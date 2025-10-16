Ranking Polskich Uzdrowisk. Dwa zachodniopomorskie w pierwszej piątce

Świnoujście od lat jest doceniane przez turystów. Fot. Sylwia DUDEK

Zakończyło się głosowanie w premierowej edycji Rankingu Polskich Uzdrowisk organizowanego przez Magazyn Travelist. Internauci z całego kraju wskazali miejsca, które najlepiej łączą walory zdrowotne, przyrodnicze i turystyczne. Dwa zachodniopomorskie uzdrowiska znalazły się w pierwszej piątce.



– Jesteśmy niezwykle dumni, że Świnoujście znalazło się wśród najlepszych uzdrowisk w Polsce. To wyróżnienie pokazuje, jak bardzo mieszkańcy i odwiedzający cenią nasze miasto za jego naturalne piękno, klimat i ofertę zdrowotno-turystyczną. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nas głos – to dla nas ogromna motywacja do dalszego rozwoju i dbania o to, by Świnoujście było miejscem, do którego chce się wracać – mówi Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia.

We wrześniu redakcja Magazynu Travelist zaprosiła internautów do oddania głosu na najpiękniejsze i najbardziej polskie miejscowości uzdrowiskowe. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – tysiące osób wzięły udział w głosowaniu, które wyłoniło pierwszą dziesiątkę najlepszych krajowych kurortów. W zestawieniu znalazły się zarówno uzdrowiska nadmorskie, jak i górskie czy nizinno-leśne – wszystkie znane z wyjątkowego klimatu, naturalnych bogactw i oferty sprzyjającej regeneracji w zgodzie z naturą.

Zwycięzcą 1. edycji Rankingu Polskich Uzdrowisk zostało Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim. Na drugiej i trzeciej pozycji uplasowały się miejscowości z Małopolski – Muszyna i Krynica-Zdrój. Na czwartym miejscu Kołobrzeg, a Świnoujście na piątym.

– Pierwsza edycja naszego rankingu pokazała, że Polacy szczególnie cenią sobie kurorty z tradycjami, które przyciągają kuracjuszy od dziesiątek czy wręcz setek lat. A zarazem te położone na terenach górskich i podgórskich – miejsca, gdzie natura, infrastruktura uzdrowiskowa i atmosfera małych miasteczek tworzą spójną całość. To dowód na to, że coraz chętniej szukamy spokoju w otoczeniu lasów, gór i źródeł mineralnych. Ale też cenimy sobie komfort i nowoczesne udogodnienia. Rozwój oferty hotelowej w zwycięskich miejscowościach sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem podróży nie tylko dla kuracjuszy odwiedzających sanatoria, ale też turystów szukających różnych dróg ucieczki od codzienności: od weekendowego relaksu po pełen regeneracji wypoczynek – mówi Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

Ranking Polskich Uzdrowisk to premierowa inicjatywa Magazynu Travelist, której celem jest popularyzacja krajowych kierunków wypoczynkowych i promocja miejsc o wyjątkowych walorach zdrowotnych i turystycznych. To kolejny projekt redakcji obok tak prestiżowych zestawień jak Ranking Polskich Plaż czy Zimowe Gwiazdy Travelist, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków.

