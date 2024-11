Świąteczna akcja. Seniorzy piszą listy do Mikołaja

Od 12 listopada trwa akcja „Zostań Świętym Mikołajem dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej 17”. Seniorzy piszą listy do św. Mikołaja, a chętne osoby mogą podarować im wymarzone prezenty. Fot. mat. organizatora

Pani Łucja chciałaby kapcie, rajstopy, krem do twarzy i parasolkę. Pani Anna (85 lat) prosi o słodycze, kawę czy pilniczek, a pan Leszek o czekoladę i spodnie dresowe. To tylko kilka przykładów listów, jakie do św. Mikołaja napisali mieszkańcy Domu Kombatanta przy ul. Kruczej. A jest ich kilkaset. Można je przeczytać na profilu radnej Zuzanny Jeleniewskiej, która kieruje akcją „Zostań Świętym Mikołajem dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej 17”. Co więcej, każdy chętny może wybrać sobie konkretny list i spełnić życzenia jego autora lub autorki, kupując im wymarzone prezenty.

Pierwsze kilkadziesiąt listów pojawiło się na Facebooku radnej we wtorek 12 listopada. Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać – bardzo szybko zadeklarowali udział w akcji, wybierając konkretny list. Jest już kilkadziesiąt rezerwacji. Kolejne listy będą pojawiały się na stronie Zuzanny Jeleniewskiej cyklicznie. Każdy może zostać świętym Mikołajem. Wystarczy wybrać numer listu i napisać go w komentarzu pod postem. Na zapakowanym prezencie należy umieścić imię osoby, która napisała list oraz numer listu (to bardzo ważne). Paczkę z prezentami można dostarczyć bezpośrednio do Domu Kombatanta przy ul. Kruczej (do portierni, która jest czynna całą dobę) lub do biura, które znajduje się przy al. Papieża Jana Pawła II 44/4 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 721-802-107).

– Wierzę, że to wydarzenie będzie kolejną okazją do wzmacniania społecznych więzi i niesienia wsparcia tym, którzy szczególnie tego potrzebują – mówi Zuzanna Jeleniewska. – To już druga edycja mikołajowej inicjatywy, którą mam przyjemność organizować. Dzięki temu wydarzeniu możemy wspólnie wnieść trochę radości w życie mieszkańców domu pomocy społecznej.

Finał akcji, podczas którego Mikołaje rozdadzą prezenty seniorom, odbędzie się 20 grudnia. ©℗

(aj)