Radny chce zostać prezydentem

W przeszłości Jacek Woźniak był między innymi przewodniczącym Rady Miasta. Fot. Artur BAKAJ

W zasadzie można się było tego spodziewać. Radny Jacek Woźniak kolejny raz będzie walczył o fotel prezydenta Kołobrzegu.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Jacek Woźniak zapowiedział swój start w najbliższych wyborach samorządowych. Będzie on kandydatem Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OK Samorząd. W trakcie konferencji Woźniak poinformował, że jest gotów rozmawiać ze wszystkimi i pozostaje otwarty na dialog. Szczególnie zachęcał do współpracy tych, którzy chcą działać ponad partyjnymi podziałami.

Radny Woźniak od dawna ma ambicje kierowania największym polskim kurortem. W przeszłości, za czasów prezydentury Janusza Gromka, był wiceprezydentem ds. społecznych. Przed upływem kadencji ratusz się jednak z nim rozstał. Zapowiedziany start Woźniaka w wyścigu do prezydenckiego fotela nie będzie pierwszym. W 2018 roku w II turze wyborów z niepowodzeniem zmierzył się on z obecnie urzędującą Anną Mieczkowską. Cztery lata wcześnie konkurował z Januszem Gromkiem, którego ostatecznie przed drugą turą wyborów poparł. Gromek powierzył mu wówczas wspomniane stanowisko wiceprezydenta. ©℗

(pw)