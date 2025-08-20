Środa, 20 sierpnia 2025 r. 
Zablokowali zatokę przystankową. Pijani spali w aucie, a nietrzeźwy kierowca siedział obok

Data publikacji: 20 sierpnia 2025 r. 11:00
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2025 r. 11:01
Zablokowali zatokę przystankową. Pijani spali w aucie, a nietrzeźwy kierowca siedział obok
Fot. KMP Szczecin  

Szczecińscy policjanci interweniowali w nocy po zgłoszeniu kierowcy autobusu, który nie mógł kontynuować jazdy z powodu samochodu blokującego zatokę przystankową. Przyczyna okazała się zaskakująca.

Na miejscu funkcjonariusze zastali zaparkowaną skodę octavię, w której spało dwóch mężczyzn w wieku 30 i 39 lat. Obok, na ławce pod wiatą przystankową, siedział 19-latek kierujący samochodem. Jak się okazało, również był nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad pół promila alkoholu w organizmie.
Dodatkowo ustalono, że młody mężczyzna nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Został zatrzymany i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.

Policjanci prowadzą dalsze czynności, aby ustalić, do kogo należał pojazd, którym mężczyźni się poruszali. Sprawa jest w toku.

(k)

