Rowery już w stacjach. Dobra ma Bike_S

Są zarządzane przez szczecińską spółkę NiOL, ale mają też herb gminy Dobra, która za ich zakup i zarządzenie zapłaciła. System szczecińskiego roweru miejskiego powiększył się w piątek (1 lipca), o 30 jednośladów należących do Dobrej. Po konsultacjach na terenie gminy zlokalizowano też 4 stacje.

Znajdują się one w Bezrzeczu na parkingu przy ul. Górnej, w Wołczkowie przy rondzie i dwie w Mierzynie - przy bibliotece oraz szkole. Planowana jest też 5., tym razem wirtualna stacja, przy ul. Alicji w Mierzynie, przy wjeździe na teren obiektów sportowych.

Nowe rowery mają lock (autonomiczny zamek) na tylnym kole, dlatego zamiast stacji z zamkami są zwykłe stojaki. Pojazd można zostawić nie tylko w strefie postoju, ale także poza nią – w całym obszarze funkcjonowania BikeS. Zlokalizowanie najbliższego roweru (i jego rezerwacja) – w strefie postoju czy poza nią – jest możliwe dzięki aplikacji Roovee. Pozostawienie roweru poza strefą postoju wiąże się jednak z dodatkową opłatą w wysokości 10 zł.

Strefa postoju to obszar o promieniu ok. 30 metrów wyznaczony na zasadzie geolokalizacji. W praktyce oznacza to, że rower można oprzeć o stojak w strefie, ale można go także postawić w pobliżu na nóżce.

By skorzystać z nowego Bike_S, trzeba się zarejestrować. Aplikację mobilną Roovee można bezpłatnie pobrać z Google Play, App Store i App Gallery. Jest dostępna w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim. Umożliwia m.in. rejestrację, wniesienie opłaty startowej (20 zł), doładowanie konta, zakup abonamentu, lokalizację stref postoju i dostępnych rowerów, rezerwację roweru, a przede wszystkim wypożyczenie roweru poprzez zeskanowanie kodu QR z elektronicznej blokady.

Umowa z gminą Dobra, która zapłaci spółce NiOL 123 tys. zł, obowiązuje do końca roku. ©℗

Tekst i foto: ToT