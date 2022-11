PUM chce pomóc uczniom dotkniętym przez pandemię

Pandemia miała katastrofalny wpływ na młodych ludzi - szczecińskim uczniom zmagającym się problemami wywołanymi przez przymusową izolację chcą pomóc studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia zdradziła także, że zamierza uruchomić nowy kierunek studiów: ratownictwo medyczne i morskie.

W poniedziałek w gmachu PUM przy ul. Klonowica prof. Barbara Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, oraz zastępca prezydenta Szczecina Lidia Rogaś podpisały umowę o współpracy.

- Współpraca z gminą Szczecin to obustronnie korzystna sytuacja ze względu na to, że PUM na kierunkach psychologia zdrowia i logopedia w ubiegłym roku dostosował swoje programy kształcenia, nadając uprawnienia pedagogiczne studentom tych kierunków - mówiła uczona.

Teraz ci studenci mają ruszyć do szkół, aby nieść pomoc uczniom. Podczas zajęć zrealizują programy wspierające opracowane na PUM. Będą prowadzić lekcje, ale także zabawy.

- W tej chwili jest dużo zaburzeń adaptacyjnych - poinformowała prof. Karakiewicz. - One powodują, że dzieci chętniej wchodzą w uzależnienia behawioralne. Ich wyobcowanie to jeden krok do myśli samobójczych, prób samobójczych, samobójstw. W szpitalach psychiatrycznych widać, co dzieje się z dziećmi po pandemii. Izolacja, nauczanie zdalne, brak wsparcia psychologicznego - to wszystko sprawia, że problem będzie się pogłębiał.

L. Rogaś oceniła, że pomoc psychologiczna - pedagogiczna jest w tym momencie bardzo ważna. Potwierdziła, że kondycja psychiczna uczniów po pandemii nie jest najlepsza.

- Mamy obowiązek zatrudniania psychologów, logopedów we wszystkich szkołach - stwierdziła. - Tych specjalistów w oświacie wciąż brakuje. Mamy nadzieję, ze pani profesor wykształci specjalistów, którzy będą mieli możliwość pracy także w szkołach.

Zainteresowani wsparciem PUM dyrektorzy placówek oświatowych mogą się zwracać do Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.

W przyszłym roku akademickim PUM zamierza uruchomić nowy kierunek studiów: ratownictwo medyczne i morskie. Żadna inna uczelnia w Polsce takich studiów nie prowadzi. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 29.11.2022 r.

Alan Sasinowski