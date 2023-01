Przywracają blask zabytkowej kamienicy

„Kamienica odzyskała blask, tłumiony skutecznie dobudówkami" to tylko jeden z licznych komentarzy, który jednak krótko i konkretnie opisuje to, co szczecinianie mogą oglądać przy ul. Malczewskiego 34. Developer odsłonił właśnie fasadę odnowionego zabytku, obok którego powstały współczesne przybudówki. Odczucia mieszkańców są mieszane.

Projekt zakładał „opakowanie" zabytkowej kamienicy z trzech stron, tj. po bokach i od strony sąsiadującego z działką wielopoziomowego parkingowca CH Galaxy, nową zabudową. Z uwagi na prezentowany na wizualizacjach kształt nieruchomości szybko została nazwana szczecińską kanapką. Pustostan, wystawiony na przetarg wiosną 2016 r., miasto sprzedało osobie fizycznej. Nabywca – według zapisów umowy – był zobowiązany do remontu zabytku. W ciągu 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego miał rozpocząć inwestycję. W 2017 r., okazało się jednak, że szuka kupca na kamienicę. Nieruchomość odkupiła firma Siemaszko.

W obu częściach rewitalizowanego budynku, historycznej i nowej, zaplanowano mieszkania, a w parterze lokale użytkowe. Wzmocnienia wymagały fundamenty, wymieniono stropy i elementy nośne. Zinwentaryzowano wszystkie zabytkowe detale, również we wnętrzu XIX-wiecznego budynku. Inwestycja powinna być gotowa w 2024 r.

(t)