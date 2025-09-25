To jak to jest ze szczecińską kulturą? KO przedstawiła swój punkt widzenia

Dziennikarze mieli do samorządowców Koalicji Obywatelskiej mnóstwo pytań. Konferencja przeciągnęła się do godziny. Fot. Alan Sasinowski

Nie ma żadnego kryzysu w szczecińskiej kulturze - zapewniali samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej podczas czwartkowej konferencji prasowej w foyer Teatru Współczesnego. I wyliczali, co udało im się dla lokalnych twórców zrobić, oraz co dopiero zrobić zamierzają. Jednak dziennikarzy przede wszystkim interesowały tematy trudne: przyszłość Teatru Współczesnego, sytuacja kadrowa w Wydziale Kultury Urzędu Miasta, rezygnacja dwojga członków prezydenckiej rady do spraw kultury.

„Termin wyprowadzki Teatru Współczesnego na pewno nie będzie szybki”

W ostatnich miesiącach szczególnie nerwowa atmosfera panowała wokół Teatru Współczesnego. Miasto buduje dla niego nową siedzibą na Łasztowni, ale teatr będzie musiał się wyprowadzić z gmachu Muzeum Narodowego, zanim inwestycja zostanie zakończona, ponieważ w muzeum ma być przeprowadzona przebudowa. Pracownicy i sympatycy teatru publicznie wyrażali obawy, że wyprowadzka do tymczasowej lokalizacji może się skończyć dla szczecińskiej sceny katastrofalnie. Ostatnio jednak napięcie nieco opadło.

- Trzy dni temu razem z prezydentem Michałem Przepierą, panią prezydent Anną Szotkowską i dyrektorem Teatru Współczesnego Mirosławem Gawędą mieliśmy spotkanie robocze, na którym rysowały się potencjalne, bezpieczne dla teatru i jego załogi rozwiązania. Jesteśmy z teatrem w stałym kontakcie i to teatr podaje nam pewne rozwiązania i pomysły, według teatru najlepsze dla niego - poinformował zastępca prezydenta Marcin Biskupski z KO. - Termin wyprowadzki z Muzeum Narodowego na pewno nie będzie szybki.

Wiceprezydent nie chciał na razie podawać szczegółów. Zwrócił tylko uwagę, że nie ma jeszcze harmonogramu prac w Muzeum Narodowym, z powodu których teatr musi się wyprowadzić. A skoro tak, to nie można precyzyjnie określić terminu wyprowadzki. Dodał, że sezon artystyczny 2026/2027 na pewno zostanie rozegrany w gmachu na Wałach Chrobrego. Jest szansa, że kolejny sezon także.

Sprawy kadrowe

Kolejny kontrowersyjny temat to zmiany w Wydziale Kultury. Kilka tygodni temu prezydent Piotr Krzystek pozbawił funkcji jego dyrektora, Cezarego Cichego. Potem z pracy zrezygnowała zastępczyni dyrektora, Anna Tuderek. Wydział funkcjonuje więc bez kierownictwa.

- W poniedziałek mamy rozmowy z dziewięcioma kandydatami na stanowisko zastępcy Wydziału Kultury - oznajmił Marcin Biskupski. - Natomiast jeśli chodzi o dyrektora Wydziału Kultury, to nie ma postępowania, bo to stanowisko wciąż jest obsadzone.

W ciągu dwóch tygodni mamy poznać wyniki drugiego konkursu na dyrektora Willi Lentza.

Pytani o to, czy w szczecińskiej kulturze jest kryzys, samorządowcy KO stanowczo odpowiedzieli, że nie. Bo na przykład w sprawie Teatru Współczesnego budowa nowej siedziby jest wielką szansą na kolejne dekady, a nie czymś, czym należy się martwić. Zaś kwestia tego, gdzie tymczasowo miałaby funkcjonować scena, to, jak to ujęli radni KO, "problem krótkoterminowy".

- Nie ma w ogóle mowy o kryzysie - zapewnił radny Łukasz Tyszler, szef klubu KO. - Odkąd kulturą zajmuje się Marcin Biskupski, machina ruszyła z posad. Najważniejsze - udało się nawiązać dobry kontakt z ludźmi kultury, taki kontakt, który nie odbywa się tylko pisemnie czy na odczepnego.

Radny dodał, że gdyby to zależało od KO, to Cezary Cichy "pewnie by nie został odwołany". ©℗

Alan Sasinowski

