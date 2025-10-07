Przyjechał na komendę, bo chciał sprawdzić stan trzeźwości. Szybko tego pożałował

Dziewiętnastoletni mężczyzna przyjechał samochodem pod główne wejście do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, po czym wszedł do środka i poprosił funkcjonariuszy o sprawdzenie stanu jego trzeźwości.
Policjanci z choszczeńskiej jednostki przeprowadzili badanie, które wykazało, że 19-latek miał w organizmie ponad 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna przyznał, że chwilę wcześniej kierował samochodem, którym przyjechał pod komendę, co potwierdził również policyjny monitoring.
Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
(k)