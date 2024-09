Pytania do wojewody. Nie chcą nielegalnych migrantów

Członkowie Konfederacji Korony Polskiej Okręgu Szczecińskiego złożyli we wtorek w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Fot. Karol Ciepliński

Gdzie znajdą się nowe ośrodki dla imigrantów w województwie zachodniopomorskim? Ile ich będzie? Ile i kto za to zapłacił i zapłaci? Jaka jest podstawa prawna tych działań? Te pytania w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowali we wtorek do wojewody Adama Rudawskiego członkowie Konfederacji Korony Polskiej Okręgu Szczecińskiego.



Politycy tego ugrupowania działający w naszym regionie sprzeciwiają się napływowi nielegalnych migrantów do Polski, w tym na Pomorze Zachodnie. Wskazują oni dwa kierunki, z których napływają migranci - granicę białoruską i granicę z Niemcami.

- Jak wszyscy wiemy, przy naszej wschodniej granicy trwa bezustanna wojna hybrydowa - mówi Beata Kozłowska z Konfederacji. - Nasi dzielni żołnierze powstrzymują przejście nielegalnych imigrantów. Uważam, że należałoby serdecznie podziękować obrońcom tych granic. Jednocześnie jako miasto przygraniczne dowiadujemy się, że nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy przekazują na teren naszego województwa kolejnych nielegalnych migrantów, którzy próbowali przekroczyć granicę niemiecko-polską.

Członkowie Konfederacji obawiają się wzrostu przestępczości w naszym kraju wskutek napływu migrantów. Uważają również, że pomoc materialna, w tym finansowa, oferowana migrantom będzie stawiała w gorszej pozycji samych Polaków. Zdaniem polityków tej formacji w pierwszej kolejności państwo powinno dbać o interes własnych obywateli.

- Pragnę przypomnieć, że pakt migracyjny wszedł w życie - mówi Marcin Sowiński z Konfederacji. - Dokument ten zawiera dyrektywę azylową. Stwarza ona wiele zagrożeń dla Polski. Nie jesteśmy państwem o tym samym poziomie życia co Niemcy czy Francja, a więc państwa, które piszą nam takie dyrektywy. Zgodnie z tym dokumentem w ciągu dwóch lat będziemy musieli dostosować prawo do standardów tych krajów. Chodzi o wyrównanie poziomu życia imigranta u nas i u nich. Oni dostaną odzież, wyżywienie, wynagrodzenie kieszonkowe, środki czystości. W porównaniu z Polakami, którzy są na garnuszku pomocy społecznej, to będzie coś jak pięć do jednego. Będziemy gorszą kategorią we własnym kraju. Do tego dochodzi przestępczość. W Niemczech, w Berlinie kobiety boją się chodzić po ulicach już po południu. Nie chcemy takiego Szczecina. Nie chcemy takiej Polski. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI