Rondem Sybiraków od soboty

Od najbliższej soboty, 10 lipca, otwarte zostanie ponownie na Niebuszewie-Bolinku dla ruchu samochodowego rondo Sybiraków, ale jednocześnie kierowców czekają kolejne zmiany w tym rejonie, w tym blokada przejazdu ul. Kadłubka przez jej skrzyżowanie z przebudowywaną wciąż ul. Asnyka.



- W ramach tego etapu robót prace prowadzone będą w dalszym ciągu na ulicy Kołłątaja na odcinku od ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków oraz wzdłuż ul. Asnyka na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Boguchwały. Dodatkowo wyłączony z ruchu zostanie pozostały odcinek ul. Asnyka do Dworca Niebuszewo, ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Asnyka oraz ul. Boguchwały. Prace odbywać się będą przy całkowitym zamknięciu ruchu w ciągu tych ulic - przypomina Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskie.



I tak w sobotę zmotoryzowanym udostępnione zostanie wspomniane rondo Sybiraków z wlotami od strony ulicy Niemcewicza oraz ul. Kołłątaja od strony północnej. Natomiast zamknięty zostanie przejazd przez plac budowy w ciągu ul. Kadłubka. Na obydwu odcinkach dochodzących do placu budowy w tym miejscu ruch na niej będzie możliwy w obu kierunkach.



W dalszym ciągu obowiązują wcześniej już zmiany w tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

To znaczy, że [alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Odzieżowej do ronda Giedroycia wewnętrzny pas ruchu przeznaczony jest wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej, z wyjątkiem odcinka przed skrzyżowaniem z ulicą Felczaka, gdzie możliwy jest z tego pasa skręt w lewo dla wszystkich pojazdów. Ponadto w alei Wyzwolenia na jej odcinku od ulicy Krasińskiego do ronda Giedroycia wewnętrzny pas ruchu przeznaczony jest wyłącznie także dla autobusów. Podobnie jak wjazd z ronda Giedroycia na ul. Kołłątaja w stronę pętli.

Pobliska ulica Długosza na odcinku od ul. św. Barbary do al. Wyzwolenia jest ulicą jednokierunkową w kierunku al. Wyzwolenia. Natomiast na skrzyżowaniu ulic Naruszewicza – Kołłątaja – Kadłubka zmienione zostało pierwszeństwo przejazdu w ulicy Staszica, buspas wyznaczony na jej jezdni dociągnięty został do ronda Giedroycia, w związku z tym dojazd dla pozostałych pojazdów możliwy jest tylko jednym pasem.

Zamknięty też pozostaje przejazd ulicą Boguchwały A na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej – Kołłątaja – Warcisława na wlocie od ulicy Orzeszkowej dopuszczony zostanie skręt w lewo w ulicę Warcisława.



Rzeczniczka prasowa TS jednocześnie już zapowiada wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu w ramach torowej rewolucji, czyli przebudowy infrastruktury tramwajowej i jej otoczenia od Niebuszewa-Bolinka do centrum miasta aż do pl. Żołnierza Polskiego i al. Niepodległości. Ta - według planów - ma nastąpić z końcem lipca i wówczas dotyczyć będzie ponownie rejonu placu Rodła. ©℗

