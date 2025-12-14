Od niedzieli nowy rozkład jazdy Polregio w województwie zachodniopomorskim

Fot. archiwum

Od niedzieli 14 grudnia 2025 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy Polregio, w ramach którego pojawi się szereg zmian obejmujących uruchomienie nowych połączeń i relacji oraz zwiększenie częstotliwości kursowania części pociągów.

Podróżni poruszający się między innymi ze Stargardu w kierunku Świnoujścia będą mieli więcej połączeń bez

przesiadki na stacji Szczecin Dąbie. Podobne zmiany zostały również wprowadzone w rozkładzie między Gryfinem a Kamieniem Pomorskim, a także między Gryfinem a Stargardem. Pasażerowie z Chojny i Kostrzyna zyskają z kolei więcej bezpośrednich połączeń w kierunku Świnoujścia.

Nastąpi też zwiększanie liczby połączeń w obrębie aglomeracji szczecińskiej oraz w rejonie Koszalina i Kołobrzegu.

Nowością w nowym rozkładzie jazdy będzie bezpośredni pociąg z Portu Lotniczego Szczecin Goleniów do Piły, a także rozszerzenie kursowania bezpośredniego połączenia z Kołobrzegu do Bydgoszczy na wszystkie dni tygodnia.

(k)

