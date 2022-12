Wspólnotowy pat remontowy. Balkony widma i co dalej?

Lokator

2022-12-21 16:35:22

Na ulicy Jagielonskie w tzw Norweskich kwartałach, rewitalizowanych od 30 lat jest ogłoszenie. SPRZEDAM KAMIENICE . Pytam czy to sprzedaje niezatapialny , 50 razy dokapitalizowywany przez RM z naszej kasySTBS który nie był powołany do obrotu nieruchomoscismi tylko do ich rewatilizacji ?