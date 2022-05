Pytają młodych o zdrowie psychiczne. Akcja Skrzynka

Fundacja RÓWNiE do końca maja w centrum Szczecina zachęca młode osoby do wypełniania anonimowych ankiet dotyczących ich zdrowia psychicznego.

– Pod koniec zeszłego roku nagrałam na TikToku filmik informujący o tym, że 13-latka popełniła samobójstwo, skacząc w CH Galaxy i dałam znać młodym osobom, że mogą do mnie pisać po wsparcie i rozmowę – informuje Dagmara Adamiak z RÓWNiE. – Odzew był ogromny. Filmik dotarł do 800 tys. osób. Napisały do mnie setki młodych z prośbą o rozmowę albo po prostu wysłuchanie. Uznałam, że potrzebne są szersze działania.

Fundacja chce określić skalę problemu, wdrożyć pomoc i edukację psychospołeczną. Udziela darmowej pomocy prawnej i psychologicznej.

Przedsięwzięcie nazwano Akcją Skrzynka – po wypełnieniu ankiety, młodzież wrzuca ją do przygotowanej skrzynki. Ankieta jest też dostępna online.

