polskiego 12 Ekspozycja w witrynie ukazująca fragment historii sławetnego Zakładu Fotograficznego i Portretowego Minifot – prowadzonego przez trzecie pokolenie (Olga Iwanow). Prezentujemy unikatowe fotografie dawnego Szczecina autorstwa założyciela K.S. Salomona. MORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHA W SZCZECINIE Godziny: 18.00–22.00

Adres: ul. Nad Duńczycą 1 Tej wyjątkowej nocy otwiera dla zwiedzających przestrzeń pełną odkryć, eksperymentów i dobrej zabawy. To doskonała okazja, by spojrzeć na naukę z zupełnie innej perspektywy – interaktywnej, angażującej i dostępnej dla każdego, niezależnie od wieku. W promocyjnej cenie 10 zł MCN zaprasza do zwiedzania aż trzech pięter ekspozycji, gdzie czekają na Was fascynujące stanowiska związane z wodą, żeglugą, techniką i nauką. Sprawdzicie, jak działa statek, poznacie tajemnice fal i prądów morskich, a także przekonacie się, jak człowiek od wieków próbuje ujarzmić żywioł wody. Nie zabraknie też stanowisk, które pozwolą Wam samodzielnie przeprowadzać eksperymenty i odkrywać prawa fizyki w praktyce. To noc, w której nauka wychodzi poza schemat – można dotykać, sprawdzać, testować i zadawać pytania. Zabierzcie rodzinę, znajomych i przekonajcie się, że nauka naprawdę potrafi wciągnąć! MUZEUM GEOLOGICZNE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO,

INSTYTUT NAUK O MORZU I ŚRODOWISKU US Godziny: 18.00–22.00

Adres: Geocentrum Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16a Jedna noc – miliony lat geologicznej historii Ziemi. Muzeum zaprasza do zwiedzania swoich wystaw. "To będzie niezwykła podróż w czasie i przestrzeni do świata minerałów, skał oraz prehistorycznych organizmów „zaklętych w kamieniu” – skamieniałości. Geologią można się zachwycić – my pomożemy Wam zrozumieć procesy kształtujące oblicze naszej planety. Geologia tej nocy będzie na wyciągnięcie ręki – jest bliżej niż myślisz, np. kule szczecińskie – duma lokalnej geologii. A jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać na wakacje, odpowiedź może przynieść zwiedzanie wystawy „Życie mórz i oceanów”. Kto wie – być może różnorodne kształty i intensywne barwy muszli tropikalnych ślimaków i małży podpowiedzą Wam, gdzie znajduje się najpiękniejsza plaża?" - piszą organizatorzy. O 19.00 muzeum zaprasza na wykład popularnonaukowy pt. „Ciekawostki geologiczne i paleontologiczne Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej”. Wykład potrwa około godziny i przeznaczony jest dla dorosłych, młodzieży oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych (klasy 7–8). Liczba miejsc jest ograniczona do 38 osób (w przypadku większego zainteresowania zostanie udostępniona większa sala), dlatego organizaorzy proszą o wcześniejsze zapisy pod adresem email: muzeum@usz.edu.pl. MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE Godziny: 18.00–24.00

Adres: ul. Niemierzyńska 18a

Zaprasza na wystawy: „Stoewer – jakość ze Szczecina. Lata 1858–1945”

„Szczecińska motoryzacja w latach 1954–1967”

„Historia szczecińskiej komunikacji”

„Motocykle II Rzeczpospolitej”

„Jednoślady z PRL-u”

„Samochody państw socjalistycznych”

„Mikrosamochody”

„Szczecińska motoryzacja w latach 1919–1944”

„Polska motoryzacja – pojazdy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”

„Polskie prototypy” PROGRAM DODATKOWYCH ATRAKCJI 16.00 – zbiórka uczestników parady zabytkowych samochodów na dziedzińcu Muzeum, którym Towarzyszyć będą pasjonaci dawnych strojów z grupy Retro Vibes Olgi Dąbkiewicz i uczestnicy „Zlotu miłośników kultury i pasjonatów mody Starodawnej” 17.00 – parada zabytkowych pojazdów Muzeum Techniki i Komunikacji zaprasza na paradę właścicieli zabytkowych aut i motocykli (wyprodukowanych nie później, niż w 1991 roku, a polskie pojazdy – bez limitu). Trasa: ul. Niemierzyńska 18a – ul. Zygmunta Krasińskiego – Al. Wyzwolenia – rondo Giedroycia – ul. Piotra Skargi – Al. Wojska Polskiego – Pl. Szarych Szeregów – Al. Piastów – Pl. Kościuszki – ul. Bolesława Krzywoustego – Pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – Al. Niepodległości – Al. Wyzwolenia – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Niemierzyńska 18a. Hol Muzeum: Pokaz imponującej makiety kolejowej „Krystianowo”, którą stworzył Krystian Kuzon. Jest to fikcyjna stacja towarowa o długości modułów 4,5 m i szerokości 0,55 m. Przedstawia cegielnię z rampą, kolejowe budynki mieszkalne, parowozownię wraz z nawęglaniem i wodowaniem (oba urządzenia ruchome), dwa magazyny kolejowej spedycji, przejazd kolejowy, kilka pojazdów drogowych, dwie wieże ciśnień, nastawnię piętrową z wnętrzem. Makiecie towarzyszyć będą rekonstruktorzy w mundurach żołnierskich i milicyjnych z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Będzie również tajniak z lat 80. XX wieku. POKAZY FILMÓW HELENY KWIATKOWSKIEJ Sala konferencyjna, 2. piętro

19.00 – „Był sobie wieżowiec”

20.00 – „Johannes Quistorp”

21.00 – „Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza” OTWARTE PRACOWNIE.SZCZECIN

WE WSPÓŁPRACY Z: CENTRUM.SZCZECIN / JACOBINA ARTE CAPOEIRA / SPOŁECZNA RADA DZIELNICY / TKKF ORKAN Godziny: 15.00–22.00

Adres: okolice Ściany Płaczu, Al. Wojska Polskiego DANSING Z MUZYKĄ NA ŻYWO Fat ANGELS i Przyjaciele

Potańcówka prowadzona przez Doktora Szperę aka Śf.Ramzesa, KIOSK Z HIGH VIBAMI Gadżety Hollyulci, Turnieje łączące sport i sztukę oraz inne eksperymenty audiowizualnie PERFORMANCE CAPOEIRA – POKAZY SZTUK WALKI – JACOBINA ARTE CAPOEIRA samoobrona dla każdego

performance – ćwiczenia dla wszystkich chętnych

Ju-Jutsu Wiktor Orkan Głowacki TKKF ORKAN – WIKTOR GŁOWACKI I BARTOSZ KUSTOSIK strzelnica – strzelanie z Broni ASG – dla każdego

prezentacja broni SPOŁECZNA RADA DZIELNICY potrawy regionalne – wspólne gotowanie dla każdego z lokalnych produktów

zabawy ogrodnicze TARG SZTUKI i Rękodzieła / Targ Dóbr – każdy może się wystawić BEZPŁATNIE Godziny: 15.00–22.00

Adres: OBIEKT JADWIGA – Tu Centrum.Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 2 PIASTOWSKI SZCZECIN GOŚCI WYCIECZKĘ ŁÓDZKICH CHŁOPÓW Wystawa rewitalizuje „kulturową autostradę” między Szczecinem a Łodzią, powstała w wyniku kolaboracji kolektywu artystycznego Łudziki (Studentów Akademii Sztuki w Łodzi ) z Fat Angels – młodymi twórcami ze Szczecina – Studentami Akademii Sztuki w Szczecinie. Całość ma przenieść nas do unikalnego i specyficznego mikroklimatu Łódzkiego, za sprawą obiektów, instalacji, kolaży oraz fotografii. SALON DAWNYCH GIER KOMPUTEROWYCH Z LAT 80.–90. Zapewnia Serwis Komputerowy Krzywoustego 53 ZWIEDZANIE OBIEKTU I KOLEKCJI SZTUKI JADWIGI Między innymi: malarstwo Katarzyny TCHÓRZ, „Gwiazda” Marii Kuli i Fruit of the Lump, Kacpra Zielinskiego, Konik Studio i wielu innych twórców.

Poza tym kawa, napoje i ciasto dla każdego oraz prezentacja albumu Janusza Szałańskiego „Szczecin 1960–2016” i spotkanie z twórcą. PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CONSTANTINA BRANCUSIEGO W SZCZECINIE

WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM „KAMIENICA LOITZÓW” Godziny: 18.00–23.00

Adres: ul. Kurkowa 10 Proponuje zwiedzanie zakamarków zabytkowej kamienicy Loitzów. To możliwość poznania historii gotyckiego zabytku oraz wzlotów i upadków bankierskiej rodziny. W programie mamy zwiedzanie pracowni artystycznych (malarskiej, rzeźbiarskiej, reklamy wizualnej, grafiki warsztatowej, wzornictwa, podstaw projektowania i kompozycji) oraz podglądanie uczniów przy zajęciach malarskich. Będzie można spróbować własnych sił w rysunku węglem i kredą, a także obejrzeć pokaz technik renowacji, rzeźbiarskich, technik grafiki warsztatowej. Przygotowaliśmy również wystawę „Dyplom 2026 – prace absolwentów PLSP”. A o godz. 19.30 wykład historyka sztuki Rafała Szwedowicza pt. „Wędrówki po wiecznym mieście. Rzym i jego sztuka”. POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE – WYDZIAŁ MECHANICZNY, LABORATORIUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE Godziny: 18.00–21.00

Adres: ul. Jarowita, na tyłach budynku głównego Politechniki Morskiej WIELKIE SILNIKI Z DUSZĄ – SPACER PO LABORATORIUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Doskonała propozycja dla miłośników morza, pasjonatów statków, mechaniki oraz historii techniki. Podczas krótkich, 15–20-minutowych wycieczek pracownicy Laboratorium Siłowni Okrętowych zaprezentują trzy okrętowe silniki i opowiedzą o ich historii i działaniu. Każdy z nich waży kilkanaście ton, były używane na statkach i służą studentom Politechniki Morskiej do nauki podstaw mechaniki. Najstarszy to Buckau-Wolf R8DV136 z 1956 roku, typ silnika, który był stosowany w niemieckich łodziach podwodnych, a także jako napęd pierwszych po wojnie polskich okrętów ratowniczych, popularnych „ptaszków”, ponieważ nosiły nazwy gatunków ptaków, np. m/s Słowik, m/s Puchacz, m/s Pingwin. Ten ostatni został w 1962 roku przemianowany na m/s Nawigator – statek ówczesnej Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie (dzisiejszej Politechniki Morskiej). Inna jednostka z tej serii, m/s Cietrzew, została przebudowana na żaglowiec s/y Zawisza Czarny. Drugi z wielkich silników to Zgoda-Sulzer 5BAH22 – model montowany na statkach budowanych w Stoczni Szczecińskiej dla Polskich Linii Oceanicznych. Jednostki te były znane wśród załóg jako „jeziorowce”, ponieważ powstawały z myślą o żegludze po Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Nazywano je również „zetkami”, gdyż nazwy wszystkich sześciu statków zaczynały się od litery „Z”, m.in. m/s Zakopane czy m/s Zamość. Najmłodszy silnik to Cegielski Sulzer z lat 80. Najczęściej wykorzystywano go jako napęd agregatów prądotwórczych na statkach rybackich i holownikach, a do dziś można go spotkać na starszych jednostkach Marynarki Wojennej. Ten typ silnika był także zainstalowany na promach Mikołaj Kopernik i Jan Heweliusz, czy na popularnych Karsiborach w Świnoujściu. Zdarzało się również, że silniki pozyskiwane ze złomowanych statków trafiały na ląd, gdzie pracowały jako mini-elektrownie w zakładach przemysłowych. PM zaprasza dorosłych i dzieci, będzie okazja do robienia zdjęć i zadawania pytań starszym mechanikom okrętowym. Co 15–20 minut wpuszczane będą 15-osobowe grupy pod opieką pracownika LSO. Przemieszczanie się osób będzie odbywać się po ściśle określonych trasach, wyznaczonych biało-czerwoną taśmą. PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PERON 7. oraz TOMASZ SEIDLER-KUMOR i FUNDACJA FOTON Godziny: 18.00–22.00 (do ostatniego zwiedzającego)

Adres: Al. Wyzwolenia 7/U13 (schodami na samą górę) NOC MUZEÓW NA PERONIE 7. Pracownia artystyczna peron 7. działa na terenie Szczecina już od kilku lat. Po miesiącach remontu i przystosowywania do nowych zadań otwiera swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych działaniami artystycznymi, głównie na polu fotografii. Szczególnie ważna jest dla niej fotografia tradycyjna, zwana również analogową. Podczas Nocy Muzeów Tomasz Seidler-Kumor, fotograf i trener fotografii, opowie o technice powstawania zdjęć srebrowych oraz zaprezentuje podstawy pracy z powiększalnikiem. Zaprezentujemy też różne aparaty fotograficzne, w tym historyczne, oraz dawny sprzęt ciemniowy. Będzie można wziąć do ręki eksponaty, przymierzyć je do oka, a także usiąść do powiększalnika. STUDIO RZECZY PIĘKNYCH – GALERIA Z CERAMIKĄ I SZKŁEM ORAZ STETTINER WARE Godziny: 18.00–23.00

Adres: ul. Dworcowa 19 u5 (wejście od strony ul. Korzeniowskiego) Podczas Nocy Muzeów galeria zamienia się w wyjątkową przestrzeń spotkania ze sztuką użytkową. To doskonała okazja, by podziwiać unikatową ceramikę artystyczną: czarki, kubki, talerzyki, bibeloty, pamiątki, miniaturki, magnesy, lampy. Każdy z tych przedmiotów powstaje w kameralnych pracowniach garncarskich i ceramicznych, tworzony z pasją przez prawdziwych artystów oraz w niebanalnych, autorskich manufakturach. Szczególne miejsce w naszej ofercie od niedawna zajmują szczecińskie towary, czyli Stettiner Ware – przywrócona do życia XVIII-wieczna tradycja ceramiczna. SZCZECIŃSKA IZBA ADWOKACKA Godziny: 18.00–22.00

Adres: Pl. Batorego 3, 1. Piętro Zaprasza zwiedzających na spotkanie z historią szczecińskiej adwokatury. Będzie można poznać specyfikę zawodu adwokata, dowiedzieć się, czy łatwo jest uszyć togę adwokacką, oraz zwiedzić wystawę w Galerii pod Żabotem. Dostępne będą również archiwalia (np. dokumenty i zdjęcia) gromadzone od lat 50. W przypadku dużego zainteresowania zwiedzanie będzie odbywało się w turach co 30 minut. TRAFO – TRAFOSTACJA SZTUKI W SZCZECINIE Godziny: 11.00–24.00

Adres: ul. Św. Ducha 4 SNY KOBIET / FRAUENTRÄUME To wyobrażone spotkanie artystek działających w latach 80. w NRD i PRL, które z powodów politycznych nie mogło się wówczas wydarzyć. Wystawa prezentuje prace polskich twórczyń zestawione z dziełami niemieckich artystek. Dzieła łączy postawa buntu wobec narzucanych norm społecznych i politycznych oraz chęć odzyskania kontroli nad własnym wizerunkiem. Artystki krytykowały obraz kobiet obecny w socjalistycznych mediach, sprzeciwiały się tradycyjnie przypisywanym im rolom oraz dyskryminacji i ze śmiałością opowiadały o swoich pragnieniach. PAULINA SEMKOWICZ – SZKLIWO Paulina Semkowicz używa medium monumentalnego malarstwa do tworzenia przechodnich, narracyjnych , choć abstrakcyjnych przestrzeni, w których nieobecność bądź obecność stają się kluczowe w doświadczeniu widza. Tytułowe szkliwo, będące freskiem site-specific , przygotowanym dla podziemnej przestrzeni wystawienniczej instytucji, nawiązuje do liminalnych przestrzeni przebieralni basenów czy łaźni. Dalekie jest jednak od figuratywnej dosłowności. Artystka bawi się malarską materią i światłem, przywołując nastrój miejsca konotującego przemianę, niepewność, zagubienie czy dystopijność. MIGOTLIWOŚĆ SYNAPS To wystawa afirmująca neuroróżnorodność – różnorodne sposoby odczuwania, myślenia i działania, które współtworzą ludzkie doświadczenie. To także zaproszenie do spojrzenia poza normatywne schematy, które medykalizują i stygmatyzują odmienność. Poprzez pokaz prac neuroodmiennych osób artystycznych chcemy pokazać, że sztuka może być przestrzenią schronienia i siły, otwierającą nowe drogi współistnienia, alternatywne kierunki ekspresji i relacji. „Migotliwość synaps” stawia w centrum bogactwo neuroodmiennych doświadczeń i refleksję nad życiem oraz twórczością poza modelami zaburzeń i deficytów. URZĄD MIASTA SZCZECIN Godziny otwarcia: 18.00–21.00

Adres: Pl. Armii Krajowej 1 Tej nocy zwiedzić będzie można m.in. gabinet Prezydenta Miasta – Piotra Krzystka, w którym przewodnikiem będzie osobiście Prezydent Szczecina. Ponadto dla zwiedzających dostępne będą: sala sesyjna Rady Miasta, sala biblioteczna, sala ślubów oraz podziemia Urzędu Miasta. Piotr Krzystek Prezydent Szczecina serdecznie zaprasza mieszkańców Szczecina oraz turystów do aktywnego wzięcia udziału w tegorocznym wydarzeniu. WILLA LENTZA Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Adres: Al. Wojska Polskiego 84 Ogród i fasada budynku zostaną niepowtarzalnie podświetlone, a oprócz zwiedzania zabytkowej willi w towarzystwie profesjonalnych przewodników udostępnione zostaną wystawy. WILLA LENTZA. HISTORIA(OD)NOWA Stała ekspozycja ukazuje koleje losu budynku i jego mieszkańców, odsłaniając gospodarcze, społeczne i kulturowe podstawy jego powstania oraz funkcjonowania na przestrzeni czasu. Prezentuje również spektakularne efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych w willi w latach 2018–2019. HANS HARTIG (1873–1936). MALARSTWO W ZBIORACH KOLEKCJONERÓW SZCZECIŃSKICH Prezentowane na wystawie czasowej obrazy niemieckiego malarza Hansa Hartiga ukazują lokalne dziedzictwo kulturowe. Zdobią historyczne wnętrza pierwszego piętra zabytkowej rezydencji Augusta Lentza. Pochodzą one z prywatnych zbiorów polskich kolekcjonerów. LEONIA CHMIELNIK. NA PODOBIEŃSTWO WYOBRAŹNI I MYŚLI Czasowa ekspozycja stanowi szeroką panoramę dorobku artystki, obejmującą rzeźbę, ceramikę oraz rysunek. To zaproszenie do świata wyobraźni Leonii Chmielnik – świata, w którym materia spotyka się z myślą, a forma staje się zapisem emocji, refleksji i doświadczeń. Wystawa prezentuje zarówno monumentalne realizacje przestrzenne, jak i bardziej intymne prace studyjne. Podczas Nocy Muzeów odbędą się: oprowadzanie po budynku Willi Lentza przez profesjonalnych przewodników (19.00–23.00)

pokaz filmu „Szczecińska Willa Lentza – powrót do świetności” w reżyserii Małgorzaty Frymus (co godzinę w przedziale czasowym od 18.00 do 23.00)

recital fortepianowy Krzysztofa Baranowskiego pt. „Kobieta i mężczyzna – francuska muzyka filmowa” (18.00–19.00)

muzyka klasyczna w ogrodzie Willi Lentza (18.00–24.00) ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE Godziny: 18.00–23.00

Adres: ul. Korsarzy 34 NOC NA DWORZE KSIĄŻĄT POMORSKICH Widzowie mogą przenieść się w świat obyczajów dawnego Pomorza i czasy książąt pomorskich – w epokę pełną barwnych tradycji, wystawnych uczt i radosnych spotkań. Od godziny 18.00 do 23.00 na zwiedzających będą czekać wystawy w Skrzydle Północnym (wejście D), Wschodnim (wejście F lub od ul. Kuśnierskiej) oraz Zamkowe Lochy (wejście od ul. Kuśnierskiej). Od godziny 18.00 do 23.00 możliwe będzie wejście na Wieżę Dzwonów (wejście od Tarasu Północnego) – wieżę dawnego kościoła zamkowego oraz Taras Widokowy (wejście D). Zamek zaprasza też do inspirujących spotkań – wykładów poświęconych sztuce oraz obyczajom dworskim dawnego Pomorza (Skrzydło Północne, Sala Bogusława X, wejście D). BEZPŁATNE ZWIEDZANIE WYSTAW Godziny: 18.00–23.00 (ostatnie wejście: 22.30)

Wystawy stałe poświęcone książętom pomorskim oraz historii szczecińskiego zamku: Zbrojownia (wejście J z Dużego Dziedzińca)

Komnata książęca (wejście D z Tarasu Północnego lub B z Dużego Dziedzińca)

Gabinet Lubinusa (wejście D lub B)

Krypta książęca (wejście D lub B) Wystawy czasowe: „Warsztat geniuszu. Sztuka Lucasa Cranacha Starszego i Lucasa Cranacha Młodszego” (wejście D lub B)

„Klątwa Sydonii von Borck? Historia i legenda” (wejście J z Dużego Dziedzińca)

„Theatrum Sacrum. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum KUL” (wejście J z Dużego Dziedzińca)

„Piąta fala” (wejście J z Dużego Dziedzińca) bezpłatne zwiedzanie Wieży Dzwonów

Godziny: 18.00–23.00 (ostatnie wejście: 22.30)

Organizator zaprasza na wieżę dawnego kościoła zamkowego oraz taras widokowy. WYKŁADY Godziny: 18.30, 19.30 i 20.30

Zamek zaprasza na wykłady poświęcone sztuce oraz obyczajom dworskim dawnego Pomorza (Skrzydło Północne, Sala Bogusława X, wejście D). Liczba miejsc ograniczona. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE Godziny: 18.00–24.00

Adres: ul. Wały Chrobrego 4 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – gmach pełen historycznych tajemnic i nie tylko! Podczas spaceru z przewodnikami zobaczyć będzie można majestatyczną Salę Rycerską, imponującą paradną klatkę schodową, odrestaurowane hole czy kryjące wieloletnie tajemnice filary. Skąd w budynku administracji takie perełki architektury? Tę i wiele innych tajemnic uczestnicy rozwiążą tuż przed wejściem na wieżę, z której podziwiać można najpiękniejszy widok w mieście. W tym roku na odwiedzających czeka mnóstwo niespodzianek. ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG SZCZECIŃSKI – GALERIA ZPAP KIERAT, GALERIA MAŁY KIERAT Godziny: 18.00–22.00

Adres: ul. Koński Kierat 14 i ul. Koński Kierat 10 MAŁY KIERAT Wystawa zdjęć i plakatów Franka R. Hoffmann Berlin GALERIA ZPAP KIERAT Wystawa połączona z happeningiem „Akt Tworzenia IV – Krajobrazy Ciała” Joanny Mieszko-Nity Joanna Mieszko-Nita zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, malarstwem i fotografią, jest również organizatorką wielu wystaw, plenerów i akcji artystycznych. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie i Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz). Studiowała rzeźbę w pracowniach prof. Józefa Petruka, prof. Macieja Szańkowskiego, prof. Józefa Kopczyńskiego, rysunek w pracowniach prof. Józefa Drążkiewicza i prof. Bogdana Wegner, film animowany w pracowni prof. Kazimierza Urbańskiego i prof. Jacka Adamczaka, plenery w Skokach u prof. Jana Berdyszaka i prof. Leszka Mądzika. W 1996 roku obroniła dyplom w pracowni rzeźbiarskiej prof. Józefa Petruka – zespół rzeźb organicznych w piaskowcu zatytułowany ,,Zmagania''. Od 2014 roku współpracowała z Edwardem Dwurnikiem, aż do jego śmierci w 2018 r. Była kuratorką trzech wystaw jego dzieł w Szczecinie – dwóch w 2014 i jednej w 2018 roku.

