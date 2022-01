Przygotowują się do WOŚP. Można wystąpić na scenie, przynieść gadżet lub wesprzeć wolontariuszy

Ok. 150 wolontariuszy będzie kwestować w Stargardzie podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. SCK czeka jeszcze na fanty do licytacji oraz na wykonawców, którzy zechcą wystąpić na scenie.

- Do 21 stycznia można przynosić do nas fanty na licytacje – mówi Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury. – Część już do nas trafiła.

To m.in. vouchery na warsztaty kowalskie, przejażdżkę kultowymi fiatami 126 p, sesję fotograficzną czy romantyczny pobyt w Siedlisku nad Miedwiem. Do wylicytowania będzie też zaproszenie do zwiedzania Sejmu z Dariuszem Wieczorkiem, a także obrazy stargardzkich artystów.

Organizatorzy finału WOŚP w Stargardzie czekają też na wykonawców. Na scenie na Rynku Staromiejskim wystąpią m.in. grupa De Facto, Adrianna Bąk i Los Tatooloss.

- Można się jeszcze zgłaszać – zaprasza Sylwia Wieleba, zastępca dyrektora SCK.

30 stycznia na stargardzkie ulice wyjdzie ok. 150 wolontariuszy.

- Szukamy chętnych lokali do ich ogrzania, poczęstowania kawą, czekoladą czy herbatą – mówi Małgorzata Nizińska, szefowa sztabu WOŚP w Stargardzie. – Chętnych prosimy o zgłaszanie się do naszego sztabu, który mieści się w Domu Harcerza przy ul. Rynek Staromiejski 1.

W tym roku WOŚP zagra dla okulistyki dziecięcej.

(w)