Konferencja Jarosława Rzepy. Turów, kryzys na granicy i Armagedon rolników

Kopalnia Turów. Kryzys na granicy polsko - białoruskiej. Aktywność Agrounii. Problemy rolników. Te tematy pojawiły się na konferencji posła Jarosława Rzepy, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim.

Polityk oświadczył, że nie zgadza się z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który chce, aby Polska zamknęła kopalnię - bo to godzi w bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

- Winię przede wszystkim bardzo słabych naszych negocjatorów, na czele z wicepremierem Jackiem Sasinem - stwierdził Rzepa. - Jest jeszcze podtekst polityczny w postaci wyborów w Czechach, które się rozstrzygną w październiku. Jestem przekonany, że wtedy dojdzie do porozumienia, warunki zostaną określone. Być może wtedy dojdzie do porozumienia między Komisją Europejską a Polską w sprawie jak najmniejszych kar.

Ochrona granicy i Agrounia

Sporo dzieje się także na naszej granicy z Białorusią. Ludowiec ocenił, że granicę należy uszczelniać. Ale nie podoba mu się to, że rząd nie dopuszcza polskich mediów do miejsc, w których obowiązuje stan wyjątkowy. Rzepa postuluje, aby do działań Straży Granicznej i polskiego wojska włączyć Frontex.

Kolejny temat: Agrounia, która przebiła się do mediów organizując protesty rolników. Zapytany, czy PSL boi się utracić rząd dusz na wsi na rzecz ruchu politycznego Michała Kołodziejczaka, poseł odpowiedział tak:

- To, że pokazuje się Agrounię, wskazuje na to, że izby rolnicze, które powinny być głośnym głosem rolników, spoczęły na laurach i nie zajmują miejsca, jakie powinny zajmować. Jeżeli miałbym zawierać koalicję z osobą taką jak Michał Kołodziejczak, to mówię: jak najdalej od takich ludzi. Ci ludzie są nieprzewidywalni.

Armagedon rolników

Rzepa opowiadał również o kłopotach rolników. Ocenił, że zmagają się z "Armagedonem". Polega ona na masowej likwidacji gospodarstw hodujących trzodę chlewną.

- W 2015 roku w stosunku do dziś mieliśmy trzy razy więcej takich gospodarstw - podkreślał poseł. - W ubiegłym roku mieliśmy 124 tysiące gospodarstw, w ciągu roku zlikwidowano 40 tysięcy. Nie jesteśmy już samowystarczalni. Mięso idzie nie tylko z Chin i Holandii, ale i z innych krajów świata. Polski rząd nie poradził z afrykańskim pomorem świń.

Inny problem to sprzedaż ziemi. Według Rzepy obecnie cudzoziemcy kupują polską ziemię w większym zakresie niż przed laty.

- Za naszych rządów sprzedawano średnio rocznie 563 hektary, za rządów PiS-u 1071 hektarów - puentował Rzepa. - To oficjalne dane rządowe. ©℗

(as)