Rewitalizacja przy ul. Krzywoustego. Wypiękniała kolejna kamienica

Kamienica u zbiegu ulic Bolesława Krzywoustego i bł. Królowej Jadwigi w Szczecinie odzyskała dawny blask. Podczas remontu elewacji odnowiono także bogate detale architektoniczne, w tym posągi Herkulesa i Demeter. Inwestycję zrealizowała Wspólnota Mieszkaniowa, w której swoje udziały posiada również Gmina Miasto Szczecin.

Okazała narożna kamienica została wybudowana u zbiegu ulic Bolesława Krzywoustego (dawna Hohenzollernstraße) i bł. Królowej Jadwigi (dawna Stoltingstraße) w latach 1889-1890. Budynek rozpoznawany jest po pięknym zdobieniu nad znaną piekarnią.

– Wyjątkowo bogaty detal obu fasad nawiązuje do miejskich „palazzi” wznoszonych we Włoszech w czasach renesansu – opowiada Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. – Charakterystycznym motywem architektonicznym jest narożny trójkondygnacyjny ryzalit podtrzymywany przez mitologiczne postaci – muskularnego Herkulesa z maczugą i lwią skórą oraz Demeter trzymającą pochodnię. Wystrój jednej z klatek w tym budynku również nawiązuje do posągów znajdujących się nad piekarnią.

Rewitalizację kamienicy przy ul. Krzywoustego 15 wykonała Wspólnota Mieszkaniowa, w której Gmina posiada ponad 20 proc udziałów. W kamienicy znajduje się 35 lokali, z których 10 należy do Gminy. Remont w imieniu wspólnoty koordynował zarządca nieruchomości – spółka Brel II ze Szczecina.

Koszt remontu wyniósł ok. 1 mln zł.

– Gmina partycypowała w tej inwestycji zgodnie z posiadanymi w tej nieruchomości udziałami – informuje T. Klek. – Tak się dzieje zawsze, gdy w danej wspólnocie Gmina posiada swoje lokale. Takich wspólnot w Szczecinie jest ponad 2 tys.

W tym roku Gmina planuje zasilić fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych łączną kwotą ok. 17,5 mln zł.

