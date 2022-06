Otworzą pl. Rodła, przymkną kolejne skrzyżowanie. Od piątku przez centrum Szczecina jazda inaczej

Od najbliższego piątku, 1 lipca, kierowcy bez przeszkód przejadą przez szczeciński pl. Rodła we wszystkich relacjach. Tyle że na kolejnym ze skrzyżowań al. Wyzwolenia z ulicami Malczewskiego i Rayskiego natkną się na nową blokadę - zamknięty zostanie przejazd z fragmentem starego torowiska do wymiany, więc jazda w tym rejonie odbywać się będzie tylko na wprost lub w prawo.

Otwarta zostanie w całości z wszystkimi pasami ruchu jezdnia al. Wyzwolenia od placu Żołnierza Polskiego do placu Rodła. Za to nadal nieprzejezdna pozostanie pobliska ul. Roosevelta - tam wciąż trwają wykopy w pasie jezdni, a wjazd w nią i wyjazd z niej będzie tylko krótkim gotowym fragmentem od ul. Piłsudskiego do parkingu przed budynkiem PZU.

Znikną wszelkie szykany i zwężenia także na przebudowanym fragmencie ul. Piłsudskiego między pl. Rodła i ul. Matejki. W obrębie samego ronda uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna. Normalność powróci przy okazji w ul. Matejki, w al. Niepodległości i na część pl. Żołnierza Polskiego, od strony Trasy Zamkowej wzdłuż deptaka.

Zmiany na autobusowych liniach

Reorganizacja na samym pl. Rodła i w jego bezpośrednim sąsiedztwie będzie oznaczać także ponowną korektę tras i lokalizacji przystanków autobusów miejskich.

Autobusy linii 58 i 59 będą kończyć i zaczynać kursy w al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką (wspólny przystanek z autobusami linii C przed delikatesami Społem). Te z numerem 68 po nawrocie pl. Rodła odjeżdżać będą z ul. Piłsudskiego za skrzyżowaniem z ul. Roosevelta (na wysokości gmachu PZU, gdzie wcześniej miały końcowy pospieszne C). Stamtąd wyruszać mają nadto autobusy nowej linii 199 na Łasztownię.

Dla linii 86 przystankiem końcowym stanie się ten w al. Wyzwolenia (na wysokości biura LOT-u). Z niego odjeżdżać też będą autobusy pospieszne linii B i C oraz po wydłużeniu trasy zastępczej linii 806 (Niemcewicza-Pomorzany Dobrzyńska). Te ostatnie od przystanku przy pl. Żołnierza Polskiego kursować będą tą samą trasą, co na linii zastępczej 812.

Ponownie zmienią się lokalizacje przystanków końcowych linii 101 i 107, tymczasowo przeniesione w ul. Piłsudskiego. Linią 101 pasażerowie pojadą przez ul. Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia (przystanek za skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką, wspólny z liniami B, 806 i 812). Natomiast autobusy linii 107 kończyć będą kursy i ruszać ponownie w trasę z nowego przystanku w ul. Piłsudskiego (przed skrzyżowaniem z ul. Roosevelta na wysokości wieżowca przy pl. Rodła 1).

Linia zastępcza 812 przystanek końcowy w centrum będzie miała w al. Wyzwolenia między skrzyżowaniami z ulicami Mazowiecką i Małopolską. Jednocześnie w istotny sposób zmaleje częstotliwość ich kursowania. W dni powszednie w szczytach rannych i popołudniowym jak dotąd co 4-8 minut, poza nimi co 12 minut i po godz. 20 co 20 minut, w soboty w godz. 9-18 co 12 minut i co 20 minut w pozostałym okresie, a w niedziele i święta co 20 minut.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.zditm.szczecin.pl. Warto się zapoznać z nimi, bo zmiany w funkcjonowaniu dotyczą także autobusów linii nocnych. ©℗

(M)