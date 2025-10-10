Radne Koalicji Obywatelskiej zawieszone

To konsekwencja sytuacji na czwartkowej sesji Rady Miasta Szczecin, gdy KO zdecydowała, żeby nie przeznaczać 55 mln zł na rozbudowę stadionu Świtu Szczecin. Zuzanna Jeleniewiska nie wzięła udziału w głosowaniu, Doroty Gródeckiej nie było na sesji. Decyzja KO w sprawie stadionu spotkała się z ostrą krytyką ze strony radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Renaty Łażewskiej z klubu OK Polska. Zuzanna Jeleniewska przekazała nam, że "ze względu na świeżość sprawy" na razie nie będzie komentowała decyzji przewodniczącego klubu, Łukasza Tyszlera.

Komentarze

Janusz 2025-10-10 12:09:32 Gdy się jest niezależnym partyjnie i finansowo to można mieć własne zdanie.

gh 2025-10-10 10:38:26 I tak wygląda niezależność radnych - mieszkańcy wybierają, a PAN z szefostwa partii mówi co radny ma robić.

Benek 2025-10-10 10:19:31 Cóż szkodzi obiecać? Po co od razu zawieszać?

Demokracja warcząca 2025-10-10 10:16:47 Jak widać, myślenie i własne zdanie jest zakazane. Trzeba kiwać głowami jak za komuny.

starszy 2025-10-10 09:57:47 tak to jest jak naukowcy biora sie za sprawy sportu tyszler bez gry zdegradowal swit z 2 ligi a boisk tez nie bedzie tak dziala PO tylko psuc i rozwwalac a jesli masz inne zdanie won ot demokracja