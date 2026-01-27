Ruch pociągów przywrócony na dwóch odcinkach. Nadal duże problemy na kolei

Fot. Dariusz Gorajski

Przywrócony został ruch pociągów po obu torach między Krzyżem a Dolicami oraz między Runowem Pomorskim a Stargardem. Na pozostałych sparaliżowanych przez gołoledź kolejowych trasach nadal nie kursują pociągi o napędzie elektrycznym.

- Mimo niesprzyjającej aury ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych pracowały całą noc i kontynuują intensywne działania mające na celu przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów na liniach kolejowych w województwie zachodniopomorskim - relacjonuje Bartosz Pietrzykowski, PKP Polskie Linie Kolejowe. - W terenie pracują pociągi sieciowe oraz lokomotywy osłonowe, a do wsparcia działań skierowano dodatkowe składy z Poznania i Zbąszynka. Prowadzone jest odladzanie sieci trakcyjnej oraz rozjazdów.

Wybrane pociągi dalekobieżne są przeciągane przy pomocy trakcji spalinowej od Dolic, od Kostrzyna i od Świnoujścia do Szczecina, od Białogardu do Kołobrzegu i od Jastrowia do Szczecinka. Na liniach, na których występuje oblodzenie sieci trakcyjnej jeżdżą również pociągi regionalne o napędzie spalinowym.

PKP PLK informuje, że ruch pociągów trakcją elektryczną wstrzymany jest na linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin na odcinku Kostrzyn – Szczecin Podjuchy, na LK 351 Poznań – Szczecin na odcinku Dolice – Szczecin Główny, na LK 401 Świnoujście – Szczecin na odcinku Świnoujście - Szczecin Dąbie, na LK 404 Szczecinek – Białogard na odcinku Białogard – Kołobrzeg, na LK 405 Piła – Ustka na odcinku Jastrowie - Szczecinek.

Bieżące informacje przekazywane są podróżnym na peronach oraz na portalu pasażera (www.portalpasazera.pl).

(k)

