Przewoźnicy zaprotestują w sobotę. Będą utrudnienia w Szczecinie

Fot. Dariusz Gorajski

W sobotę rano w Szczecinie mogą być problemy z płynnym przejazdem przez ul. Struga. Będą na niej manifestować przewoźnicy. Ich zgromadzenie będzie się odbywało przy skrzyżowaniu z ul. Gryfińską i Bagienną. Planowane rozpoczęcie około godz. 7.30 a zakończenie około 14.30. Organizatorzy zapewniają jednak, że postarają się, aby te uciążliwości dla kierowców były jak najmniej dotkliwe.

- Zgromadzenie będzie na pewno powodowało pewne utrudnienia, ale całkowitej blokady ruchu nie będzie — zapowiada Piotr Krzyżankiewicz, wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. - Będzie polegało na ograniczeniu ruchu na dwóch pasach wyjazdowych z miasta i na dwóch pasach wjazdowych do miasta. Nie chcemy komplikować życia mieszkańców, zależy nam, żeby dotarło to do władz, bo te z nami nie rozmawiają. Będziemy sytuację monitorowali na bieżąco i jeżeli się okaże, że to utrudnienie będzie wychodziło ponad miarę, będziemy odblokowywali tę drogę lub udrażniali jeden pas.

Przewoźnicy alarmują, że w ich branży, w Polsce, dzieje się bardzo źle.

- Jesteśmy branżą, która w tej chwili jest na wymarciu — mówi Piotr Krzyżankiewicz. - W 2020 roku zostały zmienione przepisy unijne, każdy kraj implementował je u siebie tak, jak chciał. I okazało się, że Polska te przepisy zaimplementowała najgorzej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zaimplementowała je w ten sposób, że polscy przedsiębiorcy transportowi przestali być konkurencyjni w stosunku do ich kolegów z innych krajów. My świadczymy usługi na całym rynku unijnym i obecnie nie jesteśmy w stanie naszym klientom zaproponować stawek konkurencyjnych w stosunku do innych przewoźników z innych krajów. Zostaliśmy obłożeni tak wysokimi daninami. Chodzi m.in. o składkę ubezpieczeniową (ZUS), w innych krajach jest to zupełnie inny procent. Przepisy zostały wprowadzone w pośpiechu. Wtedy jeszcze euro stało inaczej, gospodarka funkcjonowała w inny sposób i sobie jakoś radziliśmy. A teraz, przez to, że gospodarka europejska w ogóle spowolniła, przez to, że euro spadło, a koszty wzrastają, my już jesteśmy wyłączeni z konkurowania.

Jako przykład gorszego położenia polskich przewoźników podaje sprawę obowiązkowej wymiany tachografów na urządzenia nowej generacji.

- Inne kraje wspomogły w tym swoich przewoźników, bo wiedziały, że to ogromne obciążenie, i zaczęły finansować tę wymianę tachografów — mówi wiceprezes. - A my mamy to sami zrobić. Nie oczekujemy, że będziemy na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych krajów, my chcemy być na równi z nimi. Chcemy mieć możliwość konkurowania. W niektórych przypadkach jesteśmy drożsi, jeżeli chodzi o koszty pracy, niż Niemcy.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych ma około 300 członków. W ogóle firm transportowych w naszym regionie (większych i mniejszych) jest kilka tysięcy.

- W skali kraju zatrudniamy milion osób — dodaje wiceprezes. - Może być problem, że około 60 procent z nich straci pracę.

Postulaty przewoźników: natychmiastowe obniżenie składek ZUS na 24 miesiące (bez szkody dla pracowników i ich składek), dofinansowanie wymiany tachografów, wprowadzenie stawek minimalnych za usługi transportowe, ograniczenie dostępu do zawodu przewoźnika, ograniczenie wydawania wypisów, wprowadzenie i egzekwowanie zakazu rejestracji i działalności firm z kapitałem rosyjskim i białoruskim, wprowadzenie urzędowych terminów płatności za usługi transportowe i solidarnej odpowiedzialności za należności transportowe, uregulowanie rynku pośredników transportowych, wakacje kredytowe i/lub leasingowe dla transportu.©℗

Agnieszka Spirydowicz