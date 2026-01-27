Wznowiono ruch pociągów elektrycznych na linii Szczecin - Stargard

Fot. Dariusz Gorajski

Przywrócony został ruch pociągów trakcją elektryczną między Szczecinem Głównym a Szczecinem Dąbiem oraz po jednym torze z Dąbia do Stargardu - poinformował we wtorek po południu rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Trwają prace nad uruchomieniem sieci między Szczecinem a Świnoujściem oraz odcinka tzw. Nadodrzanki, od Kostrzyna.

REKLAMA

– Przywrócony został ruch pociągów trakcją elektryczną między Szczecinem Głównym a Szczecinem Dąbiem oraz, po jednym torze, między Stargardem a Szczecinem Dąbiem – przekazał po godz. 15 rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe Bartosz Pietrzykowski.

Ekipy techniczne PKP PLK uruchamiają kolejne odcinki linii w woj. zachodniopomorskim, które od poniedziałku były nieprzejezdne dla pociągów z napędem elektrycznym. Po opadach marznącego deszczu i śniegu doszło do dużego oblodzenia sieci trakcyjnej. Wznowienie ruchu między Stargardem a Szczecinem oznacza, że całą linię (LK 351) z Poznania mogą pokonać „elektryki”. Przez kilkudziesięciogodzinne utrudnienia składy musiały być przeciągane lokomotywami spalinowymi.

Dzięki pracy ekip technicznych PKP PLK jeszcze w poniedziałek wznowiono ruch (trakcją elektryczną) do Choszczna, a później do Dolic (jednym torem). We wtorek kontynuowano prace naprawcze, otwarto drugi tor na odcinku Krzyż – Dolice, a później uruchomiono sieć trakcyjną do Stargardu. Pietrzykowski poinformował ponadto, że pociągi elektryczne wznowiły kursowanie między Białogardem a Kołobrzegiem oraz z Piły do Szczecinka.

We wtorek po południu nadal nieprzejezdny dla elektrycznych lokomotyw i składów regio jest odcinek Świnoujście – Szczecin (LK 401) i Kostrzyn – Szczecin (LK 273). – Na tych odcinkach przy pomocy lokomotyw spalinowych przeciągane są wybrane pociągi dalekobieżne, a także poruszają się pociągi regionalne o napędzie spalinowym – podsumował Pietrzykowski.

Służby kolejowe w północno-zachodniej Polsce pracują na wszystkich liniach, gdzie są problemy spowodowane opadami marznącego deszczu i śniegu. Na szlakach operują pociągi sieciowe (do naprawy i konserwacji trakcji) oraz lokomotywy osłonowe, z napędem spalinowym, do przeciągania składów. Prowadzone jest odladzanie sieci trakcyjnej oraz rozjazdów.

Aktualne informacje dla podróżnych publikowane są na Portalu Pasażera https://portalpasazera.pl/; należy śledzić również komunikaty na dworcach i peronach.

Copyright

REKLAMA