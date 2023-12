Przewoźnicy: "Firmy transportowe są na wykończeniu!"

Przewoźnicy liczą na pomoc rządu.

Nasza branża znajduje się w głębokim kryzysie - alarmowali kierowcy, którzy przejechali w piątek ulicami Szczecina, aby zwrócić uwagę na swoje problemy. Postulaty dla rządu przedstawili nowemu wojewodzie zachodniopomorskiemu Adamowi Rudawskiego. Protest zorganizowało Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych.

Protest rozpoczął się od... bomby. Policja otrzymała anonimową informację, że w jednym z pojazdów znajduje się ładunek wybuchowy. Policyjni saperzy musieli to sprawdzić. Okazało się, że zagrożenia nie ma. Alarm nie doprowadził do odwołania protestu, ale opóźnił przejazd ciężarówek przez centrum miasta i wizytę przedstawicieli protestujących w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Musieliśmy zrobić ten protest, bo firmy, nie tylko firmy członków naszego stowarzyszenia, mają olbrzymie problemy z utrzymaniem się na rynku międzynarodowym - mówił Dariusz Matulewicz, prezes ZSPD. - Protestujemy przeciwko można powiedzieć bezgranicznemu wpuszczeniu przewoźników ukraińskich na teren Unii Europejskiej. Chcemy, żeby mieli zezwolenia na wjazd do UE. Chcemy, żeby zniesiono e-kolejkę na wschodzie, bo dla nas jest nieakceptowalna (według kierowców preferuje on Ukraińców - przypis AS). Oczekujemy od rządu kontroli firm, które zaczęły się instalować w Polsce, a które głównie są pochodzenia wschodniego. Nie wiemy, co to za kapitał, jaki to kapitał, te firmy działają zupełnie bez żadnych zasad.

Przewoźnicy domagają się także, aby rząd przyjrzał się bliżej konkurencyjności polskich firm transportowych na rynkach europejskich. Do niedawna Polacy mieli udział w rynku na poziomie 40 proc. I to był sukces. Ale od pewnego czasu sytuacja się pogarsza. Kolejne firmy upadają. Inny postulat wobec władzy: system zachęt lub dopłat od zakupu samochodów elektrycznych i wodorowych.

- Zaproponowaliśmy powołanie odpowiednich zespołów, przy udziale przewoźników, które by przygotowały rozwiązania powodujące, że polski transport będzie konkurencyjny w UE, i które może spowodują, że powstaniemy jak Feniks z popiołów, bo teraz firmy transportowe są na wykończeniu - powiedział Piotr Krzyżankiewicz z ZSPD. - Temat jest pilny. Nie można go rozwiązywać przez całą kadencję.

Spotkanie z wojewodą przebiegało w spokojnej dobrej atmosferze. Potwierdziły to obie strony.

Adam Rudawski przyznał, że jest problem z tym, że niektórzy przewoźnicy ukraińscy, po pozorem przewożenia pomocy humanitarnej, korzystają z preferencji, które sprawiają, że mają nieuzasadnioną przewagę nad polskimi firmami.

- Trwają rozmowy, żeby zlikwidować tak zwaną e-kolejką, czyli puste powroty mają być uwolnione. W jednym z przejść e-kolejka już nie obowiązuje - poinformował wojewoda zachodniopomorski. - Co więcej, przedłużono możliwość pojazdów UE po ukraińskiej stronie do 60 dni tak, żeby przewoźnicy, którzy nie mogą wrócić, nie musieli płacić kar. Podjęto rozmowy, żeby zupełnie zlikwidować e-kolejkę.

W piątek kierowców wsparli rolnicy z "Solidarności" Rolników Indywidualnych.©℗

(as)

Fot. Dariusz GORAJSKI