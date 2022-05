Patriotyzm powinien łączyć a nie dzielić. Happening na placu Adamowicza

Uliczna Wystawa Patriotyczna stanęła we wtorkowe (2 maja) popołudnie na placu Adamowicza w Szczecinie. Kolaże autorstwa Dagmary Adamiak, działaczki społecznej i aktywistki, założycielki Fundacji RÓWNiE, można było obejrzeć między godz. 18 a 20.

Wcześniej odbył się happening, którego nadrzędnym hasłem stał się patriotyzm. Zdaniem RÓWNiE i Fundacji Pełnia Wyrazu - organizatorów wydarzenia - zawłaszczony przez środowiska prawicowe.

- Środowiska te wykorzystują pojęcie patriotyzmu do dzielenia i nienawiści. Uzasadniają dyskryminację i przemoc ochroną ojczyzny czy religii, które postrzegają w zupełnym oderwaniu od człowieka - jako abstrakcję – mówiła Dagmara Adamiak. – Tymczasem jaką wartość mają te idee, jeśli sprzeciwiają się sprawiedliwości i dobru człowieka, jeśli zapominają o człowieku i ciągną w przeszłość bez racjonalnego uzasadnienia. To ślepe podążanie za czymś, co bez człowieka jest zupełnie puste.

Patriotyzm ma wiele wymiarów. Zdaniem demonstrujących na pl. Adamowicza przejawia się choćby w walce o demokrację i zabieranie głosu w ważnych sprawach społecznych a nawet w przeciwstawianiu się władzy.

- Nie wystarczy wytatuować sobie symbolu Polski Walczącej czy nosić koszulki z orłem. Patriotyzm to praca na rzecz tego, aby Polkom i Polakom żyło się lepiej – podkreślała Adamiak. – Na czele idei patriotycznej nie powinny stać symbole narodowe, religia katolicka czy wojenna historia, ale przede wszystkim ludzie, którzy żyją tu i teraz.

Na plakatach można było zobaczyć, jak powinna wyglądać polska rodzina. Odnosiły się także do walki środowisk lewicowych i liberalnych o wolną szkołę, wolne sądy, prawa kobiet i osób LGBT.

