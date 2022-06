Rafał Trzaskowski w Szczecinie. Ukraiński test dla Unii

- Przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej powinno być priorytetem. To będzie prawdziwy test dla UE, który będziemy zdawać także po zakończeniu wojny - uważa Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Podczas piątkowej wizyty w Szczecinie rozmawiał nie tylko z Konsulem Honorowym Ukrainy Henrykiem Kołodziejem i przewodniczącym tutejszego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Wręczył także kolejne zaproszenia na Campus Polska Przyszłości, który organizuje dla młodzieży w Olsztynie.

Podczas wizyty w Szczecinie Rafał Trzaskowski odwiedził siedzibę Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Oprowadzony przez Henryka Kołodzieja, Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie i Jana Syrnyka, przewodniczącego szczecińskiego Oddziału ZUwP odbył z nimi krótką rozmowę bez udziału mediów. Podczas konferencji prasowej podkreślali, że los Ukrainy jest dla nich bardzo ważny.

- W Londynie mówimy po angielsku, w Berlinie po niemiecku, w Paryżu po francusku, a w Warszawie po polsku. Zadbajmy o to, by w Kijowie można było wkrótce rozmawiać po ukraińsku - apelował Henryk Kołodziej. - Twórzmy tę Ukrainę już tu i teraz w Polsce, wśród wspaniałych Polaków. Ale pomagajmy Ukraińcom porozumiewać się po ukraińsku. Nie wprowadzajmy w Polsce ruskiego miru z językiem rosyjskim, który jest językiem okupanta, wroga, bandyty i gwałciciela.

- Cieszę się, że Ukraina tak szybko zyskała status kandydata do UE. Mam nadzieję, że przystąpienie tego kraju do Unii będzie priorytetem. Platforma Obywatelska zabiegała o to od dawna - mówił Rafał Trzaskowski. - Polska czekała na to 10 lat, kraje Bałkańskie czekają od 2003 roku - przypomniał. - Mam nadzieję, że w sprawie Ukrainy będzie to znacznie krótszy okres, to będzie test dla całej Unii.

Zaproszenie na Campus Polska Przyszłości

Podczas wizyty w Szczecinie Rafał Trzaskowski wręczył też kolejne bilety na Campus Polska Przyszłości, który organizuje wraz ze swoimi sympatykami po raz drugi. Campus to wydarzenie – jak zapewniają organizatorzy – „dla młodych, aktywnych osób, które chcą mieć wpływ na to, w jakim kierunku będzie rozwijała się Polska w następnych latach i pokoleniach”. Uczestnictwo w Campusie daje możliwość zdobycia wiedzy podczas spotkań z ekspertami oraz tworzy przestrzeń do otwartych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Rozpocznie się pod koniec sierpnia w Olsztynie. Według zapowiedzi zgromadzi ok. 1300 uczestników i 300 prelegentów.

- Chcemy, by w tym roku był jeszcze bardziej różnorodny, zapraszamy młodzież z różnych krajów, także z Ukrainy o której również chcemy dyskutować tłumaczył.

Wśród osób, które otrzymały zaproszenia, są Katerina Zavizhenets i Sofia Tsariv ze stowarzyszenia Mi-Gracja.

- Dziewczyny mają fundację, wspaniale pracują. Wspierają Ukraińców tu na miejscu w Szczecinie, ale wysyłają też realną i konkretną pomoc na Ukrainę - tłumaczył Rafał Trzaskowski. - Mam nadzieję, że w trakcie Campusu dojdzie do wielu ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń. ©℗

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI