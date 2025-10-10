Radne Koalicji Obywatelskiej zawieszone

Zuzanna Jeleniewska i Dorota Gródecka, radne miejskie klubu Koalicji Obywatelskiej, zostały zawieszone w prawach członkiń klubu.
To konsekwencja sytuacji na czwartkowej sesji Rady Miasta Szczecin, gdy KO zdecydowała, żeby nie przeznaczać 55 mln zł na rozbudowę stadionu Świtu Szczecin. Zuzanna Jeleniewiska nie wzięła udziału w głosowaniu, Doroty Gródeckiej nie było na sesji. Decyzja KO w sprawie stadionu spotkała się z ostrą krytyką ze strony radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Renaty Łażewskiej z klubu OK Polska. Zuzanna Jeleniewska przekazała nam, że "ze względu na świeżość sprawy" na razie nie będzie komentowała decyzji przewodniczącego klubu, Łukasza Tyszlera.
(as)