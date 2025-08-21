Pijani na quadzie uderzyli w samochód i próbowali uciec

Fot. KPP Goleniów

W jednej z miejscowości w gminie Nowogard doszło do zderzenia quada i samochodu osobowego. Mężczyźni poruszający się tym pierwszym pojazdem po zdarzeniu próbowali uciec. Jak się okazało mieli do tego istotne powody.

Jak ustalili policjanci kierujący quadem wjeżdżając na skrzyżowanie nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierowcy volkswagena. W efekcie uderzył w lewy bok pojazdu. Kierowca czterokołowca wraz z pasażerem spadli z pojazdu, ale po chwili usiedli ponownie i próbowali odjechać. Po kilku metrach wjechali w ogrodzenie pobliskiej posesji, gdyż w quadzie urwało się jedno z kół.

Po otrzymaniu wezwania na miejsce przybyli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowogardzie, którzy przebadali uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca quada w chwili badania miał blisko 1,8 promila, natomiast pasażer około 2 promile alkoholu we krwi.

Na miejsce wezwano również karetkę pogotowia. Po wstępnych badaniach 49-letni pasażer quada został przewieziony do szpitala.

Jak się okazało pojazd, którym poruszali się mężczyźni, nie był dopuszczony do ruchu, nie posiadał tablic rejestracyjnych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

- 40-letni kierujący quadem został zatrzymany, przewieziony do Komisariatu Policji w Nowogardzie, gdzie przeprowadzono z nim niezbędne czynności, a następnie został doprowadzony do policyjnej celi - informuje st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny i wysłali zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Uszkodzony czterokołowiec został odholowany na strzeżony parking.

