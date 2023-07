PSL ostrzega, że polskiemu rolnictwu grozi upadek. Ukraińskie zboże wciąż problemem

Jarosław Rzepa uważa, że kryzys w rolnictwie nie został zażegnany. Fot. Dariusz Gorajski

"Jeszcze kilka miesięcy i z polskiego rolnictwa zostaną zgliszcza" - alarmuje poseł Jarosław Rzepa, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim. To jego komentarz do aktywności rządu Zjednoczonej Prawicy, który w ostatnich dniach informował, co zrobił, aby ukraińskie zboże nie psuło polskiego rynku.

- Wczoraj ministerstwo wprowadziło aplikację suszową. Dziś aplikacja nie działa - grzmiał w piątek Jarosław Rzepa. - Minister rolnictwa powiedział o 15 miliardach złotych, które trafiły do polskich rolników. Otóż panie ministrze, zostało wypłaconych dokładnie 575 milionów. Panu się liczby pomieszały, panie ministrze.

Na swoją konferencję poseł i towarzyszący mu rolnicy przynieśli gadżet, skrzynkę z napisem "Zamrażarka sejmowa marszałek Witek". W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na to, że nie jest procedowana ustawa PSL wprowadzająca system kaucyjny, który zdaniem ludowców zniwelowałby problemy wynikające z przedostawania się tańszego ukraińskiego zboża do Polski.

- Grozi nam upadłość gospodarstw, grozi nam brak zasiewów na przyszły rok - mówił Adam Walterowicz, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. - Ciągle próbujemy rozmawiać z ministrem rolnictwa. Jest nam bardzo trudno dojść do porozumienia. Prawdopodobnie będziemy musieli ograniczać produkcję żywności.

Rolników, którzy byli na konferencji prasowej Jarosława Rzepy, niepokoi też susza. Według nich nie ma "kompleksowego podejścia do tego tematu" ze strony rządu.

Zapytany, jakie fundamentalne postulaty przedstawiłby ministrowi rolnictwa, najważniejszy polityk PSL na Pomorzu Zachodnim odpowiedział tak: - Po pierwsze: pilne powołanie przez wojewodów komisji do spraw szacowania skutków suszy. Komisje powinny już teraz zacząć pracować. Po drugie: nie zostało wywiezione zboże, więc niech pan minister weźmie się do pracy i szuka sposobu, żeby rolnicy, którzy nie mają powierzchni magazynowej, mieli gdzie odstawiać zboże. Po trzecie: niech pan uruchomi służby krajowe, żeby nie zalewała naszego rynku tania żywność z Ukrainy. Jeszcze kilka miesięcy i z polskiego rolnictwa zostaną zgliszcza.

Minister Robert Telus ogłosił w środę, że podpisano wspólne stanowisko pięciu krajów przyfrontowych (Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii) dotyczące przede wszystkim przedłużenia zakazu wwozu do naszych krajów czterech zbóż z Ukrainy po 15 września. Jednocześnie w porozumieniu znalazła się deklaracja, że wszystkie te kraje są otwarte na tranzyt. ©℗

(as)