Al. Papieża Jana Pawła II i jazda inaczej

Od czwartku, 1 lipca, zmieni się organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Od rana będzie on częściowo odbywał się nowym odcinkiem urządzonej tam jezdni.

Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana jest tam przez konsorcjum spółek Roverpol i Rover Infraestructuras, wykonawcę inwestycji, w związku z kolejnym etapem przebudowy tego fragmentu alei.

Jak informuje Álvaro González Hernán, przedstawiciel wykonawcy, będzie to oznaczać wyłączenie ruchu samochodowego za wyjątkiem pojazdów budowy, służb komunalnych, ratowniczych oraz komunikacji miejskiej na fragmentach obu jezdni. Dla ogólnego ruchu kołowego wyznaczony będzie objazd z jednej jezdni na drugą.

Ponadto dla pieszych zostanie wytyczony ciąg pieszy wzdłuż alei przy jezdni lewej oraz w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ul. Wielkopolską. Natomiast ruch rowerów będzie odbywał się od pl. Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ul. Wielkopolską po ścieżce rowerowej znajdującej się w pasie rozdziału, a dalej po fragmencie nowo wykonanej jezdni lewej między skrzyżowaniami od ul. Wielkopolskiej do ul. Felczaka.

Na wyremontowanym odcinku ruch będzie odbywał się jednokierunkowo w stronę Urzędu Miasta. A od strony ul. Felczaka nie będzie teraz możliwości wjazdu w al. Papieża Jana Pawła II.

Przystanek autobusowy linii 70 zostanie przesunięty za skrzyżowanie w ul. Wielkopolską.

(MIR)