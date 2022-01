Licytacja grafiki „Happy New Year”. Morskie Centrum Nauki wspiera WOŚP

Budowana na Łasztowni placówka zaprasza do licytacji grafiki.

– Morskie Centrum Nauki życzy „Happy New Year”. Oryginalna i wyjątkowa praca autorstwa szczecińskiego grafika Tomasza Panka pt. „Happy New Year” przedstawia Morskie Centrum Nauki w Szczecinie w zimowej scenerii pod rozgwieżdżonym niebem – opisuje plakat Jarosław Dobrzyński, rzecznik prasowy MCN. Jak mówi, nawiązuje on do budzącej wiele emocji kartki świątecznej „Warszawa. Każdemu, bez wyjątków, wszystkiego dobrego”. Praca zawiera oryginalny podpis autora.

Link do licytacji grafiki „Happy New Year”

(Ksz)