Radni PiS mają żądania wobec marszałka

Niburski to ten który zafundował Szczecinowi Fryge. Tyle w temacie tego pana.

PiS ... 1 Euro = 4,70 - 4,80 PLN PLN straciło w 7 lat w stosunku do EUR 20-25% PO ... 1 Euro = 3,95 - 4,05 PLN paliwo: 2011-2014 cena baryłki ropy uśredniając - 110 usd. paliwo z vat nawet nie liznęło 6 pln przy piłowaniu, przez grzeczność nie napiszę czego, że tusk nic nie robi. 14.03.2022 cena baryłki ropy - 105 usd. paliwo z "obniżką" vat - 8 pln. pisowiecka swołoczy, nawet nie skamlcie, że się was obraża. jesteście obrazą ludzkości.

Dawid

2022-05-30 16:23:11

Ciekawe że na spotkaniu Krzystka z Komorowskim nie było panelu przejrzystości finansowej samorządów. Przecież po to CBA pilnuje żeby nie było przekrętow by Unia nie mówiła o nieprawidłowościach. Marszałek zamiast uników powinien dla dobra wspólnego mieszkańców być mega transparentny i nauczyć tego ludzi z magistratu też i każdego innego.KPO to dobro wszystkich Polaków a nie tylko pisowców czy peowców