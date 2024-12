Świąteczne prezenty dla mieszkańców DPS-u przy Kruczej

W piątek odbyło się świąteczne spotkanie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej. Był to jednocześnie finał akcji „Zostań Świętym Mikołajem dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej 17”. Fot. Dariusz Gorajski

Mikołaj przybył dziś do Domu Pomocy Społecznej. Pensjonariusze "Domu Kombatanta" otrzymali paczki z prezentami, których zażyczyli sobie w listach. Wydarzenie było finałem akcji organizowanej przez radną miejską Zuzannę Jeleniewską pod nazwą „Zostań Świętym Mikołajem dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej”. Dzięki hojności internautów ze Szczecina i całej Polski seniorzy poczuli tego dnia prawdziwą magię świąt.

Listy życzeń były z reguły skromne: kapcie, rajstopy, krem do twarzy, parasolka czy słodycze. Jednak dla osoby, która mieszka w domu opieki - często samotnej - taki podarunek może sprawić niesamowitą radość. Mieszkańcy DPS-u napisali kilkaset listów do Świętego Mikołaja. Te na swoim facebookowym profilu opublikowała radna Zuzanna Jeleniewska, która kierowała całym przedsięwzięciem. Każdy, kto chciał wziąć udział w akcji mógł wybrać sobie konkretny list, aby spełnić życzenia jego autora lub autorki, kupując im wymarzone prezenty.

Pierwsze kilkadziesiąt listów pojawiło się na Facebooku radnej 12 listopada. Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać – bardzo szybko zadeklarowali udział w akcji. Podobnie było z kolejnymi, publikowanymi regularnie listami. Zakupione prezenty darczyńcy dostarczali bezpośrednio do Domu Kombatanta przy ul. Kruczej lub do pani Zuzanny. Zbieranie paczek trwało do 13 grudnia. Natomiast w piątek, 20 grudnia, odbyło się świąteczne spotkanie, na którym seniorzy otrzymali wymarzone upominki. Pięknie zapakowane prezenty wręczał osobiście Święty Mikołaj.

- Mieszkańcy są bardzo szczęśliwi. Były łzy wzruszenie, wszyscy bardzo się cieszą z otrzymanych prezentów. Każdy dostał to, o czym sobie zamarzył - opowiadała Zuzanna Jeleniewska w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim".

Warto wspomnieć, że była to już druga tego typu akcja, której pomysłodawczynią jest właśnie szczecińska radna. To ona także koordynowała większość działań.

- Paczki od darczyńców przychodziły nie tylko ze Szczecina, ale także z całej Polski - dodaje radna. - W pewnym momencie w "Domu Kombatanta" zrobiła się wielka sortownia tych prezentów, ponieważ wszyscy je tutaj zwozili.

Uroczystość uatrakcyjnił koncert kolęd. Mikołaj wraz z elfami odwiedził także osoby leżące, te bowiem nie mogły osobiście uczestniczyć w świętowaniu.

O akcji bardzo entuzjastycznie wypowiedział się Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej:

- Chcieliśmy serdecznie i z całego serca podziękować tym ludziom, którzy zaangażowali się w to wydarzenie. Prezenty pochodziły z całego kraju, a nawet z zagranicy! Dziękuję także organizatorom, to świetna inicjatywa, która miała miejsce już po raz drugi. Myślę, że warto ją powtórzyć. Ten dzień jest ważny dla mieszkańców domu pomocy społecznej, a taka impreza to dla nich ogromna atrakcja, która sprawiła im dużo przyjemności. Był też fajny koncert kolęd, ponadto Mikołaj z elfami odwiedzał mieszkańców w ich pokojach. Również pracownicy placówki byli bardzo zadowoleni z tej akcji.

(aj)