Orkiestra zagra po raz trzydziesty!

Zakończyła się rekrutacja wolontariuszy do tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem grać będzie dla okulistyki dziecięcej. Ta edycja na pewno będzie duża, wyjątkowa i z przytupem. Koncerty, licytacje i gry terenowe to tylko niektóre z atrakcji, które będą miały miejsce w Szczecinie w dzień 30. finału WOŚP, już 30 stycznia.

Nikomu nie trzeba przypominać o tym, że pandemia dała nam w kość. Ewidentnie dali o tym znać także wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy chętnie zgłaszali się do niesienia pomocy.

– Na ten moment nie mamy jeszcze dokładnych liczb, ale szacujemy, że w naszym sztabie będzie około 200 wolontariuszy – informuje Robert Abelite, koordynator imprezy finałowej WOŚP w Szczecinie i członek sztabu T.K.K.F. "Orkan". – W całym Szczecinie będzie przypuszczalnie 500 albo 1000 kwestujących. To podobnie jak w zeszłym roku, ale za to znacznie więcej niż w trakcie 28. finału, który zbiegł się z wybuchem pandemii. Jesteśmy pełni optymizmu, bo po tym pandemicznym spadku frekwencji, ludzie powoli wracają do wolontariatu.

Jak zaznacza Abelite, chętni zgłaszali się do późnych godzin nocnych, a ostatnie zgłoszenia wpływały nawet o północy. Jednak o ile proces zgłoszenia się do wolontariatu wydaje się być prostym, prawdziwa praca jest do wykonania właśnie po stronie sztabów, które starają się dopiąć wszystko na ostatni guzik i umożliwić kwestowanie jak największej liczbie osób.

– W poniedziałek mieliśmy dużą odprawę w naszym sztabie i już mogę powiedzieć, że ta edycja WOŚP-u będzie dynamiczna i energiczna. Zagra z nami Akademia Morska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie, ale też kluby motoryzacyjne jak na przykład Night Drive – mówi Abelite. – Ubolewamy bardzo, że w tym roku nie będzie z nami Agencji Artystycznej, która wspierała nas od lat, jednak wciąż liczymy, że prezydent Krzystek wspomoże nas w inny sposób i wystawi coś od siebie na licytację.

W poprzednich latach wśród szczecińskich licytacji znajdywały się m.in. przejażdżki zabytkowym autem z prezydentem miasta czy rejs żaglówką z marszałkiem województwa, więc poprzeczka jest na pewno wysoka. Tegoroczny finał WOŚP w Szczecinie odbędzie się 30 stycznia na Łasztowni w godzinach 12-22. Do sztabu T.K.K.F. "Orkan" powoli napływają przedmioty, które będzie można wtedy wylicytować, a wśród nich obraz Krzysztofa Majorka, który swoje dzieła przygotowuje dla osób niewidomych, zegar naścienny od Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica", a także rękawice bokserskie Macieja Zegana.

– Nasze wydarzenie, podobnie jak w zeszłym roku, będzie można na żywo obejrzeć na naszym profilu na Facebooku, ale co szczególnie cieszy, 70 osób będzie mogło uczestniczyć w nim na żywo – informuje koordynator imprezy.

Oprócz licytacji na Łasztowni odbędą się również koncerty lokalnych wykonawców, a jak zapowiada sam organizator – program artystyczny będzie bardzo zróżnicowany. Tego samego dnia w ramach finału WOŚP w godzinach 10-16 Akademia Morska organizuje zwiedzanie statku "Nawigator", a także grę terenową, zajęcia z pierwszej pomocy i wiele innych atrakcji. ©℗

Karolina Białczewska