Regina R. II wyruszyła ku Arktyce. Przepłynie przejściem północno-zachodnim

- Chciałem wszystkim podziękować. Kto mógł, pomagał mi w przygotowaniach. Na każdym kroku, w każdym miejscu spotykałem się z życzliwością - wyznał żegnając się kpt. Grzegorz Węgrzyn, który w sobotę (23 kwietnia) wypłynął ze Szczecina ku Arktyce.

- Martwię się tylko o was, jak dacie sobie tutaj radę. Bo ja jakoś sobie tam poradzę - żartował żeglarz.

- Wspieraj nas dobrą myślą - odpowiedziała jedna z uczestniczek pożegnania. - Stopy wody pod kilem - rzucili pozostali.

Jachtem "Regina R. II" kapitan jachtowy Grzegorz Węgrzyn chce samotnie pokonać Northwest Passage – Przejście Północno-Zachodnie. To droga morska łącząca Ocean Atlantycki ze Spokojnym. Jednym z etapów wyprawy będzie Grenlandia. - Mam już upatrzone cztery miejsca, które odwiedzę a których nazwy są trudne do wymówienia - informuje samotnik. Będzie tam podziwiał fiordy i lodowce. Jak mówi, spotka tam życzliwych Polaków, którzy zapewne zabiorą go na wycieczkę. Kpt. Węgrzyn chce m.in. zawinąć do Nuuk, gdzie musi się "zameldować", Sisimiut - portu, "który nawet w zimie nie zamarza". Z kolei z Upernavik planuje przeskok przez Cieśninę Davisa ku kanadyjskim wybrzeżom.

- Na "łódce" mam prowiant na prawie dwa lata - mówi żeglarz.

Jak informowaliśmy, po zakupie w Holandii i remoncie „Regina R. II” została przez żeglarza przetestowana w ubiegłorocznym rejsie do Zatoki Botnickiej. Jacht spisywał się znakomicie.

Aby wyprawa była jeszcze bardziej bezpieczna, na jachcie zamontował kilka urządzeń. Jednym z nich jest autopilot, który pilnuje kursu oraz ster strumieniowy. Zainstalował również wiatrak wytwarzający prąd oraz panel fotowoltaiczny. Na pokładzie znalazły się ponadto... sanki. Ale to to nie dziwi, gdy przypomnimy sobie gdzie nasz bohater płynie.

Żeglarz wyruszył ku Arktyce z nabrzeża Centrum Żeglarskiego przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie, gdzie przez wiele miesięcy cumował. Ostatecznie chce dotrzeć do Nome na Alasce.

O tej wyprawie będziemy informować na bieżąco, jako że „Kurier Szczeciński” objął ją patronatem.

