Radni Szczecina radzili na żywo. Podatki, opłaty, plany i programy

Radni Szczecina we wtorek (19 października) zebrali się w nowej sali obrad na pierwszej sesji na żywo od ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Przez minionych 20 miesięcy debatowali zdalnie i zabierali glos nie z tradycyjnej mównicy, ale sprzed monitorów komputerów. Na inaugurację jesienną przyjęli kilkanaście uchwał, w tym te dotyczące niektórych podatków, opłat za odpady oraz programy ochrony środowiska w mieście i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W trybie online radni pracowali przez ponad półtora roku, odbyli w tym czasie 18 sesji i około 150 posiedzeń komisji. Teraz mają do dyspozycji nowe pomieszczenia w przebudowanej starej sali koncertowej szczecińskiej filharmonii. Jej adaptacja kosztowała ponad 16,6 mln zł.

Na początek radni uchwalili dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” i „ Gumieńce-Krakowska3”. Wprowadzili tez zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście.

W 2022 r. wzrosną stawki podatku od nieruchomości w Szczecinie.

Radni we wtorek zaakceptowali stawki zaproponowane przez prezydenta i jego służby w maksymalnej, dopuszczalnej wysokości. Wobec aktualnego stanu budżetu gminy podniesienie stawek będzie skutkować wzrostem dochodu o ok. 6,7 mln zł. Natomiast skutki dla poszczególnych grup podatników oznaczać będą, że za mieszkanie 50 m kw. plus udział w gruncie 30 m kw. wzrost podatku wyniesie 2,60 zł rocznie, za dom 150 m kw. z działką na 500 m kw. – o 16 zł, za garaż (budynki pozostałe) – o 9,30 zł, przy działalności gospodarczej w lokalu o powierzchni 100 m kw. plus udział w gruncie 50 m kw. – o 92 zł, a działalności gospodarczej przykładowo w budynek o powierzchni 1000 m kw. i działce 2000 m kw. – o 980 zł.

Natomiast od przyszłego roku w Szczecinie posiadanie psa nie będzie obłożone daniną na rzecz gminy w postaci opłaty. We wtorek radni zdecydowali o uchyleniu stosownej uchwały.

Porządek obrad radni poszerzyli na wniosek prezydenta także o uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi i stawek opłat za ich odbiór.

Nowa stawka z początkiem 2022 r. wynosić ma 9,30 zł za 1 metr sześcienny zużytej wody w mieszkaniowej zabudowie wielorodzinnej i 105 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej. Obecnie stawki te wynoszą odpowiednio: 8,80 zł za 1 metr sześcienny wody oraz 99,90 zł od gospodarstwa domowego. Zaproponowane w nowej uchwale stawki opłaty za pojemniki z powodu stale rosnących kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe niż obowiązujące przed wymuszoną ustawowo obniżką stawek, jednakże nie przekraczają nowych maksymalnych stawek opłaty określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas sesji radni uchwalili Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028. Dokument, który liczy 244 strony, na zlecenie urzędników magistratu opracowała LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. sp. k. z Wrocławia i jej kilkunastoosobowy zespół autorski. Za tę usługę miasto zapłaciło 71 094 zł. Radny PiS Roman Lewandowski wnioskował o odesłanie projektu uchwały do poprawki jej autorom. Wniosek został jednak odrzucony. Łukasz Tyszler, szef klubu PO, domagał się zaś głosowania dokumentu bez dyskusji. Ten z kolei zyskał poparcie rządzącej większości. Za przyjęciem programu w zaprezentowanej wersji opowiedziało się 18 radnych, przeciw było 10.

Jednomyślni i za radni byli zaś przy głosowaniu nad programem współpracy Gminy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Plan realizacji zadań ujętych w nim w wymiarze finansowym oznacza łączne wydatki na kwotę 39 929 037,55 zł.

Mirosław Winconek

