Trenuj umysł. Bezpłatne warsztaty dla osób w wieku 60+

Centrum Usług Społecznych w Szczecinie zaprasza osoby w wieku 60+ na bezpłatne warsztaty „Trening umysłu". To zajęcia, na których ćwiczy się pamięć, koncentrację i logiczne myślenie. Spotkania są też okazją do poznania nowych osób i wyrwania się z domu.

Otwierają się dwie nowe grupy. Spotykania są organizowane dwa razy w tygodniu w Salonie Usług Społecznych przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5A/U2. Nabór rozpoczął się 12 maja i potrwa dwa tygodnie. Pierwsze zajęcia 16 czerwca br. Wszystkie informacje na stronie CUS. (K)

