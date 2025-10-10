Piątek, 10 października 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Radne Koalicji Obywatelskiej zawieszone

Data publikacji: 10 października 2025 r. 09:11
Ostatnia aktualizacja: 10 października 2025 r. 12:16
Radne Koalicji Obywatelskiej zawieszone
Fot. Anna Gniazdowska  

Zuzanna Jeleniewska i Dorota Gródecka, radne miejskie klubu Koalicji Obywatelskiej, zostały zawieszone w prawach członkiń klubu.

REKLAMA

To konsekwencja sytuacji na czwartkowej sesji Rady Miasta Szczecin, gdy KO zdecydowała, żeby nie przeznaczać 55 mln zł na rozbudowę stadionu Świtu Szczecin. Zuzanna Jeleniewiska nie wzięła udziału w głosowaniu, Doroty Gródeckiej nie było na sesji. Decyzja KO w sprawie stadionu spotkała się z ostrą krytyką ze strony radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Renaty Łażewskiej z klubu OK Polska. Zuzanna Jeleniewska przekazała nam, że "ze względu na świeżość sprawy" na razie nie będzie komentowała decyzji przewodniczącego klubu, Łukasza Tyszlera. 

(as)

REKLAMA

Komentarze

Janusz
2025-10-10 12:09:32
Gdy się jest niezależnym partyjnie i finansowo to można mieć własne zdanie.
gh
2025-10-10 10:38:26
I tak wygląda niezależność radnych - mieszkańcy wybierają, a PAN z szefostwa partii mówi co radny ma robić.
Benek
2025-10-10 10:19:31
Cóż szkodzi obiecać? Po co od razu zawieszać?
Demokracja warcząca
2025-10-10 10:16:47
Jak widać, myślenie i własne zdanie jest zakazane. Trzeba kiwać głowami jak za komuny.
starszy
2025-10-10 09:57:47
tak to jest jak naukowcy biora sie za sprawy sportu tyszler bez gry zdegradowal swit z 2 ligi a boisk tez nie bedzie tak dziala PO tylko psuc i rozwwalac a jesli masz inne zdanie won ot demokracja
Najlepiej by było
2025-10-10 09:22:50
dla Miasta, aby PO całkowicie zrezygnowała w decydowaniu o czymkolwiek, ponieważ reprezentują organizację partyjną notorycznie dopuszczającą się nie przestrzegania Konstytucji RP. UE toleruje rządy lewactwa w Europie, a to prowadzi do stagnacji i pogorszenia konkurencyjności UE na świecie !

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA