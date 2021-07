Skarpa odpłynęła. Zielona nowinka wzdłuż ul. Szafera po ulewie

Od ponad tygodnia stroma skarpa wzdłuż odcinka nowo przebudowanej ul. Władysława Szafera zaczęła się zamienić w przestrzeń okrytą dywanem roślin. Wykładana była specjalnymi matami rozchodników rozwijanymi z rolki. To pierwsze w Szczecinie miejsce, gdzie zastosowano takie rozwiązanie przy okazji zagospodarowywania terenów miejskich w ramach zlecanych inwestycji. Zamiast standardowego trawnika. Efekt okazał się ledwie kilkudniowy. Do popołudnia minionej środy, kiedy to ulewny deszcz zdemolował ją niemal doszczętnie. Maty z roślinami dosłownie spłynęły, a podłoże skarpy zamieniło się w pas lejów i bruzd, którymi woda szusowała w dół, pozostawiając wymyty z niej grunt na jezdni.



- Jest to doskonałe rozwiązanie na strome powierzchnie, mata rozchodnikowa przeciwdziała erozji gleby, daje natychmiastowy efekt zazielenienia, a przede wszystkim jest odporna na niesprzyjające warunki pogodowe. Dodatkowym atutem jest fakt, że mata nie wymaga intensywnego podlewania ani koszenia - tak wyjaśniała nam Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskiej, odpowiedzialnej w imieniu miasta za realizację inwestycji. Skład gatunkowy maty jest tajemnicą producenta.

Wielkość powierzchni na jakiej została ułożona mata to 525 mkw., a prace - w ramach kontraktu zawartym z Eurovią Polska S.A. - wykonują pracownicy spółki podwykonawczej Green Fingers s.c., tej samej, która zatrudniona została także do pozostałych nasadzeń zieleni w tym rejonie aż do nowego ronda od strony Krzekowa przy skrzyżowaniu z ulicami Modrą i Szeroką. Wcześniej ta sama firma ze Szczecina realizowała również zlecenie jako podwykonawca nasadzeń na przebudowanym odcinku ul. Arkońskiej z nowym torowiskiem od pętli Las Arkoński po rondo im. Jana Olszewskiego przy al. Wojska Polskiego.

Na tę kompozycję składają się różnorodne gatunki sukulentów, rosnących na specjalnie przygotowanym podkładzie kokosowym. Taka mata rozchodnikowa przeciwdziała erozji gleby i daje natychmiastowy efekt zazielenienia, a przede wszystkim jest odporna na niesprzyjające warunki pogodowe. Dodatkowym atutem jest to, że mata nie wymaga intensywnego podlewania ani koszenia, co oznacza oszczędność wody oraz mniejsze koszty utrzymania.

- To rozwiązanie gwarantuje także znacznie większą bioróżnorodność niż trawniki – mówi Marta Safader – Domańska, ogrodnik miasta. - Kwitnące maty rozchodnikowe są bowiem rajem dla owadów zapylających. Dają także bardzo ciekawy efekt wizualny, ponieważ roślina zmienia barwy w zależności od pory roku.

Środowa i czwartkowa aura z obfitymi opadami deszczu pozostawiła po sobie w tym miejscu jednak póki co obraz zniszczenia. Część z mat dosłownie zwinęła się i zjechała w dół, zatrzymując się na pasie jezdni. A strugi wody wydrążyły w gruncie liczne szczeliny, wypłukując grunt i nanosząc na jezdnię spore ilości rozmytej gleby do połowy jej szerokości aż do ronda im. Jana Olszewskiego. ©℗

Mirosław WINCONEK