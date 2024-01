Demonstracja w Szczecinie: Stop WHO, Murem za Braunem [GALERIA, FILM]

Fot. Sylwia Dudek

Pod hasłem „Stop WHO” odbyła się w sobotę (20 stycznia) na placu Adamowicza w Szczecinie manifestacja zorganizowana przez Konfederację Korony Polskiej, Medyków Nadziei i Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”.

– Chcemy wyrazić sprzeciw środowisk patriotycznych, wolnościowych, Polaków, którzy chcą państwa wolnego od totalitaryzmu, od globalizmu, od WHO – mówił do zgromadzonych Marcin Sowiński, lekarz, prezes Stowarzyszenia Medycy Nadziei i członek Konfederacji Korony Polskiej. – Byliśmy wczoraj w Berlinie, rozmawialiśmy z posłami partii AFD. Ta partia ma w tej chwili ponad 20 proc. poparcia w Niemczech. Oni też nie chcą totalitaryzmu, wiedzą co się kryje pod nowym traktatem WHO.

M. Sowiński przypomniał, że 1 grudnia ub.r., był ostatnim dniem, kiedy Polska mogła zgłosić zastrzeżenia do poprawek zdrowotnych IHR (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne, ang. International Health Regulations).

– IHR plus nowy traktat, jeżeli by te poprawki zostały przyjęte, będą wprowadzać możliwość, że dyktator, prezes WHO, będzie mógł jednoosobowo, np. tu w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim, w Polsce, wprowadzić nowe przepisy pandemiczne, nowe ograniczenia gospodarcze. I szykują to – mówił M. Sowiński. – W maju będzie zgromadzenie WHO, które ma potwierdzić poprawki do tego traktatu. Polski rząd to oficjalnie wspiera. Wstyd i hańba! Czy chcecie, żeby rządziła tu obca prywatna organizacja, a WHO jest finansowane z fundacji Billa Gatesa, Rothschildów, firm farmaceutycznych.... To firmy farmaceutyczne płacą miliardy dolarów rocznie na WHO, a kto płaci, ten rządzi. My się na to nie zgadzamy i mówimy głośno: Precz w WHO! Nie chcemy organizacji prywatnej, która prywatnymi źródłami finansowania zdecyduje o tym, jakie preparaty będziemy musieli być może przyjmować.

Marcin Sowiński nawiązał także do niedawnego nalotu na mieszkania m.in. członków stowarzyszenia „Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń”.

– Zostali okrutnie zaatakowani przez polski rząd. Ten rząd przez funkcjonariuszy ABW wtargnął do 40 prywatnych domów. M.in. zabrali komputery informatykom, zabrali prawnikowi... Co to jest?! Prześladuje się lekarzy, niezależnych naukowców ze stowarzyszenia „Po pierwsze nie szkodzić” – mówił. — Robiliśmy protesty przeciwko przymusom tzw. szczepień, przeciwko fanaberiom naukowym, które nam wciskano. Teraz Donald Tusk mówi, że antyszczepionkowcy są na usługach rosyjskich służb. To jest kłamstwo! Zaprzeczam! U nas żadnych agentów nie ma i nie było! Jesteśmy Polakami, pracujemy tylko dla Polski. Mamy tu baner „Murem za Braunem”. Ten człowiek walczy, walczy o niepodległość, o wolność Polski.

Manifestanci twierdzili, że m.in. lockdown był przyczyną wzmożonej śmiertelności, a 70 tysięcy ponadnormatywnych zgonów w Polsce do tej pory nie rozliczono.

Dorota Rodziewicz ze Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” zaznaczyła, że WHO powinno być zdelegalizowane. – Wszystko, co się kryje za tą organizacją, nie ma nic wspólnego z naszym zdrowiem i naszym dobrem – mówiła. – Jak się uważnie czyta zapisy tych umów, to widać wyraźnie, że tam nie chodzi o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo, tylko o cyfrową kontrolę i nasze pieniądze.

(sd)

Realizacja filmu: Sylwia Dudek