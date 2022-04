Rewalska kolejka wąskotorowa powraca na szlak

Rozpoczął się kolejny sezon przewozowy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Od weekendu majowego kolejka kursować będzie na trasie pomiędzy Gryficami i Pogorzelicą codziennie, aż do końca września.

Składy retro, w zestawie z lokomotywą spalinową Lxd2 wyjeżdżać będą codziennie o 8:40 z zajezdni w Gryficach, by po dotarciu do gminy Rewal kursować wahadłowo pomiędzy Trzęsaczem i Pogorzelicą. Po pięciu pętlach wąskotorówka powróci ostatnim kursem do Gryfic. Przed sezonem głównym okazjonalnie pojawiać się będzie na trasie również wagon motorowy MBxd2.

Bilety przejazdowe będzie można kupić u konduktora w pociągu, płacąc kartą lub gotówkę, bez konieczności uiszczania opłaty dodatkowej. Już od czerwca sprzedaż biletów możliwa będzie również na dworcach, gdzie uruchomione zostaną kasy biletowe oraz punkty informacji turystycznej.

Ciuchcią do muzeów

Oprócz przejazdów rozkładowych, Nadmorska Kolej Wąskotorowa przygotowała w zbliżającym się sezonie turystycznym kilka ofert promocyjnych, skierowanych do grup zorganizowanych.

Zaraz po weekendzie majowym, po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią, powraca projekt pod nazwą "Edukacyjna Podróż w Czasie". Jest to promocyjna oferta wycieczki, której celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży szkolnej z historią i tradycjami regionu. W podstawowej wersji wycieczka składa się z przejażdżki koleją wąskotorową oraz prelekcji tematycznej, połączonej ze zwiedzaniem ekspozycji stałych Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Można też wybrać bardziej rozbudowaną formę wycieczki, podczas której uczniowie odwiedzą jeszcze Multimedialne Muzeum w Trzęsaczu lub poznają życie motyli tropikalnych w niechorskiej Motylarni. Do wszystkich tych atrakcji uczniowie i ich opiekunowie dotrą nadmorską wąskotorówką. Promocja ma charakter czasowy i potrwa do 20 czerwca.

Coś dla seniorów

Jeszcze w maju tego roku uruchomiony zostanie najnowszy projekt promocyjny Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej pod nazwą "Kolej na Seniora". Propozycja skierowana jest do turystów z grupy wiekowej 60+. Dzięki współpracy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej z partnerami z branży turystycznej, grupy, składające się z co najmniej 15 seniorów będą mogły skorzystać z oferty, obejmującej zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych na szlaku nadmorskiej wąskotorówki. Zaletą jest nie tylko cena z rabatami, ale również pomoc w zorganizowaniu kompleksowej wycieczki. W czasie zwiedzania grupa poruszać się będzie kolejką, według wcześniej ustalonego harmonogramu, bez konieczności korzystania z dodatkowych środków transportu. Podobnie, jak w przypadku wycieczki edukacyjnej, promocja potrwa do 20 czerwca 2022 r.

Tekst i fot. Maciej ŁOZDOWSKI