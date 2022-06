Ósmy Polsko-Niemiecki Festiwal Róż w niedzielę w Mierzynie

„Wiosno, pogody i róż poro słodko…” – czy można piękniej? A skoro mamy wiosnę, porę róż to znaczy, że najwyższy czas na różaną imprezę w Dobrej. Gdyby nie przerwa wymuszona pandemią, byłaby to jubileuszowa, dziesiąta edycja.

Tak szybko minął czas od dnia, gdy pani wójt Dobrej Teresa Dera zaprosiła nas – z red. Bereniką Lemańczyk – na rozmowę. Pojechałyśmy z pierwszym tłumaczeniem na język polski pierwszej książki angielskiej pisarki Elizabeth von Arnim („Elizabeth i jej ogród”) – napisanej w dzisiejszych Rzędzinach – która pod koniec XIX w. zapoczątkowała światową karierę młodej Angielki, trwającą z przerwami do dzisiaj. Po naszej rozmowie z panią wójt i jej kobiecym zespołem, w gminnym urzędzie zrodził się pomysł zorganizowania festiwalu róż. Oczywiście pod patronatem hrabiny z Rzędzin, której ogród rozkwitał co roku wieloma gatunkami róż i która tak pięknie rozsławiła te okolice w swoich książkach.

Od samego początku imprezę tę przygotowuje Iza Dryjańska, także tegoroczny VIII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż, który odbędzie się w niedzielę (12 czerwca) na terenie Mierzynianki przy ul. Nasiennej 20 w godzinach 12-19.

Zapowiada się, jak zawsze, bardzo ciekawie; w urokliwej scenerii, w klimatach dawnych czasów. Jak zawsze podziwiać będziemy piękne suknie i fantazyjne kapelusze pań. Będzie fantazyjnie i… kwieciście za sprawą florystów, których prace zachwycają co roku, i pod których okiem odbywają się warsztaty. W tym roku przyjadą też goście z Warszawy – znana wielu pasjonatom Mariola Miklaszewska, która jest międzynarodowym sędzią florystycznym, nauczycielem tego zawodu, właścicielką Akademii Florystycznej. Będzie m.in. prawdziwy spektakl kwiatowy z udziałem pani Marioli i szczecińskiego mistrza florystyki Rafała Staszczyka; zobaczymy na własne oczy, jakie dzieła wychodzą spod ich rąk. Drugi duet, którego pracę będziemy na pewno śledzić z zainteresowaniem, stworzą absolwentki klasy mistrzowskiej Akademii Florystycznej Marioli Miklaszewskiej – Kasia Sikora i Marysia Sarnowska.

Co jeszcze będzie? Warsztaty, jarmark, kiermasz książek, wystawy florystyczne, malarskie i rękodzielnicze. Będzie grupa teatralna TeArt na Raz ze spektaklem pt. „Róża”, wg scenariusza Andrzeja Klepadły i w reżyserii Marka Brzezińskiego. I będzie piosenka. Wystąpią zespoły Tymczasem, Poza Czasem, posłuchamy koncertu „Filiipinki to my” BBK i M.A.K. oraz Joanny Sinkiewicz. Muzyka towarzyszyć też będzie pokazowi mody floralnej. Zobaczymy modelki – prawie całe w kwiatach. Jakich? To już tajemnica projektantek. Jakiekolwiek by były, wszystkie są piękne. W ogrodzie Elizabeth rosły nie tylko piękne, ale również, jak napisała: „szczęśliwe kwiaty, które tak bardzo kocham”. ©℗

Elżbieta BRUSKA



Szczegółowy program VIII Polsko-Niemieckiego Festiwalu Róż



12.00 Korowód Królowej Róż i oficjalne otwarcie „Festiwalu Róż”

12.30 Pokaz florystyczny Kasi Sikory i Marysi Sarnowskiej, absolwentek Akademii Florystycznej Marioli Miklaszewskiej

13.00 Koncert laureatów Transgranicznego Festiwalu Piosenki Turystycznej i Ogniskowej

13.30 Pokaz mody floralnej Marioli Miklaszewskiej, Mai Felińskiej, Kasi Sikory i Marysi Sarnowskiej

14.00 Spektakl „Róża” Grupy teatralnej TeART na Raz

14.45 Pokaz florystyczny Marioli Miklaszewskiej, Akademia Florystyczna Marioli Miklaszewskiej i Rafała Staszczyka, Pracownia „Plantacja”

15.15 Koncert zespołu Poza Czasem

16.15 Koncert Joanny Sinkiewicz i Michała Wiśniewskiego

16.35 Koncert „Filipinki to my” BKK i M.A.K.

17.50 Koncert zespołu TYMCZASEM

19.00 Oficjalne zakończenie „Festiwalu Róż”



Wydarzenia towarzyszące

12.00 – 19.00

- wystawy florystyczne

- wystawy malarskie

- aranżacje ogrodowe

- kiermasz książki

- kiermasz ogrodniczy

- kiermasz rękodzieła

- kiermasz ekologicznych wyrobów

- dmuchany plac zabaw dla dzieci

- animacje dla dzieci

- ciasteczko festiwalowe

- kuchnia regionalna



Warsztaty

12.00

- Exploding box – pudełeczko z niespodzianką – Magdalena Sierguć, Stowarzyszenie Carpe diem

- Kwiatowe witraże – Aldona Kunc, Fundacja Sztuki Borgis

- Kompozycje w naczyniu – Aldona Wołkowicz, Pracownia Florystyczna „Z natury rzeczy”

- Zaklęte w kamień – ozdobne słoiczki – Dagmara Łuczyk

- Tworzenie filcowych breloczków i zabawek - Lilianna Borowska, Fundacja Sztuki Borgis

- Kartki urodzinowe/imieninowe – Agnieszka Łączna-Jaworek

- Kwiatowe warsztaty dla dzieci polskich i ukraińskich – Danuta Kitlas, Stowarzyszenie Dobra Platforma



13.30

- Malowanie na jedwabiu - Lilianna Borowska, Fundacja Sztuki Borgis

- Rajskie oczka – Aldona Kunc, Fundacja Sztuki Borgis

- Flowerboxy z różami - Aldona Wołkowicz, Pracownia Florystyczna „Z natury rzeczy”

- Róża i jej orszak – obrazek przestrzenny na desce, Dagmara Łuczyk

- Wiklinowe wianki – Magdalena Sierguć, Stowarzyszenie Carpe diem

- Kwiatowe bransoletki - Kasia Sikora i Marysia Sarnowska



15.00

- Kwiatowe wianki – Kasia Sikora i Marysia Sarnowska

- Kompozycje w naczyniu – Rafał Staszczyk Pracownia „Plantacja”

- Ogrody z domkiem dla wróżek - Lilianna Borowska, Fundacja Sztuki Borgis

- Fantazyjna róża – Aldona Kunc, Fundacja Sztuki Borgis

- Różane aranżacje na stół - Aldona Wołkowicz, Pracownia Florystyczna „Z natury rzeczy”

- Bukieciki – Małgorzata Klaus



16.30

- Kwiatowe bransoletki – Kasia Sikora i Marysia Sarnowska

- Sukulentowe kompozycje – Rafał Staszczyk, Pracownia Plantacja

- Koralikowe bransoletki – Magdalena Sierguć

- Kartki okolicznościowe – Agnieszka Łączna-Jaworek

- Bukieciki – Małgorzata Klaus

- Wypalane kwiatowe wzory - Lilianna Borowska, Fundacja Sztuki Borgis



18.00

- Biżuteria florystyczna – Małgorzata Klaus

- Kwiatowe wianki – Kasia Sikora i Marysia Sarnowska

- Bileciki okolicznościowe – Agnieszka Łączna-Jaworek

- Biżuteria z recyklingu – Lilianna Borowska, Fundacja Sztuki Borgis

- Lampiony - Magdalena Sierguć, Stowarzyszenie Carpe diem



Serdecznie zapraszamy!

Teresa Dera Wójt Gminy

Stefan Müller Burmistrz Gminy Blankensee



