W kraju w czwartek nowy rekord czwartej fali epidemii. Zmarło 46 osób. Duże wzrosty także w regionie

Pani Ewo, Ten siwy Urban czy jak mu tam, teraz już twierdzi, że szczepionka w bardzo wysokim stopniu chroni przed zakażeniem! :-)))))))) Gadają co im jest wygodne w danym czasie, już nie wiedzą jak mają ludzi zachęcić/zmusić do przyjęcia koktajlu w igle :-))))))))))))))))

Dobromir

2021-10-21 12:02:55

Do Ewa: To Tusk był na Lubelszczyźnie , Podkarpaciu , Podlasiu , Małopolsce ,czyli w matecznikach PiS-u ? Nie było go tam. Tam byli Morawiecki, Sasin , Suski , Kaczyński itd . Ten Tusk pojawia się wszędzie tam gdzie go nie było. Może to prorok jakiś.