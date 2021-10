Rekord czwartej fali pandemii. W całym regionie 432 nowe przypadki COVID-19

Do Ewa

2021-10-28 13:11:22

Jest i "Strajk Kobiet". Czekałem kiedy to napiszesz. Masz obsesje kobieto. Ale to się leczy. A co do nakazywania pod groźbą dotkliwej kary to jest absurd. Tak samo można nakazać palaczowi natychmiastowe rzucenie palenia pod groźbą dotkliwej kary, bo truje siebie, innych dookoła i z uwagi na większe ryzyko nowotworu blokuje dostęp do służby zdrowia "Innym" "porządnym" ludziom.