Wtorek, 07 października 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Przyjechał na komendę, bo chciał sprawdzić stan trzeźwości. Szybko tego pożałował

Data publikacji: 07 października 2025 r. 11:09
Ostatnia aktualizacja: 07 października 2025 r. 11:32
Przyjechał na komendę, bo chciał sprawdzić stan trzeźwości. Szybko tego pożałował
Fot. Robert Stachnik (archiwum)  

Dziewiętnastoletni mężczyzna przyjechał samochodem pod główne wejście do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, po czym wszedł do środka i poprosił funkcjonariuszy o sprawdzenie stanu jego trzeźwości.

Policjanci z choszczeńskiej jednostki przeprowadzili badanie, które wykazało, że 19-latek miał w organizmie ponad 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna przyznał, że chwilę wcześniej kierował samochodem, którym przyjechał pod komendę, co potwierdził również policyjny monitoring.

 

Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

(k)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję