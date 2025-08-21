Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 
Pijani na quadzie uderzyli w samochód i próbowali uciec

Data publikacji: 21 sierpnia 2025 r. 11:24
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2025 r. 11:24
Fot. KPP Goleniów  

W jednej z miejscowości w gminie Nowogard doszło do zderzenia quada i samochodu osobowego. Mężczyźni poruszający się tym pierwszym pojazdem po zdarzeniu próbowali uciec. Jak się okazało mieli do tego istotne powody.

Jak ustalili policjanci kierujący quadem wjeżdżając na skrzyżowanie nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierowcy volkswagena. W efekcie uderzył w lewy bok pojazdu. Kierowca czterokołowca wraz z pasażerem spadli z pojazdu, ale po chwili usiedli ponownie i próbowali odjechać. Po kilku metrach wjechali w ogrodzenie pobliskiej posesji, gdyż w quadzie urwało się jedno z kół.

Po otrzymaniu wezwania na miejsce przybyli funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowogardzie, którzy przebadali uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca quada w chwili badania miał blisko 1,8 promila, natomiast pasażer około 2 promile alkoholu we krwi.

Na miejsce wezwano również karetkę pogotowia. Po wstępnych badaniach 49-letni pasażer quada został przewieziony do szpitala.

Jak się okazało pojazd, którym poruszali się mężczyźni, nie był dopuszczony do ruchu, nie posiadał tablic rejestracyjnych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

- 40-letni kierujący quadem został zatrzymany, przewieziony do Komisariatu Policji w Nowogardzie, gdzie przeprowadzono z nim niezbędne czynności, a następnie został doprowadzony do policyjnej celi - informuje st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny i wysłali zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Uszkodzony czterokołowiec został odholowany na strzeżony parking.

(k)

Komentarze

ślicznotka
2025-08-21 16:47:49
Zamknąć tych łobuzów!!!!
@Dawidos
2025-08-21 16:38:52
To zwykli polscy małomiasteczkowi katolicy.
@Dawidos
2025-08-21 16:12:31
I znowu jakiś debil powtarza bez refleksji zdanie, którego sensu ani przesłania nie rozumie. Płacą ci za szkalowanie Owsiaka, który jest autorem tych słów?
Dawidos
2025-08-21 15:34:59
I znowu róbtacochceta rozrabiają jak zające w kapuście
Nie dość, że
2025-08-21 11:55:56
się zabawił, to teraz na koszt podatnika będzie miał wakacje w puszce!
Qady są wszędzie
2025-08-21 11:53:22
Takich quadów bez papierów ok ubezpieczenia jeżdżą całe setki po drogach i lasach.Policja udaje że tego nie widzi i interwencja jest jedynie przy kolizjach
nie dziwię sie
2025-08-21 11:43:10
To rejony elektoratu PiS.

