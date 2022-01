PSL chce odroczyć Polski Ład

Wprowadzenie Polskiego Ładu należy odroczyć - postuluje poseł Jarosław Rzepa, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie zachodniopomorskim. Zarzeka się także, że PSL nigdy nie wejdzie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.

- To, że tak wielka zmiana podatkowa była wprowadzana w tak krótkim czasie, bez szerokich konsultacji, sprawiło, że popełniono wiele błędów - ocenia poseł. - Jest przygotowany pakiet naprawczy, ale wobec zderzenia się ze skutkami inflacji, najlepszym rozwiązaniem dzisiaj byłoby zamrożenie Polskiego Ładu, odsunięcie go w czasie, aby normalnie przeprocedować wszystkie błędy.

Zdaniem polityka wprowadzenie Polskiego Ładu powinno być odsunięte na koniec kwartału tego roku lub na początek roku przyszłego. Rzepa uważa, że najlepszym elementem nowych rozwiązań jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku - i to należy utrzymać. Poseł postuluje wprowadzenie dobrowolnego ZUS, czyli wakacji od płacenia ZUS w momencie, gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji.

- Trzeci temat to odroczenie spłat pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju. Bo dziś niektórzy muszą spłacać te wsparcie. A to się nałożyło na wszystko, co związane z podwyżkami nośników energii. Za chwilę będziemy mieli falę likwidację firm. A jak nie będzie firm, to spadną podatki. I będzie bezrobocie. W pół roku możemy wrócić do bezrobocia na poziomie trzydziestukilku procent, jak to było w niektórych powiatach naszego województwa.

Pytany o plany Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, który chce, aby cały antyPiS (oprócz Lewicy) zjednoczył się pod przewodnictwem PO jako największej partii opozycyjnej, J. Rzepa odpowiada tak:

- Naszą podstawową rzeczą jest iść swoją drogą. Jeśli ktoś myśli, że jest większy, że może narzucać pozostałym swoją wolę, to się bardzo myli. Tak nie będzie. Partnerstwo w wielu sprawach - jak najbardziej tak.

Jednocześnie polityk kategorycznie wyklucza jakikolwiek sojusz ludowców z Prawem i Sprawiedliwością - a plotki o możliwości takiej współpracy co jakiś pojawiają się w mediach.

- Absolutnie nie ma takiej możliwości. Nigdy nie wejdziemy w taką koalicję - deklaruje poseł. - Jeżeli kiedykolwiek by było coś takiego, będę pierwszy, który stworzy niezależne koło Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie. ©℗

