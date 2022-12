Rower, laptop, rzutnik dla… terapii

W okresie jesienno-zimowym pacjenci leczeni na oddziałach psychiatrycznych mają ograniczone możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. A przecież ruch to zdrowie – fizyczne i psychiczne. Na szczęście w szczecińskim szpitalu „Zdroje” są dostępne alternatywne sposoby zdrowego wypełniania czasu. Powstają m.in. dzięki dotacjom.

Tym razem dotacja z budżetu województwa zachodniopomorskiego, w wysokości 24 tys. złotych, została w „Zdrojach” przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Zakupiono m.in. 4 rowery stacjonarne, laptop z rzutnikiem, wyposażenie do sal terapeutycznych oraz artykuły plastyczne na warsztaty terapii zajęciowej.

– Każdy rodzaj terapii jest istotnym elementem uzupełniającym proces zdrowienia pacjenta – mówi dr Marek Mokosa, zastępca dyrektora ds. psychiatrii szpitala „Zdroje”. – W psychiatrii farmakoterapia jest podstawą, bazą, ale nie może być jedyną formą pomocy chorym z problemami psychicznymi. Im szerszy i atrakcyjniejszy wachlarz terapii dodatkowych, tym efektywność całego procesu leczenia jest lepsza.

Nawet umiarkowana aktywność fizyczna przekłada się na lepsze samopoczucie pacjentów.

– Na oddziałach psychiatrycznych pacjenci przebywają czasami wiele tygodni, a nawet miesięcy. Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla ich dobrego samopoczucia. Nie bez powodu mówi się, że w zdrowym ciele – zdrowy duch – wyjaśnia dr Marek Mokosa. – Kondycja fizyczna rzutuje na stan psychiczny chorych, a dodatkowo niektóre leki stosowane w lecznictwie psychiatrycznym powodują zwiększoną skłonność do przybierania na wadze. Uaktywnienie fizyczne takich pacjentów jest niezwykle korzystne. Nasi terapeuci zajęciowi codziennie wychodzą z pacjentami na spacery, ale dotyczy to tylko tych chorych, których stan zdrowia pozwala na opuszczenie oddziału. Nowe możliwości aktywności ruchowej, jakie pojawiły się dzięki sprzętom zakupionym z dotacji, są szczególnie ważne i cenne dla tych, którzy oddziałów opuszczać nie mogą.

Wśród zakupionych sprzętów, obok rowerów stacjonarnych czy zestawów do gry w ping-ponga, znalazł się także laptop i rzutnik. Dzięki nim pacjenci mogą brać udział m.in. w zajęciach z filmoterapii.

– Wspólne oglądanie filmów to nie tylko odpoczynek i relaks. Odpowiednio dobrana filmografia może nieść też za sobą terapeutyczne oddziaływanie – wyjaśnia Aleksandra Dziadura, psychoterapeuta z III Oddziału Ogólnopsychiatrycznego szpitala „Zdroje”. – Sprzęt, który dzięki przekazanym środkom zakupiliśmy, bardzo się przyda do prowadzenia terapeutycznych zajęć grupowych. Oprócz wspólnego oglądania wybranych filmów planujemy też, czerpiąc z popularnych serwisów internetowych, korzystać z doświadczeń, jakimi publicznie dzielą się osoby, które przeszły kryzys psychiczny. Dla pacjentów przebywających w szpitalu takie poczucie, że nie są w tym wszystkim osamotnieni, że innych też to dotyka, późniejsza grupowa dyskusja na ten temat są bardzo konstruktywne i stanowią dla chorych istotne wsparcie.

(sag)